Смартфонів на всіх не вистачить: відомі в усьому світі телефони можуть зникнути з магазинів

Китайська компанія Xiaomi може виявитися не в змозі виробити достатню кількість смартфонів у 2026 році.

У 2025 році світові поставки смартфонів досягли 1,25 млрд одиниць (+2% у річному обчисленні), що є найвищим показником з 2021 року. Apple зберегла лідерські позиції завдяки попиту на iPhone 17, а Xiaomi успішно втрималася в трійці світових лідерів. Однак експерти спостерігають нестабільність на ринку через дефіцит DRAM і NAND, що зростає, що вимагатиме негайної оптимізації каналів збуту і стратегій закупівель компонентів, пише xiaomitime.com.

Аналітична компанія Omdia вказує на серйозні обмеження поставок флеш-пам'яті DRAM і NAND як на основний технічний фактор, що обмежує виробництво в майбутньому фінансовому році. Цей дефіцит напівпровідників непропорційно сильно вплине на виробників, які залежать від стандартів LPDDR4/4X і низькорентабельного обладнання, йдеться в матеріалі.

Скорочення поставок Xiaomi в 4 кварталі 2025 року (-2%) корелює зі згаданою слабкістю моделей початкового рівня, які найбільш вразливі до коливань цін на компоненти. Для протидії зниженню маржі стратегія повинна зміститися з суто об'ємного зростання на зростання вартості завдяки портфелям високоякісних Redmi і Xiaomi.

Для забезпечення операційної стабільності у 2026 році необхідно використовувати Xiaomi HyperOS і Xiaomi HyperConnect для підвищення цінності екосистеми AIoT, знижуючи залежність від маржі на апаратне забезпечення окремих мобільних телефонів. Виробники, які не мають довгострокових угод із постачальниками модулів пам'яті, зіткнуться з вимушеним коригуванням цін, що знизить споживчий попит. Успіх залежить від пом'якшення цих проблемних моментів у ланцюжку постачань при одночасному виконанні запланованої інтеграції Realme в екосистему Oppo і протидії відродженню Huawei в материковому Китаї.

