Недорогий смартфон 2023 року виявився кращим за Samsung Galaxy S26 Ultra: дивно, але факт

Samsung Galaxy S23 Ultra можна купити приблизно за ту саму ціну, що й телефон середнього класу. Фахівець розповів, чим він хороший і як заощадити 1000 доларів на флагманському телефоні.

Різниця програмної та апаратної частин між смартфонами 2023 і 2026 рр. випуску не така вже й велика, пише тестувальник мобільної техніки Бен Халесі на androidpolice.com. Але різниця в ціні — відчутна.

Порівняння з S26 Ultra: екран

Samsung Galaxy S23 Ultra був випущений з 6,8-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X, роздільною здатністю 1440 × 3088 пікселів, приблизно 500 пікселів на дюйм, і частотою оновлення LTPO, яка масштабується від 1 Гц до 120 Гц.

З чуток, Galaxy S26 Ultra отримає 6,9-дюймовий екран з трохи вищою роздільною здатністю — близько 1440 x 3120 — і тією ж частотою оновлення 120 Гц.

За нормального зору люди можуть розрізняти лише певну кількість деталей на типовій відстані від телефона. Екран S23 Ultra уже настільки чіткий, що більшість людей не можуть це помітити.

Відео дня

Яскравість — ось де S23 Ultra, ймовірно, відстає. S26, який, як очікується, буде використовувати дисплеї M14, найімовірніше, досягне пікової яскравості близько 3000 ніт порівняно з 1750 у S23 Ultra, хоча це більш високе значення відноситься тільки до HDR-ефектів.

Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra Фото: Cкриншот

Процесори S23 Ultra і S26 Ultra

Головний маркетинговий галас — це процесор Snapdragon 8 Gen 5. Витоки припускають, що обіцяє "елітну продуктивність". Але мобільні чіпсети стали настільки потужними, що приріст "елітної" продуктивності практично непомітний, за винятком нішевих сценаріїв, таких як емуляція або інтенсивне опрацювання відео. У реальних умовах S23 Ultra, як і раніше, миттєво відкриває додатки і легко справляється з іграми.

Єдина характеристика, яка як і раніше має значення, — це пам'ять. Оскільки ШІ вимагає більше оперативної пам'яті, версія з 12 ГБ — найкращий вибір.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Камери S25 і S23 Ultra

Тести показують, що поліпшення камери не очевидні. Камери Galaxy S23 Ultra мають сенсори на 200 Мп, нагадує автор.

"Камери — ще одна область, де нові моделі зазвичай перевершують конкурентів. Але навіть тут фізика говорить про протилежне", — упевнений автор.

Galaxy S23 Ultra отримав сенсор ISOCELL HP2, 1/1,3-дюймовий сенсор з роздільною здатністю 200 мегапікселів. Очікується, що S26 Ultra збереже поліпшену версію того ж формату сенсора. Чому? Щоб розмістити більший сенсор, потрібен більш товстий об'єктив. Товщина телефону, або Z-висота, є обмежувальним фактором на даний момент. Ось чому сьогодні поліпшення часто відбуваються в програмному забезпеченні, а не в апаратному.

У тестах Бена під час перегляду знімків з S23 Ultra і S25 Ultra на телевізорі, ніхто з учасників не зміг однозначно визначити, які фото зроблені новішим телефоном.

Смартфон Galaxy S25 Ultra Фото: Скріншот

Як заощадити 1000 доларів на флагмані

Якщо технічних переваг недостатньо, то читачів зацікавить фінансовий бік питання, вважає автор.

За повідомленнями, Samsung хоче зберегти початкову ціну Galaxy S26 Ultra на рівні 1300 доларів. Galaxy S23 Ultra можна знайти на таких торгових майданчиках, як Back Market, Swappa і Amazon Renewed, за 350-500 доларів. Виходить різниця приблизно у 800 доларів, включно із заміною батареї.

Користувач отримає екран, який теоретично кращий, але візуально ідентичний у приміщенні; процесор, який швидший у тестах; статус володаря Samsung Galaxy.

"Відновлений флагман — це чит-код, що надає вам преміальні функції за ціною середнього рівня", — йдеться в матеріалі.

Samsung Galaxy S23 Ultra було випущено в лютому 2023 року з 4 роками оновлень ОС і 5 роками оновлень безпеки, тож він спокійно пропрацює щонайменше до 2027 року.

Раніше ми писали, що смартфони 2026 року, які найдовше тримають заряд акумулятора. У цьому огляді розглядаються лідери за часом автономної роботи в сегменті смартфонів у різних цінових діапазонах.