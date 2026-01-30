Смартфонов на всех не хватит: известные во всем мире телефоны могут исчезнуть из магазинов

Китайская компания Xiaomi может оказаться не в состоянии произвести достаточное количество смартфонов в 2026 году.

В 2025 году мировые поставки смартфонов достигли 1,25 млрд единиц (+2% в годовом исчислении), что является самым высоким показателем с 2021 года. Apple сохранила лидирующие позиции благодаря спросу на iPhone 17, а Xiaomi успешно удержалась в тройке мировых лидеров. Однако эксперты наблюдают нестабильность на рынке из-за растущего дефицита DRAM и NAND, что потребует немедленной оптимизации каналов сбыта и стратегий закупок компонентов, пишет xiaomitime.com.

Аналитическая компания Omdia указывает на серьезные ограничения поставок флэш-памяти DRAM и NAND как на основной технический фактор, ограничивающий производство в предстоящем финансовом году. Этот дефицит полупроводников непропорционально сильно повлияет на производителей, зависящих от стандартов LPDDR4/4X и низкорентабельного оборудования, говорится в материале.

Сокращение поставок Xiaomi в 4 квартале 2025 года (-2%) коррелирует с упомянутой слабостью моделей начального уровня, которые наиболее уязвимы к колебаниям цен на компоненты. Для противодействия снижению маржи стратегия должна сместиться с чисто объемного роста на рост стоимости за счет портфелей высококачественных Redmi и Xiaomi.

Для обеспечения операционной стабильности в 2026 году необходимо использовать Xiaomi HyperOS и Xiaomi HyperConnect для повышения ценности экосистемы AIoT, снижая зависимость от маржи на аппаратное обеспечение отдельных мобильных телефонов. Производители, не имеющие долгосрочных соглашений с поставщиками модулей памяти, столкнутся с вынужденной корректировкой цен, что снизит потребительский спрос. Успех зависит от смягчения этих проблемных моментов в цепочке поставок при одновременном выполнении запланированной интеграции Realme в экосистему Oppo и противодействии возрождению Huawei в материковом Китае.

