Техника ломается из-за отключения света: как работает стабилизатор напряжения и какой купить

Отключения света привели к резким скачкам напряжения в некоторых городах, и чтобы защитить технику от поломок стоит установить стабилизаторы.

Стабилизатор поддерживает напряжение стабильным, даже когда оно падает или повышается в сети, а в критических случаях может уберечь холодильник, бойлер или другие устройства от выхода из строя. Фокус посоветует, какие стабилизаторы лучше купить в 2026 году.

Почему возникают перепады напряжения

Когда после восстановления питания одновременно запускается большое количество приборов — как бытовых, так и промышленных, энергетическая система не может самостоятельно стабилизировать напряжение, поэтому в сети появляются скачки напряжения. Больше всего от них страдает электроника или двигатели.

Эти перепады очень опасны для такой техники, как телевизоры, компьютеры, роутеры, стиральные машины и микроволновые печи. Уязвимы также холодильники и кондиционеры, ведь их компрессоры и двигатели реагируют на резкие изменения тока. Зарядные станции тоже нужно беречь, ведь они рассчитаны на работу от стабильных сетей.

По возможности лучше отключать технику от розеток, а после восстановления электроснабжения еще немного подождать, пока колебания напряжения прекратятся. Однако это не всегда удается, потому что украинцам нужно ходить на работу, а в это время некоторые приборы, например, холодильник, должны работать, пока есть свет. В этом случае поможет стабилизатор напряжения.

Что такое стабилизатор напряжения и для чего он нужен

Стабилизатор напряжения представляет собой электрическое оборудование, предназначенное для нормализации напряжения в сети при нагрузке в узком диапазоне. Он должен "исправить" напряжение до безопасного уровня и подать его потребителям в виде 220 вольт (В) с небольшой погрешностью. Благодаря стабилизатору бытовая техника будет безопасно работать, даже когда напряжение в сети сильно падает или повышается.

Как выбрать стабилизатор напряжения

Стабилизаторы делятся на три основных вида:

1. Релейные стабилизаторы. Работают по принципу переключения обмоток трансформатора через реле. Они недорогие, быстро реагируют на перепады, однако не всегда обеспечивают идеальную точность стабилизации.

2. Электронные электронные. Имеют микроконтроллер, оценивающий входное напряжение, автоматически переключает обмотки автотрансформатора с помощью электронных ключей (тиристоров или симисторов). Работают плавно, точно, тихо и надежно, но стоят дороже.

3. Электромеханические (сервоприводные). Выравнивают напряжение плавно, благодаря подвижному контакту. Работают тихо, но довольно долго реагируют и нуждаются в осторожной эксплуатации.

Жителям многоэтажек, где напряжение обычно стабильное, хватит релейного стабилизатора средней мощности. Для частных домов, особенно в сельской местности, где колебания напряжения бывают сильными, лучше выбрать мощный электронный стабилизатор с широким диапазоном работы.

Определить общую мощность потребителей.

Сложите суммарную мощность всех приборов, которые планируете подключать. Для дома среднего размера обычно хватает стабилизатора на 5-10 кВт, но лучше брать с запасом в 20-30%.

Проверить диапазон входного напряжения.

В Украине в зависимости от региона напряжение может снижаться до 150-160 В или повышаться свыше 250 В. Важно, чтобы стабилизатор мог работать в этих условиях.

Выбрать тип подключения.

Существуют также однофазные и трехфазные стабилизаторы. В большинстве квартир напряжение должно быть 230 В, поэтому подойдет однофазный. Трехфазные нужны, если здание подключено к сети с напряжением 380 В и имеет трехфазное оборудование.

Обратить внимание на скорость реакции.

Чем быстрее устройство реагирует на перепады, тем лучше защищена техника. Для чувствительного оборудования лучше выбрать тиристорные или симисторные модели.

Определить дополнительные функции.

Дисплей с показателями, защита от перегрева, возможность настенного или напольного монтажа — эти опции повышают удобство использования.

Лучшие стабилизаторы напряжения в Украине

"Элекс Инженерный Ампер У 12-1/40 v2.1"

Стабилизаторы напряжения "Элекс Engineering Ампер У 12-1/40 v2.1" пользуются популярностью

Одна из самых популярных моделей украинского производства предлагает быстрый отклик и бесшумную работу по оптимальной цене — около 18 000 грн. Это однофазный симисторный стабилизатор с 12-ступенчатой стабилизацией и мощностью до 9 кВт, благодаря которой отклонение от нормы не превышает ±3,5%.

При коротком замыкании или перепадах Элекс Engineering Ампер У 12-1/40 v2.1 автоматически отключает поставку энергии, пока напряжение не стабилизируется. Он также оснащен варисторами (защитой от импульсных помех, дросселем (защита от высокочастотных помех), защитой от перегрева. Также работает в режиме транзита, контролируя входное напряжение.

У производителя есть более крупные, мощные и дорогие модели, в том числе релейные стабилизаторы, которые также можно рассмотреть. Например, "Элекс Engineering Герц У 16-1/50 v3.0" — однофазный тиристорный стабилизатор напряжения с номинальной мощностью 11 кВт, которой должно хватить для любой квартиры или частного дома.

LVT АСН-350С

Недорогой автоматический стабилизатор напряжения LVT АСН-350С недорогой автоматический стабилизатор напряжения LVT АСН-350С Фото: Скриншот

Автоматический симисторный регулятор напряжения АСН-350C поддерживает электроприборы мощностью до 350 Вт. Он автоматически контролирует и регулирует напряжение сети в диапазоне от 140 до 270 В, защищая от сильных перепадов. Он лучше всего работает с системами управления автономным отоплением и приборами с асинхронными двигателями.

Стабилизатор имеет цифровой измеритель и индикатор напряжения сети питания, выходного напряжения и мощности потребления приборов, которые подсоединены. Он защищен от перегрузки, и перегрева. Для удобства может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Стоит 3795 грн.

LogicPower LP-1750RD (1000W)

Компактный и недорогой релейный стабилизатор LogicPower LP-1750RD — компактный и недорогой релейный стабилизатор LogicPower LP-1750RD Фото: Скриншот

Однофазный релейный стабилизатор напряжения выдерживает мощность до 1000 Вт и работает в диапазоне 100-260 В. Ее можно использовать для защиты телевизора, холодильника, компьютера, морозильной камеры, газового котла и других приборов.

Предусмотрено 7 ступеней стабилизации и регулировка времени задержки на включение от 6 до 180 с. Стабилизатор имеет две розетки, панель управления с дисплеем, защиту от короткого замыкания, перегрузки, повышенного или пониженного напряжения. LogicPower LP-1750RD стоит около 3000 грн.

"Укртехнология NORMA Exclusive 9000"

Стабилизатор напряжения среднего класса NORMA Exclusive 9000 Фото: Скриншот

Однофазный симисторный стабилизатор украинского производства с хорошим балансом цены и качества. Он имеет 12 ступеней стабилизации, которые переключаются полупроводниковыми тиристорами под управлением микропроцессора. Благодаря этому погрешность составляет лишь около 5%. Модель относится к бюджетным и стоит 16 900 грн.

Устройство обеспечивает чистую синусоиду на выходе, бесшумную работу, высокую ремонтопригодность. Оно проводит самодиагностику при каждом включении и выявляет неполадки, имеет защиту от импульсных всплесков напряжения, перегрузки, перегрева, короткого замыкания. В случае обрыва нуля или если сломается датчик температуры, стабилизатор выключится.

Вольтер Смарт-18

Дорогой стабилизатор Volter Smart-18 имеет большие возможности для дома Фото: Скриншот

Однофазный инверторный стабилизатор с мощностью 18 кВт, поэтому подходит даже для офисов, серверных и небольших производств. Самая дорогая модель из всех перечисленных, однако она имеет немалую функциональность. Цена — от 64 900 грн.

Стабилизатор работает в диапазоне 130-330 В, имеет точность 0,5% и время реакции почти мгновенное — 1 мс. Он сохраняет нужное напряжение на выходе, независимо от любых изменений на входе, и одинаково хорошо работает с нагрузками всех типов и выдерживает морозы. Как бонус — снижает нагрев двигателей и трансформаторов подключенных устройств, минимизирует их гул.

Ранее писали, как скачки напряжения влияют на жизнь в Украине. Иногда это приводит к остановке общественного транспорта и убыткам для бизнеса.