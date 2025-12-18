Найгірші бюджетні смартфони, які взагалі не можна купувати у 2025 році (фото)

Під час купівлі смартфона більшість дивляться тільки на ціну і бренд, не розбираючись у технічних нюансах. Бренди активно користуються цим: у недорогому сегменті досі продаються гаджети з повільними процесорами 5-річної давності. Але цієї пастки неважко уникнути, не втрачаючи в економії.

Фокус наводить дві категорії популярних бюджетників, які не рекомендується купувати у 2025-2026 році. Пояснюємо, чим краще замінити такі апарати.

Смартфони на MediaTek Helio G81/G81 Ultra і G85

У магазинах можна зустріти масу відносно свіжих моделей на цих чіпах: Motorola G15, Xiaomi Redmi 15C, Oppo A18, Poco C85, Motorola G06 і не тільки.

У чому тут проблема: всі ці процесори — по суті одне й те саме рішення з архітектурою ядер Cortex-A75/A55, представленою ще в 2018 році. MediaTek експлуатує цю конфігурацію з 2020 року, змінюючи лише маркетингові назви (приставка Ultra не дає ніякого приросту в реальних завданнях). Є лише мінімальна відмінність у тактовій частоті графіки: у звичайному Helio G81 прискорювач Mali-G52 MP2 працює на частоті 820 МГц, у "новому" G81 Ultra — на 950 МГц, а в G85 — на 1000 МГц. Ось і вся різниця між ними.

Чіпсети побудовані на застарілому 12-нанометровому техпроцесі. Це означає, що споживається більше енергії в обмін на слабку швидкодію. У 2025 році такі смартфони функціонують повільно навіть у базових завданнях: довго відкривають камеру, гальмують при перемиканні між додатками, не тягнуть ігри. Єдиний їхній плюс — хороша автономність за рахунок АКБ на 6000 мАг у багатьох екземплярах. Але це однозначно поганий заділ на майбутнє.

Смартфони на Unisoc T7250

Ще одна пастка для покупця — моделі на кшталт Realme C71 і Xiaomi Redmi A5.

Чіп Unisoc T7250 — варіант з тієї ж серії, що і перераховані вище, але навіть дещо гірший. Дане ультрабюджетне рішення — ще один "привіт з минулого", що подається виробником як щось свіже. Це ребрендинг процесора Unisoc T615. Він використовує 12-нм технологію, ядра Cortex A75/A55 і слабку графіку Mali-G57 MP1 з одним ядром.

У тестах продуктивності (AnTuTu) він набирає близько 260 тисяч балів — це рівень п'ятирічної давності. Такі пристрої годяться максимум для дзвінків і месенджерів, але загалом вважаються поганою інвестицією в даний час.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 (ілюстративне фото) Фото: gsmarena.com

Що брати замість них

Мінімальний стандарт у 2025 році для комфортної роботи — процесор MediaTek Helio G99 (і його варіації G99 Ultra, G100, G200).

Різниця досить значна:

Техпроцес: 6 нм у G99 проти 12 нм у старих чипів. Менше нагрівання, краща енергоефективність.

6 нм у G99 проти 12 нм у старих чипів. Менше нагрівання, краща енергоефективність. Ядра: Трохи сучасніші Cortex-A76 як продуктивні працюють значно швидше.

Трохи сучасніші Cortex-A76 як продуктивні працюють значно швидше. Загальна міць: Helio G99 набирає в AnTuTu близько 400 тисяч балів — майже вдвічі більше, ніж T7250 або G85.

Так, за такі аналоги іноді доводиться доплачувати, але це той випадок, коли вкладення повністю виправдане. З рекомендованих моделей є Xiaomi Redmi Note 14 (G99 Ultra), Samsung Galaxy A16 або Galaxy A07 (обидва на G99). Відмінними варіантами також стануть Infinix HOT 50 (G100) або Infinix HOT 60 Pro (на G200). Різниця в ціні між ними і слабшими вищезгаданими опціями якщо і є, то невелика.

