Битва титанів: новий смартфон Samsung Galaxy S26 порівняли з OnePlus 15 за потужністю

Витік інформації з результатами тестів Samsung Galaxy S26 з першим в історії 2-нанометровим чипом Exynos 2600 розкрив, наскільки він потужний.

Завдяки цьому продуктивність Exynos 2600 можна порівняти з можливостями флагманського чипсета Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Gen 5, встановленого в OnePlus 15. Про це пише видання NotebookCheck, посилаючись на базу даних Geekbench.

Там смартфон Samsung з'явився з номером моделі SM-S942B, передбачається, що це міжнародна версія Galaxy S26. Судячи із зазначеної інформації, він оснащений 10-ядерним SoC з графічним процесором Samsung Xclipse 960, що явно вказує на використання Exynos 2600. Це також досить очевидний натяк на те, що європейська версія Galaxy S26 буде оснащена процесором власного виробництва Samsung.

Тестові пристрої Samsung з процесором Exynos 2600 вже з'являлися в Geekbench раніше, але в цьому випадку тестували графічний процесор з використанням Vulkan і OpenCL. Xclipse 960 показав можливості, дуже близькі до Adreno 840, що входить до складу Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Порівняння не зовсім коректне, оскільки Samsung Galaxy S26, ймовірно, отримає вищу продуктивність у найближчі тижні завдяки програмній оптимізації. Проте графічний процесор Xclipse 960 вже забезпечує 88% продуктивності Adreno 840 у Vulkan або трохи менше 80% в OpenCL.

Процесор Exynos 2600, ймовірно, стане першим у світі 2-нм чіпсетом і, як очікується, дебютує в південнокорейській версії Samsung Galaxy S26 і Galaxy S26 Plus. Неясно, чи буде цей процесор також використовуватися в європейській версії майбутніх флагманських телефонів Samsung.

Геймери, зокрема, ймовірно, як і раніше, налаштовані скептично, хоча Samsung обіцяє значно поліпшити продуктивність і охолодження, зокрема додати тепловідведення прямо на чипі.

