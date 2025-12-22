Найкращі смартфони 2025 року за версією техноблогера: названо несподіваного лідера (фото, відео)

Популярний оглядач Маркес Браунлі підбив підсумки 2025 року, роздавши брендам свої традиційні нагороди Smartphone Awards.

За його словами, попри розвиток розумних окулярів і XR-гарнітур, смартфон залишається центром цифрового життя кожного. Цього року конкуренція загострилася завдяки масовому впровадженню кремній-вуглецевих батарей і новим форм-факторам. Підсумковий рейтинг наводиться у відео на каналі MKBHD.

Найкращий великий смартфон

У цій номінації переможцем став Xiaomi 17 Pro Max. Це ультимативний пристрій із діагоналлю 6,9 дюйма, який вичавлює максимум зі своїх габаритів. Блогер відзначив найпотужніший чип року Snapdragon 8 Elite Gen 5 і величезну кремній-вуглецеву АКБ на 7500 мАг. Але головною фішкою став повноцінний 3-дюймовий екран на задній панелі з яскравістю 1000 ніт і частотою 120 Гц, який служить зручним видошукачем для камер і центром повідомлень. Гідної згадки заслужив Oppo Find X9 Pro за зум-камеру 200 Мп і кнопку Camera Control.

Xiaomi 17 Pro Max Фото: gsmarena.com

Найкращий компактний смартфон

Традиційні маленькі флагмани практично зникли, адже навіть "мінітюрні" телефони тепер мають екрани 6,3 дюйма. Тому Маркес віддав нагороду розкладачці Samsung Galaxy Z Flip 7. У розкритому вигляді це повноцінний смартфон на 6,9 дюйма, але в складеному він неймовірно компактний. Зовнішній екран діагоналлю 4,1 дюйма став настільки функціональним, що дає змогу відповідати на повідомлення і вирішувати завдання, не відкриваючи телефон, що рятує від безглуздого скролінгу стрічки.

Найкраща камера

Зазвичай у цій категорії домінують iPhone або Pixel, але у 2025 році лідер змінився — ним став Oppo Find X9 Pro. Oppo пропонує ідеальний баланс: швидкий затвор, чудовий колірний сенсор і шикарний набір камер, включно з 200-мегапіксельним телефото. Унікальною особливістю стала насадка Hasselblad, що перетворює телефон на камеру з 10-кратним оптичним зумом. iPhone 17 Pro залишився королем відеозйомки і отримав почесну згадку.

OnePlus 15 Фото: OnePlus

Найкраща автономність

2025 рік став роком прориву в технологіях акумуляторів. Переможцем став OnePlus 15, який у корпусі стандартного розміру вмістив батарею на 7300 мАг. Маркес зазначив, що телефон витримує три повні дні активного використання з більш ніж 10 годинами екрану, при цьому підтримуючи зарядку потужністю 120 Вт.

Найкраще співвідношення ціни та якості

У найбільш конкурентній категорії переміг CMF Phone 2 Pro. При ціні близько 280 доларів смартфон відчувається вдвічі дорожчим. Він пропонує модульний дизайн, яскравий екран 120 Гц, батарею на 5000 мАг і відмінно оптимізоване ПЗ. Найкращим вибором до 200 доларів було названо Moto G Play.

iPhone Air Фото: Michael Andronico/CNN

Найкращий дизайн і провал року

Нагороду за найкращий дизайн забрав iPhone Air — найкрасивіший і найсуперечливіший смартфон року. Apple пішла на радикальні жертви заради товщини: одна камера і слабка батарея. Однак телефон відчувається в руці дуже технологічно і свіжо, після нього звичайні гаджети здаються громіздкими.

А ось провалом року експерт назвав iPhone 16E. Спроба Apple створити дешевий вхідний квиток в екосистему обернулася катастрофою. У телефона урізаний чип, екран 60 Гц із застарілим "чубчиком", одна камера і відсутність сучасних стандартів зв'язку при високій стартовій ціні в 600 доларів.

iPhone 17 Фото: Digital Trends

Смартфон року

Головна нагорода дісталася не найпотужнішому, а найбільш знаковому смартфону року — iPhone 17. Блогер назвав його "нудним", але з точки зору балансу характеристик — ідеальним вибором. Apple виправила всі головні недоліки базових моделей: додала екран 120 Гц (ProMotion) і подвоїла пам'ять у базовій версії, не підвищивши ціну. Цей пристрій на "8 з 10" абсолютно у всіх категоріях, що робить його найприємнішою пропозицією на ринку. Друге місце посів Xiaomi 17 Pro Max, який перевершив Pro Max від Apple за всіма параметрами.

