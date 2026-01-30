Підтримайте нас RU
Найкращі смартфони 2026 року, які найдовше тримають заряд акумулятора (фото)

смартфон Oppo Find X9 Pro
Смартфон Oppo Find X9 Pro тримає заряд понад 34 години | Фото: notebookcheck.com

У цьому огляді розглядаються лідери за часом автономної роботи в сегменті смартфонів у різних цінових діапазонах.

Минулого року смартфони були орієнтовані не тільки на технології камер і дисплеїв, а й на продуктивність і час автономної роботи. Більша ємність батарей і більш ефективні SoC значно поліпшили час автономної роботи. Експерти зосередилися на значеннях практичного тесту батареї з регульованою яскравістю дисплея 150 кд/м², пише notebookcheck.net.

Oppo Find X9 Pro: 34 год і 19 хв.

Oppo Find X9 Pro вразив тестувальників своєю автономністю. Акумулятор смартфона містить кремній-вуглецевий анод, що забезпечує дуже високу ємність у 7500 мАг. Для порівняння, Apple iPhone 17 Pro Max, незважаючи на те, що важить всього на 7 г більше, має ємність акумулятора близько 5000 мАг.

Завдяки великому об'єму пам'яті та ефективному чипсету, виготовленому за сучасною 3-нм технологією, флагман Oppo досягає видатного часу роботи понад 34 години в практичному тесті видання батареї за регульованої яскравості дисплея 150 кд/м². Galaxy S25 Ultra показує тут "лише" 22 години, значення, яке ще кілька років тому було найкращим показником.

смартфон Motorola Moto G86 Power
Смартфон Motorola Moto G86 Power

Motorola Moto G86 Power: 27 год і 2 хв.

У випадку з Motorola Moto G86 Power назва говорить сама за себе. Надємна батарея ємністю 6720 мАг у цьому телефоні середнього класу, мабуть, є головною особливістю Moto G86 Power, пишуть експерти.

У тесті Wi-Fi цей телефон пропрацював понад 27 годин, що означає, що користувачі можуть використовувати Moto G86 Power протягом двох днів без підзарядки.

Раніше ми повідомляли про те, що відомі в усьому світі телефони можуть зникнути з магазинів. Китайська компанія Xiaomi може виявитися не в змозі виробити достатню кількість смартфонів у 2026 році.