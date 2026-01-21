Зря потраченные деньги: могут ли солнечные повербанки выручить при отключениях света

Из-за длительных аварийных отключений света украинцы ищут альтернативные источники энергии, и многие покупают павербанки со встроенными солнечными батареями.

По логике, они должны заряжаться на подоконниках или просто на улице в солнечный день и питать смартфоны или другие приборы, однако на практике очень неэффективны. Фокус узнал, почему на них не стоит тратить деньги и чем можно заменить.

Солнечный повербанк — это портативный аккумулятор со встроенной солнечной панелью, которая превращает солнечный свет в электричество. Это почти такая же панель, как те, что устанавливают на крышах, но меньшего размера и мощности. Энергия накапливается в аккумуляторе, а затем с ее помощью можно зарядить смартфон или планшет через USB-кабель.

Повербанки с солнечными панелями плохо показали себя на практике Фото: Скриншот

На словах это звучит очень практично, ведь можно получить энергию даже во время перебоев с электроснабжением. На практике же полная зарядка батареи может занять несколько дней. Солнечные панели в целом не самый мощный источник энергии, а небольшие размеры закономерно уменьшают генерацию.

Солнечная энергетика в целом очень зависима от погодных условий — нужен яркий естественный свет. Когда небо закрывают облака, они не могут генерировать энергию, а зимой их эффективность традиционно падает на 60-80% по сравнению с летом.

Блогер Алекс Биль провел эксперимент с павербанком от производителя Blavor на 10 000 мАч, оставив его в ярко освещенном месте во дворе на целый день. От рассвета до заката солнца солнечные элементы выработали всего 1,72 Вт*ч, тогда как iPhone 14 Pro имеет аккумулятор емкостью 12,38 Вт*ч. Это лишь 9% заряда маленькой батареи, многие смартфоны имеют значительно больший запас.

Редактор издания ZDNet Адриан Кингсли-Хьюз также доказал малоэффективность солнечных павербанков. Он протестировал почти 20 различных моделей, но каждая из них не смогла дать значительное количество энергии. Большинство из них не достигли даже половины заряда за несколько дней под солнцем.

Для сбора солнечного света нужно разместить павербанк под прямыми солнечными лучами, что очень вредно для литий-ионных аккумуляторов. В случае исследователя устройство, оставленное на улице в умеренно жаркий день нагрелось до +80°C. Из-за этого контроллер заряда, вероятно, будет предотвращать зарядку аккумуляторов, что сводит на нет все усилия.

"Я не могу рекомендовать ни одного портативного зарядного устройства на солнечной энергии. Все они разного класса плохие. Я не говорю, что нет хороших зарядных устройств, но я еще не нашел ни одного", — подытожил Адриан Кигсли-Хьюз.

В качестве альтернативы он посоветовал портативные зарядные станции, разработанные для использования небольших солнечных панелей, такие как Jackery Explorer Plus 100 и SolarSaga 40W. Они не так удобны в использовании из-за больших габаритов, к тому же значительно дороже, но работают надежнее и эффективнее.

Солнечный генератор Jackery Explorer 3000 Pro вырабатывает энергию в виде солнечного генератора Jackery Explorer 3000 Pro Фото: Скриншот

Стоит также учитывать, что солнечные панели довольно хрупкие, поэтому могут легко повредиться от удара. Это делает солнечные повербанки значительно более хрупкими, чем обычные, особенно в путешествиях.

