Топ зарядних станцій для обігрівача: 5 моделей виручать під час відключення світла та опалення

У січні після масових російських атак на інфраструктуру в Києві та інших містах посилилися проблеми зі світлом та опаленням, тож зріс попит на зарядні станції. Однак не всі з них можуть запускати обігрівачі.

Важливо правильно підібрати модель, щоб даремно не витратити гроші. Фокус знайшов п'ять найкращих зарядних станцій, які точно впораються з цим завданням.

Чи може зарядна станція живити обігрівач

Для живлення таких пристроїв потрібно насамперед визначитися, яку потужність зарядної станції вибрати для обігрівача. Електричний обігрівач працює від зарядної станції за потужності приблизно від 300 до 1500 Вт. Щоб дізнатися напевно, потрібно подивитися, скільки ват споживає обігрівач, у характеристиках конкретної моделі. Потрібно враховувати, що деякі мають кілька рівнів потужності.

Не менш важливою характеристикою для зарядної станції є її ємність — це кількість енергії, яку можна накопичити та використати. Щоб визначити час протягом якого пристрій може живити акумулятор, потрібно розділити ємність акумулятора (Вт-год) на потужність обігрівача (Вт).

Відео дня

Зарядна станція для обігрівача має бути не тільки потужною і витривалою, а й надійною. Варто звертати увагу на механізми захисту від перенапруги і перегріву, щоб можна було безпечно підключити обігрівач до зарядної станції. Портативна електростанція для обігрівача також має бути мобільною і зручною для перенесення з місця на місце.

EcoFlow Delta 2 Max — найкраща зарядна станція для обігрівача

EcoFlow Delta 2 Max добре підходить для живлення обігрівачів у квартирі Фото: Cкриншот

Універсальна, дуже функціональна та зручна зарядна станція, яка добре підходить для квартири. Максимальна потужність сягає 3400 Вт з технологією X-Boost, тому вона може живити навіть обігрівачі високої потужності.

Базова ємність акумулятора становить 1024 Вт/год, цього вистачить на 1-3 години роботи електричного обігрівача залежно від потужності останнього. Краще вибрати дорожчу модель Delta 2 Max з ємністю 2048 Вт/год, щоб тепло вироблялося вдвічі довше. У цьому разі обігрівач потужністю 500 Вт пропрацює близько 4 годин. Ще однією перевагою є досить швидке заряджання — близько 80 хвилин.

Електростанція EcoFlow Delta 2 важить досить мало (12 кг), і її доволі легко переміщати по квартирі. Дисплей досить точно відображає інформацію, що допомагає розраховувати час роботи.

Обидва порти USB-C на EcoFlow Delta 2 забезпечують вихідну потужність 100 Вт/с, що зручно для зарядки ноутбука. При цьому втрати з невикористовуваних портів дуже низькі. В Україні таку зарядну станцію можна купити за ціною від 56 000 грн.

Anker SOLIX C1000 Gen 2 — найкращий сонячний генератор для обігрівача

Anker SOLIX C1000 Gen 2 швидко заряджається від сонячних панелей Фото: Anker

Модель схожа на базову версію EcoFlow Delta 2, хоча за ємністю поступається Max — 1024 Вт*год. Вона має високу енергоефективність під час роботи з побутовою технікою, зокрема з обігрівачами. Максимальна вихідна потужність у 2000 Вт (пікова — 3000 Вт) легко запускає практично будь-які прилади, до того ж, Anker SOLIX C1000 може працювати в режимі джерела безперебійного живлення із затримкою менше 10 мс.

Вбудований дисплей точно показує, скільки часу пропрацює пристрій, виходячи зі споживаної потужності підключених пристроїв. На передній панелі розташовані п'ять розеток змінного струму, два порти USB-C потужністю 140 Вт, один порт USB-C потужністю 15 Вт і один порт USB-A потужністю 12 Вт. Станція може повністю зарядитися за 49 хвилин від стандартної побутової розетки, споживаючи при цьому близько 1200 Вт.

Головна перевага Anker SOLIX C1000 Gen 2 розкривається при створенні портативної електростанції. Anker пропонує одні з найкращих портативних сонячних панелей потужністю 100 Вт і сонячний годинник, що допомагають отримати максимальний енергетичний потенціал. У Ecoflow теж є фірмові панелі, але вони не такі надійні і можуть деформуватися під час зберігання.

Ціна Anker SOLIX C1000 Gen 2 в Україні починається від 35 500 грн.

Oupes Mega 1 — найкраще співвідношення ціни та якості

Зарядна станція Oupes Mega 1 пропонує хороше співвідношення ціни та якості

Невелика і компактна зарядна станція вартістю від 32 000 грн має потужність 1800 Вт і базову ємність 1024 Вт*год. Це не так вже й багато, особливо для середнього обігрівача. Однак за 68 000 грн можна придбати комплект з додатковою батареєю, яка збільшує ємність до 3072 Вт*год, тобто втричі. З ним простий обігрівач потужністю 500 Вт пропрацює цілих шість годин. Великий плюс моделі в тому, що вона добре витримує навіть пікові навантаження, коли деякі станції відключаються.

Для сонячної енергії Oupes Mega 1 оснащений стандартними роз'ємами Anderson Powerpole, сумісними з усіма типами джерел живлення. Для зарядки станції можна використовувати будь-яке джерело живлення в межах 12-80 В, стандартну розетку будинку або генератор.

Bluetti AC180 — найкраща зарядна станція для потужних приладів

Зарядна станція Bluetti AC180 добре живить обігрівачі

Bluetti AC180 чудово працює з потужними електроприладами, до яких належать обігрівачі та кондиціонери. У неї не найвища ефективність по відношенню до заявленої ємності (1152 Вт*год), зате ціна цілком це виправдовує — від 33 800 грн. Є також версія з ємністю 1440 Вт*год за ціною від 38 500 грн.

Номінальна потужність Bluetti AC180 становить 1800 Вт, а пікова — 2700 Вт. Час зарядки від розетки становить 1,3 — 1,8 години. Однією з фішок є підтримка бездротової зарядки та сонячних панелей. Недоліками моделі є значна вага (16 кг) та дещо незручна панель управління.

Jackery Explorer 1000v2 — надійна зарядна станція для обігрівача

Зарядна станція Jackery Explorer 1000 V2 вирізняється високою надійністю Фото: Android Police

Jackery Explorer 1000 V2 має номінальну потужність 1500 Вт з двонаправленим GaN-інвертором. Ємність акумулятора невелика, 1 кВт*год, зате він заряджається зарядкою за 1 годину. За необхідності, її можна зарядити в пунктах незламності або кафе. Модель досить легко переносити завдяки вазі в 10,8 кг і складаній ручці. Якщо потрібно більше енергії, варто придивитися до Jackery Explorer 2000 V2.

Електростанція неймовірно міцна і довговічна завдяки ексклюзивній технології акумулятора ChargeShield 2.0. Він підтримує різні режими заряду, включно зі швидким заряджанням, екстреним заряджанням і безшумним заряджанням. Забезпечує постійне живлення і готовність до роботи. Подвійний фізичний захист із 62 механізмами захисту всередині та зовні забезпечує комплексну безпеку під час використання енергії.

Jackery виділяється яскравим, лаконічним дисплеєм, який надає необхідну інформацію, включно зі споживаною потужністю всіх приладів, часом роботи від батареї та потужністю сонячних панелей.

Раніше писали про 7 найкращих портативних станцій 2026 року, на які можна покластися під час відключення світла. Експерти оцінили різні моделі за підсумками тестування.