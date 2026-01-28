Не викидайте старий Android-смартфон: 4 ефективні способи його використання (фото)

Смартфон можна використовувати як камеру відеоспостереження, відеоняню, відеореєстратор, а також веб-камеру, вважають експерти. Потрібні лише спеціальні додатки.

Існує кілька способів дати друге життя старим Android-телефонам. Експерти з androidpolice.com поділилися своїми ідеями з читачами.

Чотири ідеї для камери

Одна з найпоширеніших порад щодо повторного використання старого смартфона — це перетворити його на камеру відеоспостереження. Наприклад, такі додатки, як AlfredCamera, дадуть змогу використовувати старий смартфон у цій новій якості.

Безкоштовної версії додатка достатньо, і вона надає такі функції, як пряма трансляція та виявлення руху. Однак доведеться переглядати рекламу. Але за невелику плату смартфон перетвориться на справжню камеру відеоспостереження із записом у HD-якості, 4-кратним зумом, 14-денним хмарним сховищем, зонами виявлення та багатьом іншим.

Відео дня

Але це не єдиний варіант використання камери телефону. Droid Dashcam може перетворити Android-фон на відеореєстратор для автомобіля. Ви зможете легко записувати відео з GPS-навігацією, позначками часу, фоновим записом і можливістю блокування відео в разі зіткнення. Як і справжній відеореєстратор, застосунок може автоматично видаляти старі відеофайли в разі нестачі місця.

Смартфон можна перетворити на відеореєстратор для авто Фото: Freepik

Єдиним недоліком використання телефону як відеореєстратора є його великий розмір, але він може виручити в крайньому разі, якщо ви не хочете витрачати гроші на нове обладнання або якщо вам потрібен відеореєстратор для орендованого авто.

Існує також безліч додатків для Android, які можуть працювати як відеоняні. Встановіть свій старий смартфон під зручним кутом, підключіть зарядний кабель і встановіть, наприклад, додаток BabyCam на старий телефон, а також на свій поточний телефон. Ось і все. Тепер ви можете стежити за малюком, слухати його розмови і навіть використовувати додаток для збереження милих фотографій або відео вашої дитини.

DroidCam — одне з найкращих рішень для перетворення смартфона на веб-камеру. Додаток дає змогу масштабувати зображення, підтримує портретний режим і може використовуватися через бездротовий зв'язок. Ба більше, він підтримує роздільну здатність до 1080p, забезпечуючи максимально високу якість відеопотоку.

Раніше писали, як продовжити термін служби портативної зарядної станції та заощадити. Експерти представили посібник із продовження терміну служби будь-якої портативної електростанції в умовах постійних блекаутів в Україні.