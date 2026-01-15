Этот смартфон Samsung может разочаровать из-за одной детали: о какой модели идет речь

Смартфон Galaxy S26 Plus, выпуск которого запланирован на первый квартал 2026 года, будет иметь такой же размер экрана, что и его предшественник Galaxy S25 Plus.

Ранее Samsung рассматривала возможность обновления дисплея Galaxy S26 Plus до более продвинутого OLED-дисплея, разработанного для Galaxy S26 Edge. Однако в итоге компания выбрала дисплей, которым оснащен Galaxy S25 Plus, пишет The Elec со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что размер экрана модели Galaxy S26 Plus составляет 6,66 дюйма, как и у S25 Plus. Сама OLED-панель S26 Plus почти идентична предшественнику, однако возможны некоторые обновления различных слоев.

По словам инсайдеров, причиной такого решения стало ограниченное время на разработку Galaxy S26 Plus. При этом базовая версия Galaxy S26 получит экран с диагональю 6,27 дюйма, превзойдя прошлогодний Galaxy S25 с 6,16-дюймовым экраном.

Как отмечают в издании, массовое производство деталей для модели Galaxy S26 Plus началось в прошлом месяце. Хотя разработка стандартной модели S26 уже завершена, график выпуска готового продукта был отложен до тех же сроков, что и для S26 Plus.

Отраслевые эксперты интерпретировали это как стратегию Samsung Electronics, направленную на обеспечение приоритетности производства основной и самой важной модели S26 Ultra. Массовое производство S26 Ultra также стартовало в прошлом месяце.

Напомним, смартфоны серии Samsung Galaxy S26 могут стать единственными доступными флагманами в 2026 году.

Фокус также сообщал, что Samsung может поднять цены на Galaxy S26 из-за подорожания оперативной памяти.