Найкращі смартфони 2025 року за версією техноблогера: названо несподіваного лідера (фото, відео)
Популярний оглядач Маркес Браунлі підбив підсумки 2025 року, роздавши брендам свої традиційні нагороди Smartphone Awards.
За його словами, попри розвиток розумних окулярів і XR-гарнітур, смартфон залишається центром цифрового життя кожного. Цього року конкуренція загострилася завдяки масовому впровадженню кремній-вуглецевих батарей і новим форм-факторам. Підсумковий рейтинг наводиться у відео на каналі MKBHD.
Найкращий великий смартфон
У цій номінації переможцем став Xiaomi 17 Pro Max. Це ультимативний пристрій із діагоналлю 6,9 дюйма, який вичавлює максимум зі своїх габаритів. Блогер відзначив найпотужніший чип року Snapdragon 8 Elite Gen 5 і величезну кремній-вуглецеву АКБ на 7500 мАг. Але головною фішкою став повноцінний 3-дюймовий екран на задній панелі з яскравістю 1000 ніт і частотою 120 Гц, який служить зручним видошукачем для камер і центром повідомлень. Гідної згадки заслужив Oppo Find X9 Pro за зум-камеру 200 Мп і кнопку Camera Control.
Найкращий компактний смартфон
Традиційні маленькі флагмани практично зникли, адже навіть "мінітюрні" телефони тепер мають екрани 6,3 дюйма. Тому Маркес віддав нагороду розкладачці Samsung Galaxy Z Flip 7. У розкритому вигляді це повноцінний смартфон на 6,9 дюйма, але в складеному він неймовірно компактний. Зовнішній екран діагоналлю 4,1 дюйма став настільки функціональним, що дає змогу відповідати на повідомлення і вирішувати завдання, не відкриваючи телефон, що рятує від безглуздого скролінгу стрічки.
Найкраща камера
Зазвичай у цій категорії домінують iPhone або Pixel, але у 2025 році лідер змінився — ним став Oppo Find X9 Pro. Oppo пропонує ідеальний баланс: швидкий затвор, чудовий колірний сенсор і шикарний набір камер, включно з 200-мегапіксельним телефото. Унікальною особливістю стала насадка Hasselblad, що перетворює телефон на камеру з 10-кратним оптичним зумом. iPhone 17 Pro залишився королем відеозйомки і отримав почесну згадку.
Найкраща автономність
2025 рік став роком прориву в технологіях акумуляторів. Переможцем став OnePlus 15, який у корпусі стандартного розміру вмістив батарею на 7300 мАг. Маркес зазначив, що телефон витримує три повні дні активного використання з більш ніж 10 годинами екрану, при цьому підтримуючи зарядку потужністю 120 Вт.
Найкраще співвідношення ціни та якості
У найбільш конкурентній категорії переміг CMF Phone 2 Pro. При ціні близько 280 доларів смартфон відчувається вдвічі дорожчим. Він пропонує модульний дизайн, яскравий екран 120 Гц, батарею на 5000 мАг і відмінно оптимізоване ПЗ. Найкращим вибором до 200 доларів було названо Moto G Play.
Найкращий дизайн і провал року
Нагороду за найкращий дизайн забрав iPhone Air — найкрасивіший і найсуперечливіший смартфон року. Apple пішла на радикальні жертви заради товщини: одна камера і слабка батарея. Однак телефон відчувається в руці дуже технологічно і свіжо, після нього звичайні гаджети здаються громіздкими.
А ось провалом року експерт назвав iPhone 16E. Спроба Apple створити дешевий вхідний квиток в екосистему обернулася катастрофою. У телефона урізаний чип, екран 60 Гц із застарілим "чубчиком", одна камера і відсутність сучасних стандартів зв'язку при високій стартовій ціні в 600 доларів.
Смартфон року
Головна нагорода дісталася не найпотужнішому, а найбільш знаковому смартфону року — iPhone 17. Блогер назвав його "нудним", але з точки зору балансу характеристик — ідеальним вибором. Apple виправила всі головні недоліки базових моделей: додала екран 120 Гц (ProMotion) і подвоїла пам'ять у базовій версії, не підвищивши ціну. Цей пристрій на "8 з 10" абсолютно у всіх категоріях, що робить його найприємнішою пропозицією на ринку. Друге місце посів Xiaomi 17 Pro Max, який перевершив Pro Max від Apple за всіма параметрами.
Раніше повідомлялося про найгірші бюджетні смартфони, які взагалі не можна купувати у 2025 році. Під час купівлі смартфона більшість дивляться тільки на ціну і бренд, не розбираючись у технічних нюансах. Бренди активно користуються цим: у недорогому сегменті досі продаються гаджети з повільними процесорами 5-річної давності. Але цієї пастки неважко уникнути, не втрачаючи в економії.