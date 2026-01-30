Підтримайте нас RU
Понад 60 гаджетів Xiaomi отримають важливе оновлення: чи є ваш смартфон у списку

Смартфон Xiaomi 15 Ultra
Смартфон Xiaomi 15 Ultra: ілюстративне фото | Фото: Andy Boxall / Digital Trends

Китайська компанія повідомила, які пристрої отримають оновлення операційної системи до версії HyperOS 3.1. У списку опинилися 67 гаджетів.

Головне правило для HyperOS 3.1 просте: якщо ваш пристрій підходить для Android 16, він підходить і для HyperOS 3.1. Оскільки це оновлення суворо прив'язане до кодової бази Android 16, старі пристрої, що працюють на Android 15, залишаться на HyperOS 3, зазначило видання xiaomitime.com.

Redmi Note 14
Смартфон Redmi Note 14
Фото: Xiaomi

Пристрої Xiaomi, які отримають оновлення ОС

  1. Redmi Note 14 Pro+
  2. REDMI K90
  3. Xiaomi 14 Ultra
  4. Xiaomi Mix Fold 3
  5. Redmi Note 14
  6. Xiaomi MIX FLIP 2
  7. Redmi Note 13R
  8. Xiaomi Civi 4 Pro
  9. Xiaomi 13T Pro
  10. REDMI 15 4G
  11. Xiaomi 15
  12. REDMI K80 Ultra
  13. REDMI Turbo 5 Max
  14. Xiaomi 14T
  15. Xiaomi 15S Pro
  16. Redmi K70E
  17. Redmi Note 13 Pro 4G
  18. Redmi Note 14S
  19. REDMI Note 15 Pro+
  20. Redmi Pad 2 Pro
  21. Xiaomi 13
  22. Redmi Note 13 Pro
  23. Xiaomi MIX FOLD 4
  24. Xiaomi 15T
  25. Xiaomi 15 Pro
  26. Xiaomi 14
  27. Xiaomi 13 Ultra
  28. Xiaomi Pad 7 Ultra
  29. REDMI Turbo 5
  30. Xiaomi 15T Pro
  31. REDMI Pad 2 4G
  32. REDMI Note 15
  33. Redmi A3 Pro
  34. REDMI Note 15 Pro
  35. Xiaomi CIVI 5 Pro
  36. Redmi Note 14 Pro
  37. Redmi K70 Pro
  38. REDMI K80 Pro
  39. Redmi 13X
  40. Xiaomi Pad 7 Pro
  41. REDMI K90 Pro Max
  42. Xiaomi 17 Ultra Leica & Leitzphone
  43. Xiaomi 13 Pro
  44. Redmi Note 14 Pro 4G
  45. REDMI Turbo 4 Pro
  46. Xiaomi 17 Pro
  47. Redmi Turbo 3
  48. Xiaomi Pad 8 Pro
  49. Xiaomi 17 Pro Max
  50. Xiaomi 17
  51. REDMI Turbo 4
  52. Xiaomi 14T Pro
  53. Xiaomi MIX FLIP
  54. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Pad 6S Pro 12.4
  55. Xiaomi 14 Pro
  56. Redmi Pad SE 4G
  57. REDMI Pad 2
  58. Redmi Note 14 4G
  59. Xiaomi Pad Mini
  60. Xiaomi Pad 7
  61. Redmi K70
  62. Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  63. Xiaomi 15 Ultra
  64. Xiaomi Pad 8
  65. Redmi Note 13 Pro+
  66. REDMI K80
  67. REDMI K60 Pro
Xiaomi 12T Pro
Смартфон Xiaomi 12T Pro
Фото: скриншот

Які пристрої не отримають HyperOS 3.1

Деякі гаджети не будуть оновлені до останньої версії ОС, однак продовжать функціонувати у звичайному режимі, йдеться в матеріалі.

  1. Xiaomi 12
  2. Xiaomi 12T Pro
  3. Redmi Note 13R Pro Redmi Note 13R Pro
  4. Xiaomi 12S
  5. Redmi K60
  6. Redmi Note 12T Pro
  7. Xiaomi 12S Ultra
  8. Xiaomi 12S Pro
  9. Xiaomi Civi 3
  10. Xiaomi 12 Pro
  11. Xiaomi MIX FOLD 2
  12. Redmi Note 12 Turbo
  13. Xiaomi Pad 6 Max 14
  14. Xiaomi Pad 6 Pro
  15. Xiaomi Civi 2

