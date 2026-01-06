Цей смартфон Samsung неочікувано здивує камерою: названо модель, яка отримає оновлення

Samsung може замінити три камери у своєму флагманському смартфоні Galaxy S27 Ultra після багатьох років мінімальних оновлень.

У смартфоні Samsung Galaxy S27 Ultra, який вийде у 2027 році, буде повністю замінено основну, надширококутну та фронтальну камери. При цьому телеоб'єктив може залишитися незмінним, пише інсайдер Ice Universe.

Як зазначає PhoneArena, протягом останніх кількох років Samsung практично не змінювала апаратне забезпечення камери на смартфонах Ultra. Чутки також вказують на те, що новий Galaxy S26 Ultra отримає 200-мегапіксельний об’єктив ISOCELL HP2, вперше використаний ще у Galaxy S23 Ultra. На фоні цього заміна камер в Galaxy S27 Ultra стане суттєвим проривом.

За словами експерта порталу, будь-які чутки слід сприймати з певною долею скептицизму, однак з боку Samsung було б логічно суттєво покращити камеру S27 Ultra, щоб конкурувати з такими компаніями, як Vivo, Oppo та Xiaomi. Це особливо важливо, враховуючи, що серія S вважається флагманською.

"Зазвичай, мене не так хвилюють конкретні характеристики, як загальний досвід користувача смартфона. Єдиним винятком є ​​так звані ультрафлагмани, які покликані забезпечити максимально можливу продуктивність у всіх аспектах. Здається, Samsung забула про цю ідею в останні роки, і я б хотів, щоб компанія повернулася до неї з S27 Ultra", — пояснив автор статті.

Нагадаємо, майбутній Samsung Galaxy S27 Ultra може стати єдиним флагманським смартфоном з доступною ціною у 2026 році.

Фокус також повідомляв, що смартфони Galaxy Ultra можуть отримати акумулятори ємністю понад 5000 мАг, що стане суттєвим зрушенням для даної лінійки.