Цей смартфон Samsung може розчарувати через одну деталь: про яку модель йдеться

Смартфон Galaxy S26 Plus, випуск якого запланований на перший квартал 2026 року, матиме такий самий розмір екрана, що і його попередник Galaxy S25 Plus.

Раніше Samsung розглядала можливість оновлення дисплея Galaxy S26 Plus до більш просунутого OLED-дисплея, розробленого для Galaxy S26 Edge. Однак зрештою компанія обрала дисплей, яким оснащений Galaxy S25 Plus, пише The Elec з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що розмір екрана моделі Galaxy S26 Plus становить 6,66 дюйма, як і у S25 Plus. Сама OLED-панель S26 Plus майже ідентична попереднику, однак можливі деякі оновлення різних шарів.

За словами інсайдерів, причиною такого рішення став обмежений час на розробку Galaxy S26 Plus. При цьому базова версія Galaxy S26 отримає екран з діагоналлю 6,27 дюйма, перевершивши торішній Galaxy S25 з 6,16-дюймовим екраном.

Відео дня

Важливо

Битва титанів: новий смартфон Samsung Galaxy S26 порівняли з OnePlus 15 за потужністю

Як зазначають у виданні, масове виробництво деталей для моделі Galaxy S26 Plus розпочалося минулого місяця. Хоча розробка стандартної моделі S26 вже завершена, графік випуску готового продукту був відкладений до тих самих термінів, що й для S26 Plus.

Галузеві експерти інтерпретували це як стратегію Samsung Electronics, спрямовану на забезпечення пріоритетності виробництва основної та найважливішої моделі S26 Ultra. Масове виробництво S26 Ultra також стартувало минулого місяця.

Нагадаємо, смартфони серії Samsung Galaxy S26 можуть стати єдиними доступними флагманами у 2026 році.

Фокус також повідомляв, що Samsung може підняти ціни на Galaxy S26 через подорожчання оперативної пам’яті.