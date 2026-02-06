Не купуйте зараз цей телефон: інсайдер розкрив, коли популярна модель впаде в ціні

Торішній Google Pixel 9a є одним з найкращих бюджетних смартфонів у 2026 році, але якщо ви хочете максимально розумно витратити свої гроші, варто трохи зачекати з покупкою.

Чутки вказують на те, що наступний бюджетний смартфон Pixel 10a вийде вже 18 лютого. Коли Google випускає новий телефон Pixel, його попередник зазвичай суттєво падає у ціні, тому портал Android Authority радить не спішити купувати Pixel 9a.

Як зазначають у виданні, Pixel 10a буде дуже схожим на Pixel 9a з точки зору апаратних характеристик та дизайну. Новий смартфон може отримати трохи менші рамки дисплея та "покращену" версію чипа Tensor G4. Оскільки він буде на рік новішим, це означає додатковий рік програмної підтримки.

Google Pixel 9a Фото: PCMag

Однак інші аспекти Pixel 10a, такі як камери, час роботи від акумулятора, швидкість заряджання та програмне забезпечення, мають бути ідентичними попереднику. Якщо повідомлення інсайдерів правдиві, то Pixel 10a отримає одні із найскромніших оновлень апаратного забезпечення серед бюджетної лінійки Pixel. З огляду на це, вартість стає вирішальним фактором.

Важливо

Цей смартфон Android перевершить iPhone: він може "вкрасти" одну з найкращих функцій Apple

"Купуйте Pixel 9a після виходу Pixel 10a та потенційно отримайте його за ціною, нижчою за поточну. З такої точки зору, я думаю, легко зрозуміти, чому має сенс чекати на Pixel 10a і не купувати Pixel 9a сьогодні. А враховуючи чутки про наближення дати виходу 18 лютого, у вас залишилося не так багато часу", — пояснив експерт порталу.

Нагадаємо, за даними інсайдера, Pixel 10a буде продаватися за нижчою стартовою ціною, ніж Pixel 9a.

Фокус також повідомляв, що Pixel 10 отримуватиме оновлення програмного забезпечення аж до 2032 року.