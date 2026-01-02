10 поліпшень нового Samsung Galaxy S26 Ultra: як можуть змінитися інші смартфони

Як правило, Samsung випускає перші флагманські смартфони в році, і Galaxy S26 Ultra може вплинути на характеристики і дизайн інших високорівневих моделей, які вийдуть пізніше.

Samsung Galaxy S26 Ultra має отримати новий високоефективний дисплей, вбудований захисний екран, якісну камеру та багато інших поліпшень. Інсайдер із ніком @TheGalox_ перерахував у соцмережі X 10 найочікуваніших змін моделі.

Головні поліпшення Samsung Galaxy S26 Ultra:

- новий дисплей з підвищеною ефективністю

- вбудований захисний екран

- новий об'єктив і покриття

- збільшена діафрагма для основного і телеоб'єктива

- ширша фронтальна камера

- більш швидка дротова і бездротова зарядка

- більш швидкий і ефективний процесор

- нові елементи управління автофокусуванням і різкістю відео

- швидша пам'ять

- більш тонкий дизайн

Відео дня

У новому дисплеї буде використовуватися новітня технологія M14 OLED, яка, як повідомляється, на 20-30% ефективніша, ніж M13 OLED у Galaxy S25 Ultra. Це дасть змогу витрачати менше енергії і довше обходитися без підзарядки. Можливо, флагман не отримає всіх переваг M14 OLED, таких як вища пікова яскравість, оскільки Samsung зосередилася саме на енергоефективності.

Дисплей також завадить стороннім підглядати в телефон і бачити конфіденційну інформацію, таку, як листування, завдяки обмеженню кутів огляду.

З чуток, ширша діафрагма для основної задньої камери (f/1.4 замість f/1.7 у Galaxy S25 Ultra) і 5-кратного телеоб'єктива (f/2.9 замість f/3.4) має пропускати більше світла, що дасть змогу робити якісніші знімки в умовах низької освітленості з меншим рівнем шуму.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra отримає поліпшені камери Фото: X (Twitter)

Нові функції "Помічника камери" в One UI 8.5 пом'якшуватимуть надмірно різке зображення, характерне для Samsung, і дасть доступ до двох варіантів запису відео: з миттєвим і постійним фокусуванням.

Galaxy S26 Ultra має отримати надшвидку зарядку Super-Fast Charging 3.0 потужністю 60 Вт. Вона дасть змогу заряджати телефон з 0% до 50% менш ніж за 15 хвилин.

Передбачається, що Samsung Galaxy S26 Ultra працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, розробленому компанією TSMC за 3-нм техпроцесом. Однак ходять чутки, що спеціальна версія цього процесора "для Galaxy" буде створена компанією Samsung Foundry за 2-нм техпроцесом з використанням транзисторів Gate-All-Around (GAA).

За інформацією інсайдера, Samsung планує встановити в Galaxy S26 Ultra модулі оперативної пам'яті LPDDR5X зі швидкістю до 10,7 Гбіт/с, що усуне затримку спрацьовування затвора, і прискорить обробку "багатокадрового HDR" штучним інтелектом на 25%.

Galaxy S26 Ultra може отримати більший акумулятор ємністю 5100-5400 мАг і при цьому стати тоншим, ніж торішній Galaxy S25 Ultra.

Samsung може представити лінійку смартфонів Galaxy S26 25 лютого в Сан-Франциско під час заходу Samsung Unpacked.

Раніше з'явилися повідомлення, що Samsung Galaxy S26 Ultra випустять з батареєю ємністю 5200 мАг. З огляду на те, що у Galaxy S25 ємність становить 5000 мАг, поліпшення складно назвати значним.