Дворічний смартфон Samsung виявився кращим за нові флагмани: що це за модель (відео)

У гонитві за новинками користувачі часто переплачують за телефони, по суті не отримуючи практичних бонусів. Відомий оглядач розповів, що у 2026 році можна купити пристойний флагманський апарат за ціною середнього класу.

Раян Томас з каналу Android Police поділився враженнями про базову модель Samsung Galaxy S24 у сьогоднішніх реаліях. За його словами, гаджет зараз можна знайти в стані "як новий" за ціною близько 350 доларів. На вторинному ринку України, до слова, Galaxy S24 коштує в діапазоні 9000-18000 гривень.

На думку експерта, дворічний Galaxy S24 перевершує актуальні аналоги, такі як Pixel 9a, практично в усьому. Покупець отримує преміальний корпус з металу і скла із захистом IP68, тоді як нові бюджетники часто пропонують пластик. Смартфон вирізняється компактними розмірами — він навіть менший, ніж популярні в минулому Asus Zenfone 9, але завдяки тонким рамкам пропонує досить великий 6,2-дюймовий AMOLED-екран з підтримкою 120 Гц і роздільною здатністю FHD+.

Відео дня

Це той смартфон, який вам потрібен (огляд Android Police)

Незважаючи на те, що чипсет Exynos 2400 (у європейській/українській версіях) формально застарів на два покоління, його потужності із запасом вистачає для будь-яких завдань, крім, мабуть, найвимогливіших ігор. Якщо ви не завзятий геймер, нестачі швидкості в повсякденній експлуатації можна не боятися.

Що стосується софта, з підтримкою ОС Android тут порядок. Samsung спочатку обіцяла 7 років оновлень, а отже, у власників у запасі є ще цілих 5 років актуальних патчів безпеки і свіжих версій Android. Оболонка One UI 8 працює на пристрої плавно і пропонує всі сучасні функції Galaxy AI.

Щодо камер, враховуючи, що фізичні сенсори Samsung давно не змінює, теж усе на хорошому рівні. На відміну від середньобюджетних смартфонів, які часто позбавлені оптичного зуму, Galaxy S24 пропонує повноцінний набір камер, включно з 3x телеоб'єктивом. Апаратна частина тут ідентична тій, що використовується в тому ж Galaxy S25. Ба більше, з оновленнями смартфон отримав можливість знімати відео в професійному форматі Log. Томас зазначає, що знімки можуть здаватися надмірно різкими, але для своєї ціни якість фото і відео (аж до 8K) залишається предметом заздрості конкурентів.

Раніше повідомлялося, що недорогий смартфон 2023 року виявився кращим за Samsung Galaxy S26 Ultra. Samsung Galaxy S23 Ultra можна купити приблизно за ту саму ціну, що й телефон середнього класу. Фахівець розповів, чим він хороший і як заощадити 1000 доларів на флагманському телефоні.