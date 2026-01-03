Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал Итоги года 2025 – прогнозы и предсказания на 2026

Лучшие портативные электростанции 2026 года, которые работают даже на морозе (фото)

Зарядная станция Bluetti Pioneer Na
Зарядная станция Bluetti Pioneer Na | Фото: Bluetti

Портативная электростанция может питать самые разные устройства и оборудование, делая жизнь комфортнее во время отключения света в Украине зимой.

Эксперты издания popsci.com протестировали несколько аккумуляторных электростанций, которые будут востребованы в 2026 году. Они назвали 7 лучших устройств.

  1. Лучшая в целом: Bluetti Elite 200v2
  2. Лучшая для автономного проживания: Bluetti Apex 300
  3. Лучшая для резервного питания дома: Jackery HomePower 3000
  4. Лучший бюджетный вариант: Anker SOLIX C1000 Gen 2
  5. Лучшая в плане высокой емкости: EcoFlow Delta 3 Ultra Plus
  6. Лучшая для экстремальных холодов: Bluetti Pioneer Na
  7. Лучшая для использования в суровых условиях: Generac GB2000

Bluetti Elite 200v2

Зарядная станция Bluetti Elite 200v2
Зарядная станция Bluetti Elite 200v2
Фото: Bluetti

Плюсы

  • Высокая мощность
  • Множество портов
  • Компактный дизайн
  • Отличное качество сборки
  • Одно из самых удобных приложений

Минусы

  • Недостаточно большой для резервного питания всего дома
  • Несколько килограммов тяжеловат для своего размера

Характеристики

  • Емкость аккумулятора 2073 Вт·ч
  • Входная мощность 1800 Вт
  • Выходная мощность 2600 Вт (пиковая мощность 3900 Вт)
  • Размеры 13,8 × 9,8 × 12,7 дюймов
  • Вес 53,4 фунта
  • Цена 1699 долларов США

Bluetti Apex 300

Bluetti Apex 300
Зарядная станция Bluetti Apex 300
Фото: Bluetti

Плюсы

  • Огромная входная/выходная мощность
  • Аксессуар SolarX
  • Расширяемая мощность
Відео дня

Минусы

  • Очень дорогая
  • Очень тяжелая

Характеристики

  • Емкость аккумулятора 5529,6 Вт·ч (расширяемая до 58 кВт·ч)
  • Входная мощность 1800 Вт (расширяемая до 30 кВт)
  • Выходная мощность 3800 Вт (расширяемая до 11,5 кВт)
  • Размеры: Инвертор 20,67 × 12,87 × 12,6 дюймов / Аккумулятор 20,67 × 12,87 × 8,23 дюймов
  • Вес: Инвертор 83,78 фунтов / Аккумулятор 65,4 фунтов
  • Цена: 3499 долларов США

EcoFlow Delta Pro Ultra

Зарядная станция EcoFlow Delta Pro Ultra
Зарядная станция EcoFlow Delta Pro Ultra
Фото: Maria Diaz/ZDNET

Преимущества

  • Супершироко расширяемая мощность
  • Огромная входная/выходная мощность
  • Встраивается в более широкую экосистему EcoFlow

Недостатки

  • Слишком дорогая

Характеристики

  • Емкость аккумулятора 6144 Вт·ч (расширяемая до 90 кВт·ч)
  • Входная мощность 5600 Вт (расширяемая до 16,8 кВт)
  • Выходная мощность 7200 Вт (расширяемая до 21,6 кВт)
  • Размеры: Инвертор 27,2 × 18,9 × 8,4 дюйма / Аккумулятор 26 × 18 × 8 дюймов
  • Вес: Инвертор 70 фунтов / Аккумулятор 111,8 фунтов
  • Цена: 6299 долларов США

Jackery HomePower 3000

Зарядная станция Jackery HomePower 3000
Зарядная станция Jackery HomePower 3000
Фото: Youtube

Преимущества

  • Технология ZeroDrain гарантирует работу, когда это необходимо
  • Отличная емкость
  • Очень компактная

Недостатки

  • Дорогая
  • Немного тяжелая

Характеристики

  • Емкость аккумулятора 3072 Вт·ч
  • Входная мощность 1440 Вт
  • Выходная мощность 3600 Вт (пиковая мощность 7200 Вт)
  • Размеры 16,4×12,8×12 дюймов
  • Вес 59,52 фунта
  • Цена 2499 долларов США

Anker SOLIX C1000 Gen 2

Anker SOLIX C1000 Gen 2
Зарядная станция Anker SOLIX C1000 Gen 2
Фото: Anker

Плюсы

  • Хорошие характеристики за свою цену
  • Компактная и легкая
  • Быстрая зарядка

Минусы

  • Не подходит для питания автодома или крупной бытовой техники

Характеристики

  • Емкость аккумулятора 1024 Вт·ч
  • Входная мощность 1600 Вт
  • Выходная мощность 2000 Вт (пиковая мощность 3000 Вт)
  • Размеры 15,1 × 8,2 × 9,6 дюймов
  • Вес 24,9 фунтов
  • Цена 799 долларов США

EcoFlow Delta 3 Ultra Plus

Зарядная станция EcoFlow Delta 3 Ultra Plus
Зарядная станция EcoFlow Delta 3 Ultra Plus
Фото: EcoFlow

Плюсы

  • Высокая емкость с возможностью расширения
  • Отличные выходные характеристики
  • Сверхбыстрая зарядка
  • Продуманный дизайн

Минусы

  • Тяжелая
  • Дорогая, особенно с дополнительными батареями

Характеристики

  • Емкость аккумулятора 3072 Вт⋅ч (расширяется до 11 кВт⋅ч)
  • Входная мощность 1800 Вт
  • Выходная мощность 3600 Вт (4600 Вт X-Boost, пиковая мощность 7200 Вт)
  • Размеры 24,14 x 12,9 x 15,5 дюймов
  • Вес 74,2 фунта
  • Цена 1599 долларов США

Bluetti Pioneer Na

Bluetti Pioneer Na
Зарядная станция Bluetti Pioneer Na
Фото: pv magazine

Плюсы

  • Работа и хранение энергии при минусовых температурах
  • Быстрая зарядка
  • Достойная выходная мощность

Минусы

  • Тяжелее, чем литиевые аналоги

Характеристики

  • Емкость аккумулятора 900 Вт·ч
  • Входная мощность 1900 Вт
  • Выходная мощность 1500 Вт (пиковая 2500 Вт)
  • Размеры 13,4 x 10 x 12,5 дюймов
  • Вес 35,3 фунта
  • Цена 1299 долларов США

Generac GB2000

Зарядная станция Generac GB2000
Зарядная станция Generac GB2000
Фото: popsci.com

Преимущества

  • Прочность и долговечность
  • Надежная ручка для переноски
  • Беспроводная зарядная панель

Недостатки

  • Медленная зарядка

Характеристики

  • Емкость аккумулятора 2106 Вт·ч
  • Входная мощность 468 Вт
  • Выходная мощность 1600 Вт (пиковая мощность 3200 Вт)
  • Размеры 16,8 x 15,1 x 10,4 дюйма
  • Вес 43 фунта
  • Цена 1599 долларов США

Как выбирали портативные электростанции

Эксперты протестировали десятки устройств от ведущих брендов, проверяя их производительность при зарядке ноутбуков, питании освещения, использовании портативного холодильника и работу электроинструментов в автономном режиме. Личные впечатления были подкреплены информацией от реальных покупателей.

Представленные модели были выбраны на основе таких факторов, как емкость, производительность, функциональность, портативность и долговечность, и являются лучшими портативными электростанциями в различных категориях.

Ранее мы писали о том, что названы 3 лучшие зарядные станции 2025 года. Портативные зарядные станции на аккумуляторах могут стать отличной альтернативой генераторам, особенно для тех, кто проживает в квартирах. Они тихие, универсальные, безопасные для использования в помещении и могут заряжаться от солнечного света.