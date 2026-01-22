Немає сенсу купувати цей смартфон: експерти назвали "найнепотрібнішу" модель

Компанія Google збирається анонсувати у лютому 2026 року смартфон Pixel 10a, який поповнить бюджетну лінійку компанії.

Хоча Pixel 10a позиціонується як доступна модель наступного покоління, чутки вказують на те, що він повністю ідентичний своєму попереднику Pixel 9a з точки зору апаратних характеристик та зовнішнього дизайну. Якщо витоки правдиві, то випуск Pixel 10a немає ніякого сенсу, вважають експерти порталу PhoneArena.

У статті зазначається, що Pixel 9a — це добротний телефон середнього класу. Дизайн не є сильною стороною даного телефона, проте він пропонує цілком пристойну продуктивність для повсякденного використання.

"І саме в цьому проблема: немає реальної потреби в існуванні Pixel 10a, якщо це буде точно такий самий телефон. Нові кольори? Не можна сперечатися з вибором, але кілька нових відтінків не означають, що вам слід випустити той самий телефон під новою назвою", — пояснив автор.

На думку експертів, Google могла б покращити Pixel 10a, що підвищило б його цінність на фоні динамічної економічної ситуації та дефіциту апаратного забезпечення для ключових компонентів. До прикладу, смартфон можна було оснастити новішим чипсетом Tensor G5.

У виданні наголосили, що твердження про "непотрібність" Pixel 10a повністю ґрунтується на чутках, але коли йдеться про Google, чутки та витоки зазвичай на 100% правдиві.

Що відомо про Google Pixel 10a

Очікується, що Google Pixel 10a вийде 17 лютого 2026 року. Модель на 128 ГБ буде продаватися у чотирьох кольорах: Obsidian, Berry, Lavender та Fog. Водночас варіант на 256 ГБ може вийти лише у кольорі Obsidian.

За даними інсайдерів, вартість моделі зі 128 ГБ пам’яті становитиме близько 500 євро, тоді як версія на 256 ГБ коштуватиме 600 доларів. Якщо вірити цим чуткам, то Pixel 10a коштуватиме на 50 євро менше, ніж Pixel 9a на момент запуску

