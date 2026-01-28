Как продлить срок службы портативной зарядной станции и сэкономить тысячи гривен (фото)

Эксперты представили руководство по продлению срока службы любой портативной электростанции в условиях постоянных блэкаутов в Украине.

В отличие от простых портативных зарядных устройств, это сложное электронное устройство располагает батареей большой емкости. При правильном уходе можно значительно продлить срок службы станции, гарантируя, что она будет готова к работе, когда это понадобится. Следуя этим важным советам, пользователи смогут получить максимальную отдачу от инвестиций, пишут специалисты энергетической компании Topow Electronics на сайте topowgroup.com.

Оптимальный режим зарядки

Литий-ионные батареи, которые питают большинство современных станций, не должны постоянно заряжаться до 100% или разряжаться до 0%.

Для ежедневного использования стоит поддерживать заряд в диапазоне от 20% до 80%. Не нужно полностью заряжать станцию после каждого использования, если речь не идет о длительном использовании.

Постоянная работа при экстремальных напряжениях 0% или 100% оказывает значительную нагрузку на химический состав батареи, ускоряя деградацию ее емкости с течением времени. Это все равно, что человек будет постоянно то голодать, то переедать.

Искусство длительного хранения

Способ хранения вашей электростанции, когда она не используется, является, пожалуй, наиболее важным фактором для ее долговечности. Если вы планируете не подключать ее месяц или более, заряжайте (или разряжайте) устройство примерно до 50-60%. Это наиболее стабильное состояние для литий-ионных элементов, минимизирующее химическое старение.

Если станция не используется вовсе, ее стоит полностью отключить, поставить в прохладное, сухое место. Ни в коем случае не оставляйте портативную электростанцию в нагретом автомобиле или влажном гараже.

Портативная зарядная станция Anker Фото: Anker

Избегайте жары и сильного холода

Батареи очень чувствительны к температуре. Чрезмерный нагрев является основной причиной необратимых повреждений.

Во время использования и зарядки стоит обеспечить устройству хорошую вентиляцию. Не в коем случае не накрывайте ее тканью, одеялом и не используйте его под прямыми солнечными лучами. Высокие температуры во время зарядки могут привести к необратимому повреждению элементов.

Идеальная температура хранения составляет от 10°C до 25°C. Избегайте также низких температур, так как это также может повредить внутреннюю структуру батареи.

Портативная зарядная станция Фото: Anker

Регулярная проверка

Оставлять батарею полностью бездействующей слишком долго нежелательно. Даже в периоды неиспользования рекомендуется проводить частичную зарядку и разрядку электростанции каждые 3-6 месяцев. Это помогает поддерживать калибровку внутренней системы управления батареей (BMS) и активность элементов.

Понимание "срока службы"

"Цикл" определяется как использование 100% емкости батареи, но не обязательно за один раз. Например, использование 50% мощности в один день и 50% в другой день составляет один полный цикл.

"Качество имеет значение: высококачественные электростанции, использующие премиальные элементы питания (например, LiFePO4), могут обеспечить тысячи циклов до существенного ухудшения характеристик. Следуя приведенным выше советам, вы максимально увеличите количество циклов работы устройства", — подытожили эксперты.

