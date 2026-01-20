Люди масово відмовляться від популярних смартфонів: які моделі їх розчарували

Стратегія Samsung щодо смартфонів Galaxy S Ultra, ймовірно, знизила зацікавленість користувачів, які шукають флагманські пристрої на Android.

Нещодавнє опитування показало, що більшість людей задумуються про відмову від флагмана Samsung на користь іншого бренда, якщо компанія не змінить свій підхід. Про це пише PhoneArena.

Повідомляється, що близько 30% опитаних можуть розглянути можливість переходу зі свого Galaxy S Ultra на телефон іншого виробника, якщо Samsung не запропонує суттєвих оновлень для своїх телефонів.

Важливо

Королі потужності: топ Android-смартфонів, які кращі за Samsung Galaxy S25 (відео)

Окрім того, 22% користувачів сказали, що можуть розглянути покупку смартфона від іншого бренда Android, якщо той запропонує кращі характеристики. Тож понад половина користувачів, ймовірно, не залишаться з Samsung, якщо компанія не матиме найкращого продукту на ринку.

Відео дня

Ба більше, 21% людей переконані, що Samsung повністю збилася зі шляху. Ця група респондентів збирається шукати інші флагмани Android, незважаючи ні на що. При цьому 26% збираються й далі користуватися смартфонами Galaxy, незалежно від того, які пристрої випускають конкуренти.

Що не так з флагманами Samsung

Як пояснюють у виданні, флагманські смартфони Samsung тривалий час тримали настільки високу планку, в порівнянні з конкурентами, компанія могла дозволити собі майже не витрачати на них багато зусиль. Тож кожен наступний флагман отримував лише незначні покращення.

Однак цього року ринок смартфонів виглядає дещо по-іншому. Все більше компаній випускають ультрафлагмани з передовими характеристиками.

"Щоб вийти на перше місце серед конкурентів, Samsung потрібно змінити свою стратегію. Випуску ультракласних флагманських телефонів з мінімальними оновленнями рік за роком більше не буде достатньо, і зрештою це може приректи компанію на забуття", — вважають експерти.

Нагадаємо, смартфон Galaxy S26 Plus, випуск якого запланований на перший квартал 2026 року, матиме такий самий розмір екрана, що і його попередник Galaxy S25 Plus.

Фокус також повідомляв, що Samsung може замінити три камери у своєму флагманському смартфоні Galaxy S27 Ultra після багатьох років мінімальних оновлень.