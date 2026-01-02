10 улучшений нового Samsung Galaxy S26 Ultra: как могут измениться другие смартфоны

Как правило, Samsung выпускает первые флагманские смартфоны в году, и Galaxy S26 Ultra может повлиять на характеристики и дизайн других высокоуровневых моделей, которые выйдут позже.

Samsung Galaxy S26 Ultra должен получить новый высокоэффективный дисплей, встроенный защитный экран, качественную камеру и много других улучшений. Инсайдер с ником @TheGalox_ перечислил в соцсети X 10 самых ожидаемых изменений модели.

Главные улучшения Samsung Galaxy S26 Ultra:

• новый дисплей с повышенной эффективностью

• встроенный защитный экран

• новый объектив и покрытие

• увеличенная диафрагма для основного и телеобъектива

• более широкая фронтальная камера

• более быстрая проводная и беспроводная зарядка

• более быстрый и эффективный процессор

• новые элементы управления автофокусировкой и резкостью видео

• более быстрая память

• более тонкий дизайн

В новом дисплее будет использоваться новейшая технология M14 OLED, которая, как сообщается, на 20-30% эффективнее, чем M13 OLED у Galaxy S25 Ultra. Это позволит тратить меньше энергии и дольше обходиться без подзарядки. Возможно, флагман не получит всех преимуществ M14 OLED, таких как более высокая пиковая яркость, поскольку Samsung сосредоточилась именно на энергоэффективности.

Дисплей также помешает посторонним подглядывать в телефон и видеть конфиденциальную информацию, такую, как переписки, благодаря ограничению углов обзора.

По слухам, более широкая диафрагма для основной задней камеры (f/1.4 вместо f/1.7 у Galaxy S25 Ultra ) и 5-кратного телеобъектива (f/2.9 вместо f/3.4) должна пропускать больше света, что позволит делать более качественные снимки в условиях низкой освещенности с меньшим уровнем шума.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra получит улучшенные камеры Фото: X (Twitter)

Новые функции "Помощника камеры" в One UI 8.5 будут смягчать чрезмерно резкое изображение, характерное для Samsung и даст доступ к двум вариантам записи видео: с мгновенной и постоянной фокусировкой.

Galaxy S26 Ultra должен получить сверхбыструю зарядку Super-Fast Charging 3.0 мощностью 60 Вт. Она позволит заряжать телефон с 0% до 50% менее чем за 15 минут.

Предполагается, что Samsung Galaxy S26 Ultra будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, разработанном компанией TSMC по 3-нм техпроцессу. Однако ходят слухи, что специальная версия этого процессора "для Galaxy" будет создана компанией Samsung Foundry по 2-нм техпроцессу с использованием транзисторов Gate-All-Around (GAA).

По информации инсайдера, Samsung планирует установить в Galaxy S26 Ultra модули оперативной памяти LPDDR5X со скоростью до 10,7 Гбит/с, что устранить задержку срабатывания затвора, и ускорит обработку "многокадрового HDR" искусственным интеллектом на 25%.

Galaxy S26 Ultra может получить больший аккумулятор емкостью 5100-5400 мАч и при этом стать тоньше, чем прошлогодний Galaxy S25 Ultra.

Samsung может представить линейку смартфонов Galaxy S26 25 февраля в Сан-Франциско во время мероприятия Samsung Unpacked.

Ранее появились сообщения, что Samsung Galaxy S26 Ultra выпустят с батареей емкостью 5200 мАч. Учитывая, что у Galaxy S25 емкость составляет 5000 мАч, улучшение сложно назвать значительным.