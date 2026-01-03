Найкращі портативні електростанції 2026 року, які працюють навіть на морозі (фото)

Портативна електростанція може живити найрізноманітніші пристрої та обладнання, роблячи життя комфортнішим під час вимкнення світла в Україні взимку.

Експерти видання popsci.com протестували кілька акумуляторних електростанцій, які будуть затребувані у 2026 році. Вони назвали 7 найкращих пристроїв.

Найкраща загалом: Bluetti Elite 200v2 Bluetti Elite 200v2 Найкраща для автономного проживання: Bluetti Apex 300 Найкраща для резервного живлення вдома: Jackery HomePower 3000 Найкращий бюджетний варіант: Anker SOLIX C1000 Gen 2 Найкраща в плані високої ємності: EcoFlow Delta 3 Ultra Plus Delta 3 Ultra Plus Найкраща для екстремальних холодів: Bluetti Pioneer Na Найкраща для використання в суворих умовах: Generac GB2000

Bluetti Elite 200v2

Зарядна станція Bluetti Elite 200v2 Bluetti Elite 200v2 Фото: Bluetti

Плюси

Висока потужність

Безліч портів

Компактний дизайн

Відмінна якість збірки

Один із найзручніших застосунків

Мінуси

Недостатньо великий для резервного живлення всього будинку

Кілька кілограмів важкуватий для свого розміру

Характеристики

Ємність акумулятора 2073 Вт-год

Вхідна потужність 1800 Вт

Вихідна потужність 2600 Вт (пікова потужність 3900 Вт)

Розміри 13,8 × 9,8 × 12,7 дюймів

Вага 53,4 фунта

Ціна 1699 доларів США

Bluetti Apex 300

Зарядна станція Bluetti Apex 300 Фото: Bluetti

Плюси

Величезна вхідна/вихідна потужність

Аксесуар SolarX

Розширювана потужність

Мінуси

Дуже дорога

Дуже важка

Характеристики

Ємність акумулятора 5529,6 Вт-год (розширювана до 58 кВт-год)

Вхідна потужність 1800 Вт (розширювана до 30 кВт)

Вихідна потужність 3800 Вт (розширювана до 11,5 кВт)

Розміри: Інвертор 20,67 × 12,87 × 12,6 дюймів / Акумулятор 20,67 × 12,87 × 8,23 дюймів

Вага: Інвертор 83,78 фунтів / Акумулятор 65,4 фунтів

Ціна: 3499 доларів США

EcoFlow Delta Pro Ultra

Зарядна станція EcoFlow Delta Pro Ultra EcoFlow Delta Pro Ultra Фото: Maria Diaz/ZDNET

Переваги

Супершироко розширювана потужність

Величезна вхідна/вихідна потужність

Вбудовується в ширшу екосистему EcoFlow

Недоліки

Занадто дорога

Характеристики

Ємність акумулятора 6144 Вт-год (розширювана до 90 кВт-год)

Вхідна потужність 5600 Вт (розширювана до 16,8 кВт)

Вихідна потужність 7200 Вт (розширювана до 21,6 кВт)

Розміри: Інвертор 27,2 × 18,9 × 8,4 дюйма / Акумулятор 26 × 18 × 8 дюймів

Вага: Інвертор 70 фунтів / Акумулятор 111,8 фунтів

Ціна: 6299 доларів США

Jackery HomePower 3000

Зарядна станція Jackery HomePower 3000 Фото: Youtube

Переваги

Технологія ZeroDrain гарантує роботу, коли це необхідно

Відмінна ємність

Дуже компактна

Недоліки

Дорога

Трохи важка

Характеристики

Ємність акумулятора 3072 Вт-год

Вхідна потужність 1440 Вт

Вихідна потужність 3600 Вт (пікова потужність 7200 Вт)

Розміри 16,4×12,8×12 дюймів

Вага 59,52 фунта

Ціна 2499 доларів США

Anker SOLIX C1000 Gen 2

Зарядна станція Anker SOLIX C1000 Gen 2 Фото: Anker

Плюси

Хороші характеристики за свою ціну

Компактна і легка

Швидка зарядка

Мінуси

Не підходить для живлення автобудинку або великої побутової техніки

Характеристики

Ємність акумулятора 1024 Вт-год

Вхідна потужність 1600 Вт

Вихідна потужність 2000 Вт (пікова потужність 3000 Вт)

Розміри 15,1 × 8,2 × 9,6 дюймів

Вага 24,9 фунтів

Ціна 799 доларів США

EcoFlow Delta 3 Ultra Plus EcoFlow Delta 3 Ultra Plus

Зарядна станція EcoFlow Delta 3 Ultra Plus EcoFlow Delta 3 Ultra Plus Фото: EcoFlow

Плюси

Висока ємність із можливістю розширення

Відмінні вихідні характеристики

Надшвидке заряджання

Продуманий дизайн

Мінуси

Важка

Дорога, особливо з додатковими батареями

Характеристики

Ємність акумулятора 3072 Вт⋅год (розширюється до 11 кВт⋅год)

Вхідна потужність 1800 Вт

Вихідна потужність 3600 Вт (4600 Вт X-Boost, пікова потужність 7200 Вт)

Розміри 24,14 x 12,9 x 15,5 дюймів

Вага 74,2 фунта

Ціна 1599 доларів США

Bluetti Pioneer Na

Зарядна станція Bluetti Pioneer Na Bluetti Pioneer Na Фото: pv magazine

Плюси

Робота і зберігання енергії за мінусових температур

Швидке заряджання

Гідна вихідна потужність

Мінуси

Важче, ніж літієві аналоги

Характеристики

Ємність акумулятора 900 Вт-год

Вхідна потужність 1900 Вт

Вихідна потужність 1500 Вт (пікова 2500 Вт)

Розміри 13,4 x 10 x 12,5 дюймів

Вага 35,3 фунта

Ціна 1299 доларів США

Generac GB2000

Зарядна станція Generac GB2000 Фото: popsci.com

Переваги

Міцність і довговічність

Надійна ручка для перенесення

Бездротова зарядна панель

Недоліки

Повільна зарядка

Характеристики

Ємність акумулятора 2106 Вт-год

Вхідна потужність 468 Вт

Вихідна потужність 1600 Вт (пікова потужність 3200 Вт)

Розміри 16,8 x 15,1 x 10,4 дюйма

Вага 43 фунти

Ціна 1599 доларів США

Як обирали портативні електростанції

Експерти протестували десятки пристроїв від провідних брендів, перевіряючи їхню продуктивність під час зарядки ноутбуків, живленні освітлення, використанні портативного холодильника і роботу електроінструментів в автономному режимі. Особисті враження були підкріплені інформацією від реальних покупців.

Представлені моделі були обрані на основі таких чинників, як ємність, продуктивність, функціональність, портативність і довговічність, і є найкращими портативними електростанціями в різних категоріях.

Раніше ми писали про те, що названо 3 найкращі зарядні станції 2025 року. Портативні зарядні станції на акумуляторах можуть стати чудовою альтернативою генераторам, особливо для тих, хто проживає у квартирах. Вони тихі, універсальні, безпечні для використання в приміщенні і можуть заряджатися від сонячного світла.