Не выбрасывайте старый Android-смартфон: 4 эффективных способа его использования (фото)

Смартфон можно использовать в качестве камеры видеонаблюдения, видеоняни, видеорегистратора, а также веб-камеры, считают эксперты. Нужны лишь специальные приложения.

Существует несколько способов дать вторую жизнь старым Android-телефонам. Эксперты из androidpolice.com поделились своими идеями с читателями.

Четыре идеи для камеры

Один из самых распространенных советов по поводу повторного использования старого смартфона — это превратить его в камеру видеонаблюдения. Например, такие приложения, как AlfredCamera, позволят использовать старый смартфон в этом новом качестве.

Бесплатной версии приложения достаточно, и она предоставляет такие функции, как прямая трансляция и обнаружение движения. Однако придется просматривать рекламу. Но за небольшую плату смартфон превратится в настоящую камеру видеонаблюдения с записью в HD-качестве, 4-кратным зумом, 14-дневным облачным хранилищем, зонами обнаружения и многим другим.

Но это не единственный вариант использования камеры телефона. Droid Dashcam может превратить Android-фон в видеорегистратор для автомобиля. Вы сможете легко записывать видео с GPS-навигацией, отметками времени, фоновой записью и возможностью блокировки видео в случае столкновения. Как и настоящий видеорегистратор, приложение может автоматически удалять старые видеофайлы при нехватке места.

Смартфон можно превратить в видеорегистратор для авто Фото: Freepik

Единственным недостатком использования телефона в качестве видеорегистратора является его большой размер, но он может выручить в крайнем случае, если вы не хотите тратить деньги на новое оборудование или если вам нужен видеорегистратор для арендованного авто.

Существует также множество приложений для Android, которые могут работать как видеоняни. Установите свой старый смартфон под удобным углом, подключите зарядный кабель и установите, например, приложение BabyCam на старый телефон, а также на свой текущий телефон. Вот и все. Теперь вы можете следить за малышом, слушать его разговоры и даже использовать приложение для сохранения милых фотографий или видео вашего ребенка.

DroidCam — одно из лучших решений для превращения смартфона в веб-камеру. Приложение позволяет масштабировать изображение, поддерживает портретный режим и может использоваться по беспроводной связи. Более того, оно поддерживает разрешение до 1080p, обеспечивая максимально высокое качество видеопотока.

