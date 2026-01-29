Що робити зі старими смартфонами: 3 ідеї для повторного використання гаджетів (фото)
Телефони старих моделей можна використовувати як музичний плеєр, ігрову консоль та пристрій двофакторної аутентифікації, кажуть фахівці. Знадобляться лише певні додатки.
Існує кілька способів дати друге життя старим Android-телефонам. Експерти з androidpolice.com поділилися своїми ідеями з читачами.
Музичний плеєр
Один зі способів використання старого Android-телефону — як музичного та аудіоплеєра для прослуховування музики, подкастів або аудіокниг.
Попередньо завантажені плейлисти зручні — можна відразу вирушати на пробіжку або сідати за кермо авто. Не потрібно виділяти місце на основному телефоні для зберігання плейлистів для прослуховування в автономному режимі. Ба більше, до телефона, призначеного виключно для відтворення музики, можна дати доступ гостям на домашніх вечірках.
Пристрій двофакторної аутентифікації (2FA)
Двофакторна аутентифікація — один із найнадійніших способів захисту ваших онлайн-сервісів від несанкціонованого доступу. Але якщо ви не використовуєте аутентифікатор, такий як Authy, який зберігає онлайн-резервну копію кодів, єдина копія — це та, що зберігається на вашому телефоні. Якщо ви втратите телефон або зламаєте його, вам не пощастить.
Запасний смартфон може стати додатковим засобом автентифікації — потрібно лише встановити TOTP-аутентифікатор. Він же може зберігати список резервних кодів.
Гаджет має бути завжди відключений від інтернету і вимкнений доти, доки не знадобиться.
Консоль для ігор
Старі смартфони згодяться для використання в якості виділеної консолі-емуляції.
Будь-який телефон, випущений за останні кілька років, може комфортно запускати ігри аж до PlayStation Portable з масштабуванням. Ви навіть можете грати в ігри PlayStation 2 на своєму телефоні, якщо він досить потужний.
Телефон можна використовувати в парі з контролером PlayStation DualSense 5 для повнорозмірного управління, але ви можете придбати телескопічний контролер, наприклад, Razor Kishi, щоб створити свою власну Nintendo Switch у ретро-стилі.
