Galaxy S26 Ultrа показали на офіційному фото: чим здивує флагман Samsung

У мережі з'явився маркетинговий постер Samsung Galaxy S26 Ultra. Витік, опублікований інсайдером Еваном Блассом, дає реалістичне уявлення про зовнішній вигляд майбутньої новинки.

Як повідомляє PhoneArena, флагман отримає покращений дизайн і сміливі колірні рішення, зберігши при цьому фірмові особливості серії.

Новий колір і ультратонкий корпус

Головне, що привертає увагу на зображенні — новий колір Cobalt Violet ("Кобальтовий фіолетовий"). Цей глибокий і преміальний відтінок має стати одним з основних у новій лінійці, замінивши більш стримані сірі та чорні тони минулих років. Також на рендері чітко видно стилус S Pen, що підтверджує збереження ключової функції для роботи і творчості.

Пристрій виглядає витонченим. Згідно з інсайдами, Galaxy S26 Ultra стане помітно тоншим за попередників: його товщина становитиме всього 7,9 мм при вазі близько 214 грамів. Це значний крок уперед порівняно з масивними моделями минулих років, що має поліпшити ергономічність великого смартфона.

Неофіційне зображення Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Android Headlines

Очікувані характеристики

За даними Gizmochina, Galaxy S26 Ultra буде оснащений передовим "залізом":

Екран: 6,9-дюймовий QHD+ Dynamic AMOLED.

6,9-дюймовий QHD+ Dynamic AMOLED. Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Пам'ять: від 256 ГБ сховища.

від 256 ГБ сховища. Камери: основний сенсор (200 Мп), надширик (50 Мп), телефото-перископ (50 Мп) і телеоб'єктив (10 Мп). Фронтальна камера — 12 Мп.

основний сенсор (200 Мп), надширик (50 Мп), телефото-перископ (50 Мп) і телеоб'єктив (10 Мп). Фронтальна камера — 12 Мп. Батарея: 5000 мАг з підтримкою бездротової реверсивної зарядки.

5000 мАг з підтримкою бездротової реверсивної зарядки. ОС: Android 16 з оболонкою One UI 8.5.

Презентація лінійки, до якої також увійдуть моделі S26, S26+ і навушники Galaxy Buds 4, очікується 25 лютого на заході Galaxy Unpacked.

Раніше повідомлялося, що дворічний смартфон Samsung виявився кращим за нові флагмани. У гонитві за новинками користувачі часто переплачують за телефони, по суті не отримуючи практичних бонусів. Відомий оглядач розповів, що у 2026 році можна купити пристойний флагманський апарат за ціною середнього класу.