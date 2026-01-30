Лучшие смартфоны 2026 года, которые дольше всех держат заряд аккумулятора (фото)

В данном обзоре рассматриваются лидеры по времени автономной работы в сегменте смартфонов в разных ценовых диапазонах.

В прошлом году смартфоны были ориентированы не только на технологии камер и дисплеев, но и на производительность и время автономной работы. Большая емкость батарей и более эффективные SoC значительно улучшили время автономной работы. Эксперты сосредоточились на значениях практического теста батареи с регулируемой яркостью дисплея 150 кд/м², пишет notebookcheck.net.

Oppo Find X9 Pro: 34 ч и 19 мин.

Oppo Find X9 Pro впечатлил тестировщиков своей автономностью. Аккумулятор смартфона содержит кремний-углеродный анод, обеспечивающий очень высокую емкость в 7500 мАч. Для сравнения, Apple iPhone 17 Pro Max, несмотря на то, что весит всего на 7 г больше, имеет емкость аккумулятора около 5000 мАч.

Благодаря большому объему памяти и эффективному чипсету, изготовленному по современной 3-нм технологии, флагман Oppo достигает выдающегося времени работы более 34 часов в практическом тесте издания батареи при регулируемой яркости дисплея 150 кд/м². Galaxy S25 Ultra показывает здесь "всего" 22 часа, значение, которое еще несколько лет назад было лучшим показателем.

Смартфон Motorola Moto G86 Power

Motorola Moto G86 Power: 27 ч и 2 мин.

В случае с Motorola Moto G86 Power название говорит само за себя. Сверхемкая батарея емкостью 6720 мАч в этом телефоне среднего класса, пожалуй, является главной особенностью Moto G86 Power, пишут эксперты.

В тесте Wi-Fi этот телефон проработал более 27 часов, что означает, что пользователи могут использовать Moto G86 Power в течение двух дней без подзарядки.

