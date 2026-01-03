Найкращі портативні електростанції 2026 року, які працюють навіть на морозі (фото)
Портативна електростанція може живити найрізноманітніші пристрої та обладнання, роблячи життя комфортнішим під час вимкнення світла в Україні взимку.
Експерти видання popsci.com протестували кілька акумуляторних електростанцій, які будуть затребувані у 2026 році. Вони назвали 7 найкращих пристроїв.
- Найкраща загалом: Bluetti Elite 200v2 Bluetti Elite 200v2
- Найкраща для автономного проживання: Bluetti Apex 300
- Найкраща для резервного живлення вдома: Jackery HomePower 3000
- Найкращий бюджетний варіант: Anker SOLIX C1000 Gen 2
- Найкраща в плані високої ємності: EcoFlow Delta 3 Ultra Plus Delta 3 Ultra Plus
- Найкраща для екстремальних холодів: Bluetti Pioneer Na
- Найкраща для використання в суворих умовах: Generac GB2000
Bluetti Elite 200v2
Плюси
- Висока потужність
- Безліч портів
- Компактний дизайн
- Відмінна якість збірки
- Один із найзручніших застосунків
Мінуси
- Недостатньо великий для резервного живлення всього будинку
- Кілька кілограмів важкуватий для свого розміру
Характеристики
- Ємність акумулятора 2073 Вт-год
- Вхідна потужність 1800 Вт
- Вихідна потужність 2600 Вт (пікова потужність 3900 Вт)
- Розміри 13,8 × 9,8 × 12,7 дюймів
- Вага 53,4 фунта
- Ціна 1699 доларів США
Bluetti Apex 300
Плюси
- Величезна вхідна/вихідна потужність
- Аксесуар SolarX
- Розширювана потужність
Мінуси
- Дуже дорога
- Дуже важка
Характеристики
- Ємність акумулятора 5529,6 Вт-год (розширювана до 58 кВт-год)
- Вхідна потужність 1800 Вт (розширювана до 30 кВт)
- Вихідна потужність 3800 Вт (розширювана до 11,5 кВт)
- Розміри: Інвертор 20,67 × 12,87 × 12,6 дюймів / Акумулятор 20,67 × 12,87 × 8,23 дюймів
- Вага: Інвертор 83,78 фунтів / Акумулятор 65,4 фунтів
- Ціна: 3499 доларів США
EcoFlow Delta Pro Ultra
Переваги
- Супершироко розширювана потужність
- Величезна вхідна/вихідна потужність
- Вбудовується в ширшу екосистему EcoFlow
Недоліки
- Занадто дорога
Характеристики
- Ємність акумулятора 6144 Вт-год (розширювана до 90 кВт-год)
- Вхідна потужність 5600 Вт (розширювана до 16,8 кВт)
- Вихідна потужність 7200 Вт (розширювана до 21,6 кВт)
- Розміри: Інвертор 27,2 × 18,9 × 8,4 дюйма / Акумулятор 26 × 18 × 8 дюймів
- Вага: Інвертор 70 фунтів / Акумулятор 111,8 фунтів
- Ціна: 6299 доларів США
Jackery HomePower 3000
Переваги
- Технологія ZeroDrain гарантує роботу, коли це необхідно
- Відмінна ємність
- Дуже компактна
Недоліки
- Дорога
- Трохи важка
Характеристики
- Ємність акумулятора 3072 Вт-год
- Вхідна потужність 1440 Вт
- Вихідна потужність 3600 Вт (пікова потужність 7200 Вт)
- Розміри 16,4×12,8×12 дюймів
- Вага 59,52 фунта
- Ціна 2499 доларів США
Anker SOLIX C1000 Gen 2
Плюси
- Хороші характеристики за свою ціну
- Компактна і легка
- Швидка зарядка
Мінуси
- Не підходить для живлення автобудинку або великої побутової техніки
Характеристики
- Ємність акумулятора 1024 Вт-год
- Вхідна потужність 1600 Вт
- Вихідна потужність 2000 Вт (пікова потужність 3000 Вт)
- Розміри 15,1 × 8,2 × 9,6 дюймів
- Вага 24,9 фунтів
- Ціна 799 доларів США
EcoFlow Delta 3 Ultra Plus EcoFlow Delta 3 Ultra Plus
Плюси
- Висока ємність із можливістю розширення
- Відмінні вихідні характеристики
- Надшвидке заряджання
- Продуманий дизайн
Мінуси
- Важка
- Дорога, особливо з додатковими батареями
Характеристики
- Ємність акумулятора 3072 Вт⋅год (розширюється до 11 кВт⋅год)
- Вхідна потужність 1800 Вт
- Вихідна потужність 3600 Вт (4600 Вт X-Boost, пікова потужність 7200 Вт)
- Розміри 24,14 x 12,9 x 15,5 дюймів
- Вага 74,2 фунта
- Ціна 1599 доларів США
Bluetti Pioneer Na
Плюси
- Робота і зберігання енергії за мінусових температур
- Швидке заряджання
- Гідна вихідна потужність
Мінуси
- Важче, ніж літієві аналоги
Характеристики
- Ємність акумулятора 900 Вт-год
- Вхідна потужність 1900 Вт
- Вихідна потужність 1500 Вт (пікова 2500 Вт)
- Розміри 13,4 x 10 x 12,5 дюймів
- Вага 35,3 фунта
- Ціна 1299 доларів США
Generac GB2000
Переваги
- Міцність і довговічність
- Надійна ручка для перенесення
- Бездротова зарядна панель
Недоліки
- Повільна зарядка
Характеристики
- Ємність акумулятора 2106 Вт-год
- Вхідна потужність 468 Вт
- Вихідна потужність 1600 Вт (пікова потужність 3200 Вт)
- Розміри 16,8 x 15,1 x 10,4 дюйма
- Вага 43 фунти
- Ціна 1599 доларів США
Як обирали портативні електростанції
Експерти протестували десятки пристроїв від провідних брендів, перевіряючи їхню продуктивність під час зарядки ноутбуків, живленні освітлення, використанні портативного холодильника і роботу електроінструментів в автономному режимі. Особисті враження були підкріплені інформацією від реальних покупців.
Представлені моделі були обрані на основі таких чинників, як ємність, продуктивність, функціональність, портативність і довговічність, і є найкращими портативними електростанціями в різних категоріях.
Раніше ми писали про те, що названо 3 найкращі зарядні станції 2025 року. Портативні зарядні станції на акумуляторах можуть стати чудовою альтернативою генераторам, особливо для тих, хто проживає у квартирах. Вони тихі, універсальні, безпечні для використання в приміщенні і можуть заряджатися від сонячного світла.