Топ зарядных станций для обогревателя: 5 моделей выручат при отключении света и отопления

В январе после массовых российских атак на инфраструктуру в Киеве и других городах усилились проблемы со светом и отоплением, поэтому вырос спрос на зарядные станции. Однако не все из них могут запускать обогреватели.

Важно правильно подобрать модель, чтобы зря не потратить деньги. Фокус нашел пять лучших зарядных станций, которые точно справятся с этой задачей.

Может ли зарядная станция питать обогреватель

Для питания таких устройств нужно в первую очередь определиться, какую мощность зарядной станции выбрать для обогревателя. Электрический обогреватель работает от зарядной станции при мощности примерно от 300 до 1500 Вт. Чтобы узнать наверняка, нужно посмотреть сколько ватт потребляет обогреватель, в характеристиках конкретной модели. Нужно учитывать, что некоторые имеют несколько уровней мощности.

Не менее важной характеристикой для зарядной станции является ее емкость — это количество энергии, которую можно накопить и использовать. Чтобы определить время в течение которого устройство может питать аккумулятор, нужно разделить емкость аккумулятора (Вт·ч) на мощность обогревателя (Вт).

Зарядная станция для обогревателя должна быть не только мощной и выносливой, но и надежной. Стоит обращать внимание на механизмы защиты от перенапряжения и перегрева, чтобы можно было безопасно подключить обогреватель к зарядной станции. Портативная электростанция для обогревателя также должна быть мобильной и удобной для переноса с места на место.

EcoFlow Delta 2 Max — лучшая зарядная станция для обогревателя

EcoFlow Delta 2 Max хорошо подходит для питания обогревателей в квартире Фото: Cкриншот

Универсальная, очень функциональная и удобная зарядная станция, которая хорошо подходит для квартиры. Максимальная мощность достигает 3400 Вт с технологией X-Boost, поэтому она может питать даже обогреватели высокой мощности.

Базовая емкость аккумулятора составляет 1024 Вт/ч, этого хватит на 1-3 часа работы электрического обогревателя в зависимости от мощности последнего. Лучше выбрать более дорогую модель Delta 2 Max c емкостью 2048 Вт/ч, чтобы тепло вырабатывалось в два раза дольше. В этом случае обогреватель мощностью 500 Вт проработает около 4 часов. Еще одни преимуществом является достаточно быстрая зарядка — около 80 минут.

Электростанция EcoFlow Delta 2 весит довольно мало (12 кг), и ее довольно легко перемещать по квартире. Дисплей довольно точно отображает информацию, что помогает рассчитывать время работы.

Оба порта USB-C на EcoFlow Delta 2 обеспечивают выходную мощность 100 Вт/с, что удобно для зарядки ноутбука. При этом потери из неиспользуемых портов очень низкие. В Украине такую зарядную станцию можно купить по цене от 56 000 грн.

Anker SOLIX C1000 Gen 2 — лучший солнечный генератор для обогревателя

Anker SOLIX C1000 Gen 2 быстро заряжается от солнечных панелей Фото: Anker

Модель похожа на базовую версию EcoFlow Delta 2, хотя по емкости уступает Max — 1024 Вт*ч. Она обладает высокой энергоэффективностью при работе с бытовой техникой, в том числе с обогревателями. Максимальная выходная мощность в 2000 Вт (пиковая — 3000 Вт) легко запускает практически любые приборы, к тому же, Anker SOLIX C1000 может работать в режиме источника бесперебойного питания с задержкой менее 10 мс.

Встроенный дисплей точно показывает, сколько времени проработает устройство, исходя из потребляемой мощности подключенных устройств. На передней панели расположены пять розеток переменного тока, два порта USB-C мощностью 140 Вт, один порт USB-C мощностью 15 Вт и один порт USB-A мощностью 12 Вт. Станция может полностью зарядиться за 49 минут от стандартной бытовой розетки, потребляя при этом около 1200 Вт

Главное преимущество Anker SOLIX C1000 Gen 2 раскрывается при создании портативной электростанции. Anker предлагает одни из лучших портативных солнечных панелей мощностью 100 Вт и солнечные часы, помогающие получить максимальный энергетический потенциал. У Ecoflow тоже есть фирменные панели, но они не так надежны и могут деформироваться при хранении.

Цена Anker SOLIX C1000 Gen 2 в Украине начинается от 35 500 грн.

Oupes Mega 1 — лучшее соотношение цены и качества

Зарядная станция Oupes Mega 1 предлагает хорошее соотношение цены и качества

Небольшая и компактная зарядная станция стоимостью от 32 000 грн обладает мощностью 1800 Вт и базовой емкостью 1024 Вт*ч. Это не так уж много, особенно для среднего обогревателя. Однако за 68 000 грн можно приобрести комплект с дополнительной батареей, которая увеличивает емкость до 3072 Вт*ч, то есть в три раза. С ним простой обогреватель мощностью 500 Вт проработает целых шесть часов. Большой плюс модели в том, что она хорошо выдерживает даже пиковые нагрузки, когда некоторые станции отключаются.

Для солнечной энергии Oupes Mega 1 оснащен стандартными разъемами Anderson Powerpole, совместимыми со всеми типами источников питания. Для зарядки станции можно использовать любой источник питания в пределах 12-80 В, стандартную розетку дома или генератор.

Bluetti AC180 — лучшая зарядная станция для мощных приборов

Зарядная станция Bluetti AC180 хорошо питает обогреватели

Bluetti AC180 превосходно работает с мощными электроприборами, к которым относятся обогреватели и кондиционеры. У нее не самая высокая эффективность по отношению к заявленной емкости (1152 Вт*ч), зато цена вполне это оправдывает — от 33 800 грн. Есть также версия с емкостью 1440 Вт*ч по цене от 38 500 грн.

Номинальная мощность Bluetti AC180 составляет 1800 Вт, а пиковая — 2700 Вт. Время зарядки от розетки составляет 1,3 — 1,8 часа. Одной из фишек является поддержка беспроводной зарядки и солнечных панелей. Недостатками модели является значительный вес (16 кг) и несколько неудобная панель управления.

Jackery Explorer 1000v2 — надежная зарядная станция для обогревателя

Зарядная станция Jackery Explorer 1000 V2 отличается высокой надежностью Фото: Android Police

Jackery Explorer 1000 V2 обладает номинальной мощность 1500 Вт с двунаправленным GaN-инвертором. Емкость аккумулятора небольшая, 1 кВт*ч, зато он заряжается зарядкой за 1 час. При необходимости, ее можно зарядить в пунктах несокрушимости или кафе. Модель достаточно легко переносить благодаря весу в 10,8 кг и складной ручке. Если нужно больше энергии, стоит присмотреться к Jackery Explorer 2000 V2.

Электростанция невероятно прочна и долговечна благодаря эксклюзивной технологии аккумулятора ChargeShield 2.0. Он поддерживает разные режимы заряда, включая быструю зарядку, экстренную зарядку и бесшумную зарядку. Обеспечивает постоянное питание и готовность к работе. Двойная физическая защита с 62 механизмами защиты внутри и снаружи обеспечивает комплексную безопасность при использовании энергии.

Jackery выделяется ярким, лаконичным дисплеем, который предоставляет необходимую информацию, включая потребляемую мощность всех приборов, оставшееся время работы от батареи и мощность солнечных панелей.

Ранее писали о 7 лучших портативных станций 2026 года, на которые можно положиться при отключениях света. Эксперты оценили разные модели по итогам тестирования.