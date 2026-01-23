Жизнь без электричества: что делать во время отключений света и как пережить блэкаут

Из-за российских атак в Украине резко ухудшилась ситуация с энергетикой, в 9 областях действуют аварийные отключения энергии. Людям важно знать, что делать, когда нет света.

Без электроэнергии в квартирах и домах нет привычного освещения, электрического отопления, не работают чайники, микроволновки и другая бытовая техника. Фокус собрал всю самую ценную информацию, как пережить блэкауты в Украине с относительным комфортом.

Прежде всего надо помнить, что в критической ситуации можно пойти в ближайший пункт несокрушимости, чтобы зарядить аккумуляторы. В Кабмине сообщили о создании опорных пунктов, которые будут работать более 48 часов, будут иметь запас электроэнергии, стабильную связь, воду, а также спальные места. По состоянию на 19 января работали уже 10 676 таких пунктов, их адреса доступны в официальных чат-ботах в Telegram и Viber.

Что делать, когда нет света

В таких условиях нужно позаботиться об освещении комнаты без электричества, чтобы не сидеть в темноте. При наличии хоть какого-то света можно безопасно сходить в туалет, поубирать, приготовить еду, почитать книгу, поиграть в настольные игры, даже просто поговорить.

Стоит приобрести свечи или светильники, которые питаются от павербанков или имеют встроенные аккумуляторы. Как правило, они потребляют немного энергии, могут работать часами и довольно быстро заряжаются — это можно сделать дома или в пунктах несокрушимости. Светильники надежнее свечей, поскольку не создают открытого огня.

В продаже есть много моделей разных размеров, мощности, автономности и функциональности. Некоторые, например, управляются с помощью пульта, имеют индикатор заряда, часы или даже Bluetooth-колонку. Цены тоже варьируются в зависимости от характеристик. Стоит иметь несколько осветительных приборов про запас. Стоит также присмотреться к туристическим лампам и ночникам на батарейках.

Важно

Как сделать светильник своими руками

Фокус узнал о двух способах сделать простые светильники фонарики на аккумуляторах в домашних условиях. Первый может светить около 12 месяцев беспрерывно.

Для создания необходимо купить 2 пальчиковые батарейки типа АА или ААА, светодиод на 3 В, скотч, кусок медного провода, паяльник с канифолью. Лучше выбирать щелочные(alkaline) батарейки, ведь они более энергоэффективные, безопасные и устойчивые к перегрузкам, потому что не перегреваются при длительной работе. Светодиод можно приобрести в любом магазине, где продают электронные компоненты, радиоэлектронику, осветительные приборы и тому подобное.

Батарейки нужно обмотать скотчем так, чтобы с одной стороны был плюс, а с другой минус (это можно увидеть на корпусе батареек). С одной стороны нужно припаять медный провод, соединив "плюс" и "минус", с другой стороны к "плюсу" и "минусу" необходимо припаять светодиод.

Как сделать фонарик с аккумулятором своими руками

Второй способ проще, хотя и не такой долговременный. Для него понадобится светодиод, дисковая батарейка ("таблетка") и обычная защелка. Светодиод нужно приложить к батарейке так, чтобы длинная ножка касалась "плюса", и зафиксировать защелкой. Вот и все.

Самодельный фонарик из защелки поможет во время отключений света Фото: Скриншот

Мобильная связь без света

Связь так же важна, как и Интернет, ведь нужно как минимум знать, когда объявляют воздушную тревогу, или связаться с близкими после обстрелов. К сожалению, вместе с жилыми домами, супермаркетами, ресторанами и другими предприятиями без питания остаются и базовые станции мобильной связи. Ситуацию осложняет рост нагрузки на сети операторов, ведь абоненты переходят с Wi-Fi на LTE.

Есть несколько способов, которые могут улучшить мобильную связь при отключениях света. Самый простой из них — на несколько секунд включить режим полета в настройках смартфона. После этого устройство может подключиться к станции, которая обеспечивает лучшую связь, но это может длиться недолго.

Мобильная связь пропадает во время блэкаутов Фото: Getty Images

Второй способ — принудительное (формируемое) использование 4G. По умолчанию во многих смартфонах стоит автоматический выбор сети, поэтому иногда они переключаются на более медленный 3G, особенно часто такое происходит в местах пересечения покрытий. Чтобы этого избежать, можно открыть настройки мобильных сетей, выбрать нужную SIM-карту, открыть меню "Предпочтительные сети" и выбрать пункт "4G (LTE)".

Абоненты "Киевстар" могут общаться без мобильного покрытия. Компания первой в Европе внедрил технологию Starlink Direct to Cell, которая позволяет бесплатно отправлять сообщения напрямую через спутники.

Интернет без света

Некоторые украинские провайдеры пытаются обеспечить доступ пользователей к домашнему интернету во время отключений света, подключая источники бесперебойного питания к узлам, установленным в доме. Это оборудование с аккумулятором, которое может обеспечить доступ к сети интернет более трех суток без электроэнергии. Стоит узнать у компании-провайдера, может ли он обеспечить доступ к Интернету во время блэкаута, а также купить источник питания для роутера и ONU — устройство, соединяющее роутер со станцией провайдера.

Фокус писал, как обеспечить питание роутера от павербанка.

Провайдеры, которые используют технологию оптоволоконного интернета xPON, теоретически могут поддерживать работу сетей для своих пользователей более трех суток без электроэнергии. Стоит узнать у компании-провайдера, может ли он обеспечить доступ к Интернету во время блэкаута, а также купить источник питания для роутера и ONU — устройство, соединяющее роутер со станцией провайдера.

Роутер и модем можно запитать от павербанка во время отключений света Фото: Скриншот

Защита техники от перепадов напряжения

Даже когда свет дают относительно регулярно, нестабильная ситуация в энергосистеме часто создает перепады напряжения, которые могут повредить бытовую технику. По закону украинцы могут получить компенсацию от поставщика электроэнергии, если получили какие-то убытки из-за этого. В частности, энергокомпания должна выплатить сумму, которую потребители потратили на ремонт.

Фокус писал, как получить компенсацию за поврежденную технику после скачков напряжения. Выплаты не осуществляются автоматически, нужно написать заявление и доказать, что причина — в технической неисправности системы, а не в нарушении правил эксплуатации.

Реле напряжения

Конечно, лучше не доводить, чтобы холодильник или другой прибор сгорел. Защитить технику от перепадов может реле напряжения. Это недорогое устройство, которое обесточивает, если напряжение превышает установленные пороги. Обычно оно имеет форму адаптера: само подключается в розетку, а затем к нему так же, через электровилку, подключается другой прибор.

Реле напряжения — это достаточно простое и бюджетное средство для защиты, которое стоит до 1000 грн. Фокус приводил 5 лучших реле напряжения в Украине.

Реле напряжения прекрасно подходит для защиты техники в квартирах Фото: Скриншот

Стабилизатор напряжения

Реле отлично подходит для квартир, в том числе и арендованных, где напряжение относительно стабильно. А вот для частных домов лучше рассмотреть более надёжный, хотя и более дорогой вариант — стабилизатор напряжения. Это оборудование не отключает, а нормализует напряжение, делая электрический ток безопасным для потребления бытовыми приборами.

Фокус рассказывал, как работают стабилизаторы напряжения, какие разновидности существуют и какой лучше купить.

Стабилизаторы напряжения спасают от перепадов во время блэкаутов Фото: Скриншот

Генератор

Мощным источником энергии во время отключений света служат дизельные, бензиновые или газовые генераторы. Они эффективно превращают топливо в электроэнергию, но являются пожароопасными и выделяют вредный газ. Из-за этого генераторы категорически запрещено устанавливать в зданиях. Владельцы частных домов или бизнесов могут поставить их на расстоянии не менее 6 метров.

Генераторы стали одним из основных источников энергии в Украине Фото: УНИАН

Фокус писал, как правильно выбрать генератор на случай блэкаутов в Украине. Нужно в первую очередь учитывать мощность, количество фаз, и уровень шума.

Важно

Система резервного питания

Для квартир безопасным вариантом будет система резервного питания из аккумулятора и инвертора, которая подключается к внутренней системе. Благодаря ей после отключения света долгое время могут работать холодильник, чайник, микроволновка, роутер, освещение или даже все вместе — главное следить за общей мощностью приборов.

Такая система бесперебойного питания постоянно работает, когда свет исчезает, она автоматически переключает реле, а инвертор переходит в режим работы от аккумуляторов. Когда же электроснабжение восстанавливается, то автоматически переключается и пропускает ток из сети в квартиру, заряжая при этом свои аккумуляторы.

Важно

Профессиональный электрик рассказал Фокусу, как выбрать систему резервного питания, сколько они стоят и какие нужны разрешения для установки.

Писали также, как самому собрать систему резервного питания дома. Для этого понадобится инвертор с правильной синусоидой и AGM-аккумуляторы, проводку с гидравлическим зажимом и удлинитель.

Зарядная станция

Зарядная станция — безопасный и относительно недорогой источник питания, который подойдет для квартиры, частного дома или даже для путешествий. По сути, это большой аккумулятор в удобном корпусе с розетками или другими выходами для подключения устройств. Фокус писал, как выбрать зарядную станцию для дома.

Писали также о лучших зарядных станциях, которые можно приобрести в Украине.

Украинцы часто используют кабели с двумя вилками, чтобы питать весь дом от зарядной станции. Для этого берут трехжильный кабель с двумя вилками на концах, одну из них подключают к станции, а другую — в обычную бытовую розетку, предварительно выключив вводной автоматический выключатель (автомат). Такой метод очень рискованный, ведь может произойти взрыв или удар током.

Эксперт посоветовал безопасно подключить зарядную станцию к квартире через трехпозиционный автомат или через автоматический ввод резерва. Для этого стоит вызвать электрика.

Важно

Стоит также предупредить, что приборы могут сгореть из-за неудачного выбора зарядной станции. Для работы с чувствительной техникой, такой как фен или индукционная плита, нужно правильно определить форму выходного сигнала. Поэтому лучше выбирать станции со встроенным инвертором.

Некоторые зарядные станции служат солнечными генераторами — превращают энергию, полученную от солнечных панелей, в электрическую, готовую к потреблению. Их можно установить во дворе или на балконах квартир, чтобы добывать бесплатное электричество во время блэкаутов, хотя не стоит рассчитывать на питание всего дома. Фокус писал о лучших солнечных генераторах.

Некоторые зарядные станции достаточно мощные, чтобы питать небольшие обогреватели несколько часов. Это полезно, когда нужно нагреть помещение, а света нет. Фокус рассказал о топ 5 зарядных станций для обогревателей.

Самодельная зарядная станция будет в два, а то и в три раза дешевле. В ее основе может быть автомобильный аккумулятор, инвертор и стабилизатор напряжения. Уже есть инструкция, как сделать зарядную станцию своими руками.

Павербанки при отключении света

Самым простым и доступным источником энергии является павербанк (power bank) — портативный аккумулятор, который способен зарядить смартфон, планшет, а при некоторых условиях — ноутбук. Кроме того, от таких батарей могут питаться светильники, простые электроодеяла, нагреватели для чашек, другие маломощные устройства.

Фокус писал, как выбрать павербанки и правильно их использовать. Нужно обращать внимание на такие характеристики: емкость, совместимость, наличие необходимых выходов и кабелей. Дополнительные функции, такие как быстрая зарядка или фонарик тоже не будут лишними.

Не рекомендуем покупать павербанки со встроенными солнечными панелями. Они вырабатывают очень мало энергии, поэтому очень неэффективны во время длительных отключений света.

Вместо этого стоит рассмотреть лучшие повербанки для ноутбуков. Они помогают работать или смотреть сериалы даже во время блэкаутов, но должны соответствовать необходимым характеристикам.

