Найкращі смартфони 2026 року, які найдовше тримають заряд акумулятора (фото)

У цьому огляді розглядаються лідери за часом автономної роботи в сегменті смартфонів у різних цінових діапазонах.

Минулого року смартфони були орієнтовані не тільки на технології камер і дисплеїв, а й на продуктивність і час автономної роботи. Більша ємність батарей і більш ефективні SoC значно поліпшили час автономної роботи. Експерти зосередилися на значеннях практичного тесту батареї з регульованою яскравістю дисплея 150 кд/м², пише notebookcheck.net.

Oppo Find X9 Pro: 34 год і 19 хв.

Oppo Find X9 Pro вразив тестувальників своєю автономністю. Акумулятор смартфона містить кремній-вуглецевий анод, що забезпечує дуже високу ємність у 7500 мАг. Для порівняння, Apple iPhone 17 Pro Max, незважаючи на те, що важить всього на 7 г більше, має ємність акумулятора близько 5000 мАг.

Відео дня

Завдяки великому об'єму пам'яті та ефективному чипсету, виготовленому за сучасною 3-нм технологією, флагман Oppo досягає видатного часу роботи понад 34 години в практичному тесті видання батареї за регульованої яскравості дисплея 150 кд/м². Galaxy S25 Ultra показує тут "лише" 22 години, значення, яке ще кілька років тому було найкращим показником.

Смартфон Motorola Moto G86 Power Motorola Moto G86 Power

Motorola Moto G86 Power: 27 год і 2 хв.

У випадку з Motorola Moto G86 Power назва говорить сама за себе. Надємна батарея ємністю 6720 мАг у цьому телефоні середнього класу, мабуть, є головною особливістю Moto G86 Power, пишуть експерти.

У тесті Wi-Fi цей телефон пропрацював понад 27 годин, що означає, що користувачі можуть використовувати Moto G86 Power протягом двох днів без підзарядки.

Раніше ми повідомляли про те, що відомі в усьому світі телефони можуть зникнути з магазинів. Китайська компанія Xiaomi може виявитися не в змозі виробити достатню кількість смартфонів у 2026 році.