Техніка ламається через відключення світла: як працює стабілізатор напруги та який купити

Відключення світла призвели до різких стрибків напруги у деяких містах, і щоб захистити техніку від поломок варто встановити стабілізатори.

Стабілізатор підтримує напругу стабільною, навіть коли вона падає або підвищується у мережі, а у критичних випадках може вберегти холодильник, бойлер або інші пристрої від виходу з ладу. Фокус порадить, які стабілізатори краще купити у 2026 році.

Чому виникають перепади напруги

Коли після відновлення живлення одночасно запускається велика кількість приладів — як побутових, так і промислових, енергетична система не може самостійно стабілізувати напругу, тому в мережі з’являються стрибки напруги. Найбільше від них страждає електроніка або двигуни.

Ці перепади дуже небезпечні для такої техніки, як телевізори, комп’ютери, роутери, пральні машини та мікрохвильові печі. Вразливими є також холодильники та кондиціонери, адже їхні компресори та двигуни реагують на різкі зміни струму. Зарядні станції теж потрібно берегти, адже вони розраховані на роботу від стабільних мереж.

За можливості краще відключати техніку від розеток, а після відновлення електропостачання ще трохи почекати, поки коливання напруги припиняться. Однак це не завжди вдається, бо українцям потрібно ходити на роботу, а в цей час деякі прилади, наприклад, холодильник, мають працювати, поки є світло. В цьому випадку допоможе стабілізатор напруги.

Що таке стабілізатор напруги і для чого він потрібен

Стабілізатор напруги являє собою електричне обладнання, призначене для нормалізації напруги в мережі при навантаженні у вузькому діапазоні. Він має "виправити" напругу до безпечного рівня і подати її споживачам у вигляді 220 вольт (В) з невеликою похибкою. Завдяки стабілізатору побутова техніка буде безпечно працювати, навіть коли напруга у мережі сильно падає або підвищується.

Як вибрати стабілізатор напруги

Стабілізатори діляться на три основні види:

1. Релейні стабілізатори. Працюють за принципом перемикання обмоток трансформатора через реле. Вони недорогі, швидко реагують на перепади, проте не завжди забезпечують ідеальну точність стабілізації.

2. Електронні. Мають мікроконтролер, що оцінює вхідну напругу, автоматично перемикає обмотки автотрансформатора за допомогою електронних ключів (тиристорів або симісторів). Працюють плавно, точно, тихо і надійно, але коштують дорожче.

3. Електромеханічні (сервопривідні). Вирівнюють напругу плавно, завдяки рухомому контакту. Працюють тихо, але доволі довго реагують та потребують обережної експлуатації.

Жителям багатоповерхівок, де напруга зазвичай стабільна, вистачить релейного стабілізатора середньої потужності. Для приватних будинків, особливо в сільській місцевості, де коливання напруги бувають сильними, краще обрати потужний електронний стабілізатор з широким діапазоном роботи.

Визначити загальну потужність споживачів.

Складіть сумарну потужність усіх приладів, які плануєте підключати. Для будинку середнього розміру зазвичай вистачає стабілізатора на 5–10 кВт, але краще брати з запасом у 20–30%.

Перевірити діапазон вхідної напруги.

В Україні залежно від регіону напруга може знижуватися до 150–160 В або підвищуватися понад 250 В. Важливо, щоб стабілізатор міг працювати в цих умовах.

Вибрати тип підключення.

Існують також однофазні та трифазні стабілізатори. У більшості квартир напруга має бути 230 В, тому підійде однофазний. Трифазні потрібні, якщо будівля під'єднана до мережі з напругою 380 В і має трифазне обладнання.

Звернути увагу на швидкість реакції.

Чим швидше пристрій реагує на перепади, тим краще захищена техніка. Для чутливого обладнання краще обрати тиристорні або симісторні моделі.

Визначити додаткові функції.

Дисплей із показниками, захист від перегріву, можливість настінного чи підлогового монтажу — ці опції підвищують зручність використання.

Кращі стабілізатори напруги в Україні

"Елекс Engineering Ампер У 12-1/40 v2.1"

Стабілізатори напруги "Елекс Engineering Ампер У 12-1/40 v2.1" користуються популярністю

Одна з найпопулярніших моделей українського виробництва пропонує швидкий відгук і безшумну роботу за оптимальною ціною — близько 18 000 грн. Це однофазний симісторний стабілізатор з 12-ступеневою стабілізацією та потужністю до 9 кВт, завдяки якій відхилення від норми не перевищує ±3,5%.

У разі короткого замикання або перепадах Елекс Engineering Ампер У 12-1/40 v2.1 автоматично відключає постачання енергії, доки напруга не стабілізується. Він також оснащений варисторами (захистом від імпульсних перешкод, дроселем (захист від високочастотних перешкод), захистом від перегріву. Також працює в режимі транзиту, контролюючи вхідну напругу.

У виробника є більші, потужніші і дорожчі моделі, в тому числі релейні стабілізатори, які також можна розглянути. Наприклад, "Елекс Engineering Герц У 16-1/50 v3.0" — однофазний тиристорний стабілізатор напруги з номінальною потужністю 11 кВт, якої має вистачити для будь-якої квартири чи приватного будинку.

LVT АСН-350С

Недорогий автоматичний стабілізатор напруги LVT АСН-350С Фото: Скриншот

Автоматичний симісторний регулятор напруги АСН-350C підтримує електроприлади потужністю до 350 Вт. Він автоматично контролює і регулює напругу мережі у діапазоні від 140 до 270 В, захищаючи від сильних перепаду. Він найкраще працює з системами керування автономним опаленням та приладами з асинхронними двигунами.

Стабілізатор має цифровий вимірювач та індикатор напруги мережі живлення, вихідної напруги і потужності споживання приладів, які приєднані. Він захищений від перевантаження, і перегріву. Для зручності може встановлюватися як вертикально, так і горизонтально. Коштує 3795 грн.

LogicPower LP-1750RD (1000W)

Компактний і недорогий релейний стабілізатор LogicPower LP-1750RD Фото: Скриншот

Однофазний релейний стабілізатор напруги витримує потужність до 1000 Вт і працює у діапазоні 100-260 В. Її можна використовувати для захисту телевізора, холодильника, комп'ютера, морозильної камери, газового котла та інших приладів.

Передбачено 7 ступенів стабілізації та регулювання часу затримки на увімкнення від 6 до 180 с. Стабілізатор має дві розетки, панель керування з дисплеєм, захист від короткого замикання, перевантаження, підвищеної або зниженої напруги. LogicPower LP-1750RD коштує близько 3000 грн.

"Укртехнологія NORMA Exclusive 9000"

Стабілізатор напруги середнього класу NORMA Exclusive 9000 Фото: Скриншот

Однофазний симісторний стабілізатор українського виробництва з хорошим балансом ціни та якості. Він Має 12 ступенів стабілізації, що перемикаються напівпровідниковими тиристорами під керуванням мікропроцесора. Завдяки цьому похибка складає лише близько 5%. Модель відноситься до бюджетних та коштує 16 900 грн.

Пристрій забезпечує чисту синусоїду на виході, безшумну роботу, високу ремонтопридатність. Він проводить самодіагностику при кожному увімкненні і виявляє неполадки, має захист від імпульсних сплесків напруги, перевантаження, перегріву, короткого замикання. У разі обриву нуля або якщо зламається датчик температури, стабілізатор вимкнеться.

Volter Smart-18

Дорогий стабілізатор Volter Smart-18 має великі можливості для дому Фото: Скриншот

Однофазний інверторний стабілізатор з потужністю 18 кВт, тому підходить навіть для офісів, серверних та невеликих виробництв. Найдорожча модель з усіх перерахованих, однак вона має чималу функціональність. Ціна — від 64 900 грн.

Стабілізатор працює в діапазоні 130-330 В, має точність 0,5% і час реакції майже миттєвий — 1 мс. Він зберігає потрібну напругу на виході, незалежно від будь-яких змін на вході, і однаково добре працює з навантаженнями всіх типів і витримує морози. Як бонус — знижує нагрівання двигунів і трансформаторів підключених пристроїв, мінімізує їх гул.

Раніше писали, як стрибки напруги впливають на життя в Україні. Інколи це призводить до зупинки громадського транспорту та збитків для бізнесу.