Galaxy S26 Ultrа показали на официальном фото: чем удивит флагман Samsung

В сети появилcя маркетинговый постер Samsung Galaxy S26 Ultra. Утечка, опубликованная инсайдером Эваном Блассом, дает реалистичное представление о внешнем виде будущей новинки.

Как сообщает PhoneArena, флагман получит улучшенный дизайн и смелые цветовые решения, сохранив при этом фирменные особенности серии.

Новый цвет и ультратонкий корпус

Главное, что привлекает внимание на изображении — новый цвет Cobalt Violet ("Кобальтовый фиолетовый"). Этот глубокий и премиальный оттенок должен стать одним из основных в новой линейке, заменив более сдержанные серые и черные тона прошлых лет. Также на рендере отчетливо виден стилус S Pen, что подтверждает сохранение ключевой функции для работы и творчества.

Устройство выглядит изящным. Согласно инсайдам, Galaxy S26 Ultra станет заметно тоньше предшественников: его толщина составит всего 7,9 мм при весе около 214 граммов. Это значительный шаг вперед по сравнению с массивными моделями прошлых лет, что должно улучшить эргономичность большого смартфона.

Відео дня

Неофициальное изображение Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Android Headlines

Ожидаемые характеристики

По данным Gizmochina, Galaxy S26 Ultra будет оснащен передовым "железом":

Экран: 6,9-дюймовый QHD+ Dynamic AMOLED.

6,9-дюймовый QHD+ Dynamic AMOLED. Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Память: от 256 ГБ хранилища.

от 256 ГБ хранилища. Камеры: основной сенсор (200 Мп), сверхширик (50 Мп), телефото-перископ (50 Мп) и телеобъектив (10 Мп). Фронтальная камера — 12 Мп.

основной сенсор (200 Мп), сверхширик (50 Мп), телефото-перископ (50 Мп) и телеобъектив (10 Мп). Фронтальная камера — 12 Мп. Батарея: 5000 мАч с поддержкой беспроводной реверсивной зарядки.

5000 мАч с поддержкой беспроводной реверсивной зарядки. ОС: Android 16 с оболочкой One UI 8.5.

Презентация линейки, в которую также войдут модели S26, S26+ и наушники Galaxy Buds 4, ожидается 25 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked.

Ранее сообщалось, что двухлетний смартфон Samsung оказался лучше новых флагманов. В погоне за новинками пользователи часто переплачивают за телефоны, в сущности не приобретая практических бонусов. Известный обозреватель рассказал, что в 2026 году можно купить приличный флагманский аппарат по цене среднего класса.