Цей смартфон Android перевершить iPhone: він може "вкрасти" одну з найкращих функцій Apple

Компанія Samsung, ймовірно, працює над функцією під назвою Polar ID для свого майбутнього флагмана Galaxy S27 Ultra.

Технологія Polar ID може вивести Galaxy S27 Ultra на новий рівень з точки зору безпеки. Про це повідомив інсайдер Schrödinger в соцмережі X.

Як пояснює PhoneArena, функція Polar ID не робить звичайне фото обличчя за допомогою камери, яке можна легко підробити. Вона використовує спеціальний датчик, який може буквально "бачити" контури лиця та розрізняти людську шкіру та маску, а також бездоганно працює в темряві.

Galaxy S27 Ultra може отримати функцію Polar ID

Наразі технологія Face ID від Apple є лідером у сфері захисту обличчя. Однак для розміщення всіх цих датчиків потрібен значний простір на екрані. Своєю чергою Polar ID не займатиме багато місця, акуратно поміщаючись у виріз для камери.

Якщо Samsung вдасться інтегрувати технологію Polar ID, користувачі отримають одразу дві переваги. Окрім надійного захисту за допомогою 3D-сканера, новий датчик дозволить зберегти лаконічність екрана.

"Мій досвід використання технології розблокування обличчям на старіших версіях Android завжди був дещо невдалим, оскільки вона була недостатньо безпечною, щоб забезпечити доступ до банківських програм. Тому перспектива рівня безпеки Face ID у новій серії Galaxy надзвичайно захоплива. Сподіваюся, ці чутки виявляться правдивими", — підсумував експерт порталу.

Нагадаємо, у мережі з'явилося маркетингове зображення смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra, який вийде у 2026 році.

Фокус також повідомляв, що новий витік інформації вказує на суттєве подорожчання серії Samsung Galaxy S26.