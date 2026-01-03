Лучшие портативные электростанции 2026 года, которые работают даже на морозе (фото)

Портативная электростанция может питать самые разные устройства и оборудование, делая жизнь комфортнее во время отключения света в Украине зимой.

Эксперты издания popsci.com протестировали несколько аккумуляторных электростанций, которые будут востребованы в 2026 году. Они назвали 7 лучших устройств.

Лучшая в целом: Bluetti Elite 200v2 Лучшая для автономного проживания: Bluetti Apex 300 Лучшая для резервного питания дома: Jackery HomePower 3000 Лучший бюджетный вариант: Anker SOLIX C1000 Gen 2 Лучшая в плане высокой емкости: EcoFlow Delta 3 Ultra Plus Лучшая для экстремальных холодов: Bluetti Pioneer Na Лучшая для использования в суровых условиях: Generac GB2000

Bluetti Elite 200v2

Зарядная станция Bluetti Elite 200v2 Фото: Bluetti

Плюсы

Высокая мощность

Множество портов

Компактный дизайн

Отличное качество сборки

Одно из самых удобных приложений

Минусы

Недостаточно большой для резервного питания всего дома

Несколько килограммов тяжеловат для своего размера

Характеристики

Емкость аккумулятора 2073 Вт·ч

Входная мощность 1800 Вт

Выходная мощность 2600 Вт (пиковая мощность 3900 Вт)

Размеры 13,8 × 9,8 × 12,7 дюймов

Вес 53,4 фунта

Цена 1699 долларов США

Bluetti Apex 300

Зарядная станция Bluetti Apex 300 Фото: Bluetti

Плюсы

Огромная входная/выходная мощность

Аксессуар SolarX

Расширяемая мощность

Минусы

Очень дорогая

Очень тяжелая

Характеристики

Емкость аккумулятора 5529,6 Вт·ч (расширяемая до 58 кВт·ч)

Входная мощность 1800 Вт (расширяемая до 30 кВт)

Выходная мощность 3800 Вт (расширяемая до 11,5 кВт)

Размеры: Инвертор 20,67 × 12,87 × 12,6 дюймов / Аккумулятор 20,67 × 12,87 × 8,23 дюймов

Вес: Инвертор 83,78 фунтов / Аккумулятор 65,4 фунтов

Цена: 3499 долларов США

EcoFlow Delta Pro Ultra

Зарядная станция EcoFlow Delta Pro Ultra Фото: Maria Diaz/ZDNET

Преимущества

Супершироко расширяемая мощность

Огромная входная/выходная мощность

Встраивается в более широкую экосистему EcoFlow

Недостатки

Слишком дорогая

Характеристики

Емкость аккумулятора 6144 Вт·ч (расширяемая до 90 кВт·ч)

Входная мощность 5600 Вт (расширяемая до 16,8 кВт)

Выходная мощность 7200 Вт (расширяемая до 21,6 кВт)

Размеры: Инвертор 27,2 × 18,9 × 8,4 дюйма / Аккумулятор 26 × 18 × 8 дюймов

Вес: Инвертор 70 фунтов / Аккумулятор 111,8 фунтов

Цена: 6299 долларов США

Jackery HomePower 3000

Зарядная станция Jackery HomePower 3000 Фото: Youtube

Преимущества

Технология ZeroDrain гарантирует работу, когда это необходимо

Отличная емкость

Очень компактная

Недостатки

Дорогая

Немного тяжелая

Характеристики

Емкость аккумулятора 3072 Вт·ч

Входная мощность 1440 Вт

Выходная мощность 3600 Вт (пиковая мощность 7200 Вт)

Размеры 16,4×12,8×12 дюймов

Вес 59,52 фунта

Цена 2499 долларов США

Anker SOLIX C1000 Gen 2

Зарядная станция Anker SOLIX C1000 Gen 2 Фото: Anker

Плюсы

Хорошие характеристики за свою цену

Компактная и легкая

Быстрая зарядка

Минусы

Не подходит для питания автодома или крупной бытовой техники

Характеристики

Емкость аккумулятора 1024 Вт·ч

Входная мощность 1600 Вт

Выходная мощность 2000 Вт (пиковая мощность 3000 Вт)

Размеры 15,1 × 8,2 × 9,6 дюймов

Вес 24,9 фунтов

Цена 799 долларов США

EcoFlow Delta 3 Ultra Plus

Зарядная станция EcoFlow Delta 3 Ultra Plus Фото: EcoFlow

Плюсы

Высокая емкость с возможностью расширения

Отличные выходные характеристики

Сверхбыстрая зарядка

Продуманный дизайн

Минусы

Тяжелая

Дорогая, особенно с дополнительными батареями

Характеристики

Емкость аккумулятора 3072 Вт⋅ч (расширяется до 11 кВт⋅ч)

Входная мощность 1800 Вт

Выходная мощность 3600 Вт (4600 Вт X-Boost, пиковая мощность 7200 Вт)

Размеры 24,14 x 12,9 x 15,5 дюймов

Вес 74,2 фунта

Цена 1599 долларов США

Bluetti Pioneer Na

Зарядная станция Bluetti Pioneer Na Фото: pv magazine

Плюсы

Работа и хранение энергии при минусовых температурах

Быстрая зарядка

Достойная выходная мощность

Минусы

Тяжелее, чем литиевые аналоги

Характеристики

Емкость аккумулятора 900 Вт·ч

Входная мощность 1900 Вт

Выходная мощность 1500 Вт (пиковая 2500 Вт)

Размеры 13,4 x 10 x 12,5 дюймов

Вес 35,3 фунта

Цена 1299 долларов США

Generac GB2000

Зарядная станция Generac GB2000 Фото: popsci.com

Преимущества

Прочность и долговечность

Надежная ручка для переноски

Беспроводная зарядная панель

Недостатки

Медленная зарядка

Характеристики

Емкость аккумулятора 2106 Вт·ч

Входная мощность 468 Вт

Выходная мощность 1600 Вт (пиковая мощность 3200 Вт)

Размеры 16,8 x 15,1 x 10,4 дюйма

Вес 43 фунта

Цена 1599 долларов США

Как выбирали портативные электростанции

Эксперты протестировали десятки устройств от ведущих брендов, проверяя их производительность при зарядке ноутбуков, питании освещения, использовании портативного холодильника и работу электроинструментов в автономном режиме. Личные впечатления были подкреплены информацией от реальных покупателей.

Представленные модели были выбраны на основе таких факторов, как емкость, производительность, функциональность, портативность и долговечность, и являются лучшими портативными электростанциями в различных категориях.

Ранее мы писали о том, что названы 3 лучшие зарядные станции 2025 года. Портативные зарядные станции на аккумуляторах могут стать отличной альтернативой генераторам, особенно для тех, кто проживает в квартирах. Они тихие, универсальные, безопасные для использования в помещении и могут заряжаться от солнечного света.