Діджитал
Понад 60 гаджетів Xiaomi отримають важливе оновлення: чи є ваш смартфон у списку
Китайська компанія повідомила, які пристрої отримають оновлення операційної системи до версії HyperOS 3.1. У списку опинилися 67 гаджетів.
Головне правило для HyperOS 3.1 просте: якщо ваш пристрій підходить для Android 16, він підходить і для HyperOS 3.1. Оскільки це оновлення суворо прив'язане до кодової бази Android 16, старі пристрої, що працюють на Android 15, залишаться на HyperOS 3, зазначило видання xiaomitime.com.
Пристрої Xiaomi, які отримають оновлення ОС
- Redmi Note 14 Pro+
- REDMI K90
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi Mix Fold 3
- Redmi Note 14
- Xiaomi MIX FLIP 2
- Redmi Note 13R
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi 13T Pro
- REDMI 15 4G
- Xiaomi 15
- REDMI K80 Ultra
- REDMI Turbo 5 Max
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 15S Pro
- Redmi K70E
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 14S
- REDMI Note 15 Pro+
- Redmi Pad 2 Pro
- Xiaomi 13
- Redmi Note 13 Pro
- Xiaomi MIX FOLD 4
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- REDMI Turbo 5
- Xiaomi 15T Pro
- REDMI Pad 2 4G
- REDMI Note 15
- Redmi A3 Pro
- REDMI Note 15 Pro
- Xiaomi CIVI 5 Pro
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi K70 Pro
- REDMI K80 Pro
- Redmi 13X
- Xiaomi Pad 7 Pro
- REDMI K90 Pro Max
- Xiaomi 17 Ultra Leica & Leitzphone
- Xiaomi 13 Pro
- Redmi Note 14 Pro 4G
- REDMI Turbo 4 Pro
- Xiaomi 17 Pro
- Redmi Turbo 3
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17
- REDMI Turbo 4
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi MIX FLIP
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi 14 Pro
- Redmi Pad SE 4G
- REDMI Pad 2
- Redmi Note 14 4G
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K70
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi Pad 8
- Redmi Note 13 Pro+
- REDMI K80
- REDMI K60 Pro
Які пристрої не отримають HyperOS 3.1
Деякі гаджети не будуть оновлені до останньої версії ОС, однак продовжать функціонувати у звичайному режимі, йдеться в матеріалі.
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
- Redmi Note 13R Pro Redmi Note 13R Pro
- Xiaomi 12S
- Redmi K60
- Redmi Note 12T Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Redmi Note 12 Turbo
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Civi 2
Раніше ми писали про те, що