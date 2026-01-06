Этот смартфон Samsung неожиданно удивит камерой: названа модель, которая получит обновление

Samsung может заменить три камеры в своем флагманском смартфоне Galaxy S27 Ultra после многих лет минимальных обновлений.

В смартфоне Samsung Galaxy S27 Ultra, который выйдет в 2027 году, будет полностью заменена основная, сверхширокоугольная и фронтальная камеры. При этом телеобъектив может остаться неизменным, пишет инсайдер Ice Universe.

Как отмечает PhoneArena, в течение последних нескольких лет Samsung практически не меняла аппаратное обеспечение камеры на смартфонах Ultra. Слухи также указывают на то, что новый Galaxy S26 Ultra получит 200-мегапиксельный объектив ISOCELL HP2, впервые использованный еще в Galaxy S23 Ultra. На фоне этого замена камер в Galaxy S27 Ultra станет существенным прорывом.

По словам эксперта портала, любые слухи следует воспринимать с определенной долей скептицизма, однако со стороны Samsung было бы логично существенно улучшить камеру S27 Ultra, чтобы конкурировать с такими компаниями, как Vivo, Oppo и Xiaomi. Это особенно важно, учитывая, что серия S считается флагманской.

"Обычно, меня не так волнуют конкретные характеристики, как общий опыт пользователя смартфона. Единственным исключением являются так называемые ультрафлагманы, которые призваны обеспечить максимально возможную производительность во всех аспектах. Кажется, Samsung забыла об этой идее в последние годы, и я бы хотел, чтобы компания вернулась к ней с S27 Ultra", — пояснил автор статьи.

Напомним, будущий Samsung Galaxy S27 Ultra может стать единственным флагманским смартфоном с доступной ценой в 2026 году.

Фокус также сообщал, что смартфоны Galaxy Ultra могут получить аккумуляторы емкостью более 5000 мАч, что станет существенным сдвигом для данной линейки.