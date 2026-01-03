Найкращі портативні електростанції 2026 року, які працюють навіть на морозі (фото)

Підтримайте нас RU
Портативна електростанція може живити найрізноманітніші пристрої та обладнання, роблячи життя комфортнішим під час вимкнення світла в Україні взимку.

Експерти видання popsci.com протестували кілька акумуляторних електростанцій, які будуть затребувані у 2026 році. Вони назвали 7 найкращих пристроїв.

  1. Найкраща загалом: Bluetti Elite 200v2 Bluetti Elite 200v2
  2. Найкраща для автономного проживання: Bluetti Apex 300
  3. Найкраща для резервного живлення вдома: Jackery HomePower 3000
  4. Найкращий бюджетний варіант: Anker SOLIX C1000 Gen 2
  5. Найкраща в плані високої ємності: EcoFlow Delta 3 Ultra Plus Delta 3 Ultra Plus
  6. Найкраща для екстремальних холодів: Bluetti Pioneer Na
  7. Найкраща для використання в суворих умовах: Generac GB2000

Bluetti Elite 200v2

Зарядна станція Bluetti Elite 200v2 Bluetti Elite 200v2
Фото: Bluetti

Плюси

  • Висока потужність
  • Безліч портів
  • Компактний дизайн
  • Відмінна якість збірки
  • Один із найзручніших застосунків

Мінуси

  • Недостатньо великий для резервного живлення всього будинку
  • Кілька кілограмів важкуватий для свого розміру

Характеристики

  • Ємність акумулятора 2073 Вт-год
  • Вхідна потужність 1800 Вт
  • Вихідна потужність 2600 Вт (пікова потужність 3900 Вт)
  • Розміри 13,8 × 9,8 × 12,7 дюймів
  • Вага 53,4 фунта
  • Ціна 1699 доларів США

Bluetti Apex 300

Зарядна станція Bluetti Apex 300
Фото: Bluetti

Плюси

  • Величезна вхідна/вихідна потужність
  • Аксесуар SolarX
  • Розширювана потужність
Мінуси

  • Дуже дорога
  • Дуже важка

Характеристики

  • Ємність акумулятора 5529,6 Вт-год (розширювана до 58 кВт-год)
  • Вхідна потужність 1800 Вт (розширювана до 30 кВт)
  • Вихідна потужність 3800 Вт (розширювана до 11,5 кВт)
  • Розміри: Інвертор 20,67 × 12,87 × 12,6 дюймів / Акумулятор 20,67 × 12,87 × 8,23 дюймів
  • Вага: Інвертор 83,78 фунтів / Акумулятор 65,4 фунтів
  • Ціна: 3499 доларів США

EcoFlow Delta Pro Ultra

Зарядна станція EcoFlow Delta Pro Ultra EcoFlow Delta Pro Ultra
Фото: Maria Diaz/ZDNET

Переваги

  • Супершироко розширювана потужність
  • Величезна вхідна/вихідна потужність
  • Вбудовується в ширшу екосистему EcoFlow

Недоліки

  • Занадто дорога

Характеристики

  • Ємність акумулятора 6144 Вт-год (розширювана до 90 кВт-год)
  • Вхідна потужність 5600 Вт (розширювана до 16,8 кВт)
  • Вихідна потужність 7200 Вт (розширювана до 21,6 кВт)
  • Розміри: Інвертор 27,2 × 18,9 × 8,4 дюйма / Акумулятор 26 × 18 × 8 дюймів
  • Вага: Інвертор 70 фунтів / Акумулятор 111,8 фунтів
  • Ціна: 6299 доларів США

Jackery HomePower 3000

Зарядна станція Jackery HomePower 3000
Фото: Youtube

Переваги

  • Технологія ZeroDrain гарантує роботу, коли це необхідно
  • Відмінна ємність
  • Дуже компактна

Недоліки

  • Дорога
  • Трохи важка

Характеристики

  • Ємність акумулятора 3072 Вт-год
  • Вхідна потужність 1440 Вт
  • Вихідна потужність 3600 Вт (пікова потужність 7200 Вт)
  • Розміри 16,4×12,8×12 дюймів
  • Вага 59,52 фунта
  • Ціна 2499 доларів США

Anker SOLIX C1000 Gen 2

Зарядна станція Anker SOLIX C1000 Gen 2
Фото: Anker

Плюси

  • Хороші характеристики за свою ціну
  • Компактна і легка
  • Швидка зарядка

Мінуси

  • Не підходить для живлення автобудинку або великої побутової техніки

Характеристики

  • Ємність акумулятора 1024 Вт-год
  • Вхідна потужність 1600 Вт
  • Вихідна потужність 2000 Вт (пікова потужність 3000 Вт)
  • Розміри 15,1 × 8,2 × 9,6 дюймів
  • Вага 24,9 фунтів
  • Ціна 799 доларів США

EcoFlow Delta 3 Ultra Plus EcoFlow Delta 3 Ultra Plus

Зарядна станція EcoFlow Delta 3 Ultra Plus EcoFlow Delta 3 Ultra Plus
Фото: EcoFlow

Плюси

  • Висока ємність із можливістю розширення
  • Відмінні вихідні характеристики
  • Надшвидке заряджання
  • Продуманий дизайн

Мінуси

  • Важка
  • Дорога, особливо з додатковими батареями

Характеристики

  • Ємність акумулятора 3072 Вт⋅год (розширюється до 11 кВт⋅год)
  • Вхідна потужність 1800 Вт
  • Вихідна потужність 3600 Вт (4600 Вт X-Boost, пікова потужність 7200 Вт)
  • Розміри 24,14 x 12,9 x 15,5 дюймів
  • Вага 74,2 фунта
  • Ціна 1599 доларів США

Bluetti Pioneer Na

Зарядна станція Bluetti Pioneer Na Bluetti Pioneer Na
Фото: pv magazine

Плюси

  • Робота і зберігання енергії за мінусових температур
  • Швидке заряджання
  • Гідна вихідна потужність

Мінуси

  • Важче, ніж літієві аналоги

Характеристики

  • Ємність акумулятора 900 Вт-год
  • Вхідна потужність 1900 Вт
  • Вихідна потужність 1500 Вт (пікова 2500 Вт)
  • Розміри 13,4 x 10 x 12,5 дюймів
  • Вага 35,3 фунта
  • Ціна 1299 доларів США

Generac GB2000

Зарядна станція Generac GB2000
Фото: popsci.com

Переваги

  • Міцність і довговічність
  • Надійна ручка для перенесення
  • Бездротова зарядна панель

Недоліки

  • Повільна зарядка

Характеристики

  • Ємність акумулятора 2106 Вт-год
  • Вхідна потужність 468 Вт
  • Вихідна потужність 1600 Вт (пікова потужність 3200 Вт)
  • Розміри 16,8 x 15,1 x 10,4 дюйма
  • Вага 43 фунти
  • Ціна 1599 доларів США

Як обирали портативні електростанції

Експерти протестували десятки пристроїв від провідних брендів, перевіряючи їхню продуктивність під час зарядки ноутбуків, живленні освітлення, використанні портативного холодильника і роботу електроінструментів в автономному режимі. Особисті враження були підкріплені інформацією від реальних покупців.

Представлені моделі були обрані на основі таких чинників, як ємність, продуктивність, функціональність, портативність і довговічність, і є найкращими портативними електростанціями в різних категоріях.

Раніше ми писали про те, що названо 3 найкращі зарядні станції 2025 року. Портативні зарядні станції на акумуляторах можуть стати чудовою альтернативою генераторам, особливо для тих, хто проживає у квартирах. Вони тихі, універсальні, безпечні для використання в приміщенні і можуть заряджатися від сонячного світла.