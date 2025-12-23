Потужні та недорогі смартфони 2025: названо найкращі моделі до 15 000 грн (фото)

У 2025 році телефони середнього класу пропонують характеристики, які ще недавно були долею флагманів. Потужні процесори, повноцінний вологозахист і екрани з рекордною яскравістю стали стандартом навіть для пристроїв з помірною ціною.

Фокус зібрав три найкращі моделі, які пропонують максимум можливостей за свої гроші.

Poco X7 Pro

Ця модель вважається однією з найвигідніших пропозицій на ринку завдяки найпотужнішому в класі процесору MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Смартфон оснащений яскравим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1.5K, підтримкою 120 Гц і Dolby Vision, який видає до 3200 ніт у піку. Захист передньої панелі забезпечує міцне скло Gorilla Glass 7i, а сам корпус захищений від води і пилу за стандартами IP68/IP69.

Poco X7 Pro Фото: comfy.ua

Важливою перевагою стала автономність: тут встановлено кремній-вуглецеву батарею на 6000 мАгод з підтримкою швидкої зарядки 90 Вт, яка заповнює 100% енергії всього за 42 хвилини. Попередньо встановлено прошивку HyperOS 2 на базі Android 15. З недоліків можна відзначити хіба що посередню фронтальну камеру і відсутність зарядного блоку в комплекті.

Ціна в Україні: 13 999 грн

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Головний бестселер від Xiaomi робить ставку на фотоможливості та преміальний дизайн. Смартфон отримав потрійну камеру з основним модулем на 200 Мп з оптичною стабілізацією, що дає змогу робити деталізовані знімки та використовувати якісний цифровий зум. Екран тут такий самий якісний, як і в Poco, — це AMOLED-матриця (6,67 дюйма, 68 млрд кольорів) з піковою яскравістю 3000 ніт, роздільною здатністю 2712х1220 і склом Victus 2.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Фото: gsmarena.com

За продуктивність відповідає енергоефективний чип Dimensity 7300 Ultra, якого вистачає для будь-яких повсякденних завдань, хоч він і поступається в "сирій" потужності процесору Poco. Корпус захищений за стандартом IP68, а батарея ємністю 5110 мАг підтримує зарядку потужністю 45 Вт. Невеликий мінус — апарат поставляється з попередньою версією ОС Android 14.

Ціна в Україні: 13 499 грн

Motorola Edge 60 Fusion

Смартфон від Motorola виділяється унікальним дизайном із загнутим по краях дисплеєм P-OLED (6,67", 120 Гц, 1.5K) і задньою панеллю з екошкіри. Це найлегший і найтонший пристрій у добірці, який при цьому володіє захистом від падінь за стандартом MIL-STD-810H, а також сертифікатами IP68 і IP69K (захист від гарячих струменів води). А чипсет середнього рівня MediaTek Dimensity 7300 забезпечує хорошу швидкодію.

Motorola Edge 60 Fusion Фото: gsmarena.com

Апарат працює на "чистій" і приємній версії ОС Android 15 з фірмовими функціями Moto AI і Smart Connect, що перетворюють телефон на подобу ПК при підключенні до монітора. Набір камер містить якісний основний модуль на 50 Мп із сенсором Sony LYTIA і 13-мегапіксельний надширик з автофокусом для макрозйомки. Батарея на 5200 мАг заряджається дуже швидко завдяки підтримці технології TurboPower потужністю 68 Вт.

Ціна в Україні: 13 999 грн

