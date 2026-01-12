Битва титанов: новый смартфон Samsung Galaxy S26 сравнили с OnePlus 15 по мощности

Утечка информации с результатами тестов Samsung Galaxy S26 с первым в истории 2-нанометровым чипом Exynos 2600 раскрыла, насколько он мощный.

Благодаря этому производительность Exynos 2600 можно сравнить с возможностями флагманского чипсета Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Gen 5, установленного в OnePlus 15. Об этом пишет издание NotebookCheck, ссылаясь на базу данных Geekbench.

Там смартфон Samsung появился с номером модели SM-S942B, предполагается, что это международная версия Galaxy S26. Судя по указанной информации, он оснащен 10-ядерным SoC с графическим процессором Samsung Xclipse 960, что явно указывает на использование Exynos 2600. Это также довольно очевидный намек на то, что европейская версия Galaxy S26 будет оснащена процессором собственного производства Samsung.

Тестовые устройства Samsung с процессором Exynos 2600 уже появлялись в Geekbench ранее, но в этом случае тестировали графический процессор с использованием Vulkan и OpenCL. Xclipse 960 показал возможности, весьма близкие к Adreno 840, входящего в состав Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Сравнение не совсем корректно, поскольку Samsung Galaxy S26, вероятно, получит более высокую производительность в ближайшие недели благодаря программной оптимизации. Тем не менее графический процессор Xclipse 960 уже обеспечивает 88% производительности Adreno 840 в Vulkan или чуть менее 80% в OpenCL.

Процессор Exynos 2600, вероятно, станет первым в мире 2-нм чипсетом и, как ожидается, дебютирует в южнокорейской версии Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus. Неясно, будет ли этот процессор также использоваться в европейской версии будущих флагманских телефонов Samsung.

Геймеры, в частности, вероятно, по-прежнему настроены скептически, хотя Samsung обещает значительно улучшить производительность и охлаждение, в том числе добавить теплоотвод прямо на чипе.

Ранее писали о 10 улучшениях нового Samsung Galaxy S26 Ultra. Нововведения могут значительно повлиять на смартфоны, которые будут выпущены позже в 2026 году.

Флагманский смартфон OnePlus 15 вышел на рынок в ноябре 2025 года. Его главной фишкой стала углеродно-кремниевая батарея емкостью 7300 мАч. Кроме того, телефон получил передовой процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.