Двухлетний смартфон Samsung оказался лучше новых флагманов: что это за модель (видео)

В погоне за новинками пользователи часто переплачивают за телефоны, в сущности не приобретая практических бонусов. Известный обозреватель рассказал, что в 2026 году можно купить приличный флагманский аппарат по цене среднего класса.

Райан Томас с канала Android Police поделился впечатлениями о базовой модели Samsung Galaxy S24 в сегодняшних реалиях. По его словам, гаджет сейчас можно найти в состоянии "как новый" по цене около 350 долларов. На вторичном рынке Украины, к слову, Galaxy S24 стоит в диапазоне 9000-18000 гривен.

По мнению эксперта, двухлетний Galaxy S24 превосходит актуальные аналоги, такие как Pixel 9a, практически во всем. Покупатель получает премиальный корпус из металла и стекла с защитой IP68, тогда как новые бюджетники часто предлагают пластик. Смартфон отличается компактными размерами — он даже меньше, чем популярные в прошлом Asus Zenfone 9, но благодаря тонким рамкам предлагает достаточно крупный 6,2-дюймовый AMOLED-экран с поддержкой 120 Гц и разрешением FHD+.

Это тот смартфон, который вам нужен (обзор Android Police)

Несмотря на то, что чипсет Exynos 2400 (в европейской/украинской версиях) формально устарел на два поколения, его мощности с запасом хватает для любых задач, кроме, пожалуй, самых требовательных игр. Если вы не заядлый геймер, нехватки скорости в повседневной эксплуатации можно не бояться.

Что касается софта, с поддержкой ОС Android здесь порядок. Samsung изначально обещала 7 лет обновлений, а значит, у владельцев в запасе есть еще целых 5 лет актуальных патчей безопасности и свежих версий Android. Оболочка One UI 8 работает на устройстве плавно и предлагает все современные функции Galaxy AI.

В отношении камер, учитывая, что физические сенсоры Samsung давно не меняет, тоже все на хорошем уровне. В отличие от среднебюджетных смартфонов, которые часто лишены оптического зума, Galaxy S24 предлагает полноценный набор камер, включая 3x телеобъектив. Аппаратная часть здесь идентична той, что используется в том же Galaxy S25. Более того, с обновлениями смартфон получил возможность снимать видео в профессиональном формате Log. Томас отмечает, что снимки могут казаться излишне резкими, но для своей цены качество фото и видео (вплоть до 8K) остается предметом зависти конкурентов.

