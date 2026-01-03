Лучшие портативные электростанции 2026 года, которые работают даже на морозе (фото)
Портативная электростанция может питать самые разные устройства и оборудование, делая жизнь комфортнее во время отключения света в Украине зимой.
Эксперты издания popsci.com протестировали несколько аккумуляторных электростанций, которые будут востребованы в 2026 году. Они назвали 7 лучших устройств.
- Лучшая в целом: Bluetti Elite 200v2
- Лучшая для автономного проживания: Bluetti Apex 300
- Лучшая для резервного питания дома: Jackery HomePower 3000
- Лучший бюджетный вариант: Anker SOLIX C1000 Gen 2
- Лучшая в плане высокой емкости: EcoFlow Delta 3 Ultra Plus
- Лучшая для экстремальных холодов: Bluetti Pioneer Na
- Лучшая для использования в суровых условиях: Generac GB2000
Bluetti Elite 200v2
Плюсы
- Высокая мощность
- Множество портов
- Компактный дизайн
- Отличное качество сборки
- Одно из самых удобных приложений
Минусы
- Недостаточно большой для резервного питания всего дома
- Несколько килограммов тяжеловат для своего размера
Характеристики
- Емкость аккумулятора 2073 Вт·ч
- Входная мощность 1800 Вт
- Выходная мощность 2600 Вт (пиковая мощность 3900 Вт)
- Размеры 13,8 × 9,8 × 12,7 дюймов
- Вес 53,4 фунта
- Цена 1699 долларов США
Bluetti Apex 300
Плюсы
- Огромная входная/выходная мощность
- Аксессуар SolarX
- Расширяемая мощность
Минусы
- Очень дорогая
- Очень тяжелая
Характеристики
- Емкость аккумулятора 5529,6 Вт·ч (расширяемая до 58 кВт·ч)
- Входная мощность 1800 Вт (расширяемая до 30 кВт)
- Выходная мощность 3800 Вт (расширяемая до 11,5 кВт)
- Размеры: Инвертор 20,67 × 12,87 × 12,6 дюймов / Аккумулятор 20,67 × 12,87 × 8,23 дюймов
- Вес: Инвертор 83,78 фунтов / Аккумулятор 65,4 фунтов
- Цена: 3499 долларов США
EcoFlow Delta Pro Ultra
Преимущества
- Супершироко расширяемая мощность
- Огромная входная/выходная мощность
- Встраивается в более широкую экосистему EcoFlow
Недостатки
- Слишком дорогая
Характеристики
- Емкость аккумулятора 6144 Вт·ч (расширяемая до 90 кВт·ч)
- Входная мощность 5600 Вт (расширяемая до 16,8 кВт)
- Выходная мощность 7200 Вт (расширяемая до 21,6 кВт)
- Размеры: Инвертор 27,2 × 18,9 × 8,4 дюйма / Аккумулятор 26 × 18 × 8 дюймов
- Вес: Инвертор 70 фунтов / Аккумулятор 111,8 фунтов
- Цена: 6299 долларов США
Jackery HomePower 3000
Преимущества
- Технология ZeroDrain гарантирует работу, когда это необходимо
- Отличная емкость
- Очень компактная
Недостатки
- Дорогая
- Немного тяжелая
Характеристики
- Емкость аккумулятора 3072 Вт·ч
- Входная мощность 1440 Вт
- Выходная мощность 3600 Вт (пиковая мощность 7200 Вт)
- Размеры 16,4×12,8×12 дюймов
- Вес 59,52 фунта
- Цена 2499 долларов США
Anker SOLIX C1000 Gen 2
Плюсы
- Хорошие характеристики за свою цену
- Компактная и легкая
- Быстрая зарядка
Минусы
- Не подходит для питания автодома или крупной бытовой техники
Характеристики
- Емкость аккумулятора 1024 Вт·ч
- Входная мощность 1600 Вт
- Выходная мощность 2000 Вт (пиковая мощность 3000 Вт)
- Размеры 15,1 × 8,2 × 9,6 дюймов
- Вес 24,9 фунтов
- Цена 799 долларов США
EcoFlow Delta 3 Ultra Plus
Плюсы
- Высокая емкость с возможностью расширения
- Отличные выходные характеристики
- Сверхбыстрая зарядка
- Продуманный дизайн
Минусы
- Тяжелая
- Дорогая, особенно с дополнительными батареями
Характеристики
- Емкость аккумулятора 3072 Вт⋅ч (расширяется до 11 кВт⋅ч)
- Входная мощность 1800 Вт
- Выходная мощность 3600 Вт (4600 Вт X-Boost, пиковая мощность 7200 Вт)
- Размеры 24,14 x 12,9 x 15,5 дюймов
- Вес 74,2 фунта
- Цена 1599 долларов США
Bluetti Pioneer Na
Плюсы
- Работа и хранение энергии при минусовых температурах
- Быстрая зарядка
- Достойная выходная мощность
Минусы
- Тяжелее, чем литиевые аналоги
Характеристики
- Емкость аккумулятора 900 Вт·ч
- Входная мощность 1900 Вт
- Выходная мощность 1500 Вт (пиковая 2500 Вт)
- Размеры 13,4 x 10 x 12,5 дюймов
- Вес 35,3 фунта
- Цена 1299 долларов США
Generac GB2000
Преимущества
- Прочность и долговечность
- Надежная ручка для переноски
- Беспроводная зарядная панель
Недостатки
- Медленная зарядка
Характеристики
- Емкость аккумулятора 2106 Вт·ч
- Входная мощность 468 Вт
- Выходная мощность 1600 Вт (пиковая мощность 3200 Вт)
- Размеры 16,8 x 15,1 x 10,4 дюйма
- Вес 43 фунта
- Цена 1599 долларов США
Как выбирали портативные электростанции
Эксперты протестировали десятки устройств от ведущих брендов, проверяя их производительность при зарядке ноутбуков, питании освещения, использовании портативного холодильника и работу электроинструментов в автономном режиме. Личные впечатления были подкреплены информацией от реальных покупателей.
Представленные модели были выбраны на основе таких факторов, как емкость, производительность, функциональность, портативность и долговечность, и являются лучшими портативными электростанциями в различных категориях.
Ранее мы писали о том, что названы 3 лучшие зарядные станции 2025 года. Портативные зарядные станции на аккумуляторах могут стать отличной альтернативой генераторам, особенно для тех, кто проживает в квартирах. Они тихие, универсальные, безопасные для использования в помещении и могут заряжаться от солнечного света.