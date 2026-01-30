Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

Лучшие смартфоны 2026 года, которые дольше всех держат заряд аккумулятора (фото)

смартфон Oppo Find X9 Pro
Смартфон Oppo Find X9 Pro держит заряд более 34 часов | Фото: notebookcheck.com

В данном обзоре рассматриваются лидеры по времени автономной работы в сегменте смартфонов в разных ценовых диапазонах.

В прошлом году смартфоны были ориентированы не только на технологии камер и дисплеев, но и на производительность и время автономной работы. Большая емкость батарей и более эффективные SoC значительно улучшили время автономной работы. Эксперты сосредоточились на значениях практического теста батареи с регулируемой яркостью дисплея 150 кд/м², пишет notebookcheck.net.

Oppo Find X9 Pro: 34 ч и 19 мин.

Oppo Find X9 Pro впечатлил тестировщиков своей автономностью. Аккумулятор смартфона содержит кремний-углеродный анод, обеспечивающий очень высокую емкость в 7500 мАч. Для сравнения, Apple iPhone 17 Pro Max, несмотря на то, что весит всего на 7 г больше, имеет емкость аккумулятора около 5000 мАч.

Відео дня

Благодаря большому объему памяти и эффективному чипсету, изготовленному по современной 3-нм технологии, флагман Oppo достигает выдающегося времени работы более 34 часов в практическом тесте издания батареи при регулируемой яркости дисплея 150 кд/м². Galaxy S25 Ultra показывает здесь "всего" 22 часа, значение, которое еще несколько лет назад было лучшим показателем.

смартфон Motorola Moto G86 Power
Смартфон Motorola Moto G86 Power

Motorola Moto G86 Power: 27 ч и 2 мин.

В случае с Motorola Moto G86 Power название говорит само за себя. Сверхемкая батарея емкостью 6720 мАч в этом телефоне среднего класса, пожалуй, является главной особенностью Moto G86 Power, пишут эксперты.

В тесте Wi-Fi этот телефон проработал более 27 часов, что означает, что пользователи могут использовать Moto G86 Power в течение двух дней без подзарядки.

Ранее мы сообщали о том, что известные во всем мире телефоны могут исчезнуть из магазинов. Китайская компания Xiaomi может оказаться не в состоянии произвести достаточное количество смартфонов в 2026 году.