Даремно витрачені гроші: чи можуть сонячні повербанки виручити при відключеннях світла

Через тривалі аварійні відключення світла українці шукають альтернативні джерела енергії, і багато хто купують павербанки з вбудованими сонячними батареями.

За логікою, вони мають заряджатися на підвіконнях або просто на вулиці у сонячний день і живити смартфони або інші прилади, однак на практиці дуже неефективні. Фокус довідався, чому на них не варто витрачати гроші і чим можна замінити.

Сонячний повербанк — це портативний акумулятор із вбудованою сонячною панеллю, яка перетворює сонячне світло на електрику. Це майже така ж панель, як ті, що встановлюють на дахах, але меншого розміру і потужності. Енергія накопичується у акумуляторі, а згодом з її допомогою можна зарядити смартфон або планшет через USB-кабель.

На словах це звучить дуже практично, адже можна отримати енергію навіть під час перебоїв з електропостачанням. На практиці ж повна зарядка батареї може зайняти кілька днів. Сонячні панелі в цілому не найпотужніше джерело енергії, а невеликі розміри закономірно зменшують генерацію.

Сонячна енергетика загалом дуже залежна від погодних умов — потрібне яскраве природнє світло. Коли небо закривають хмари, вони не можуть генерувати енергію, а взимку їх ефективність традиційно падає на 60-80% порівняно з літом.

Блогер Алекс Біль провів експеримент з павербанком від виробника Blavor на 10 000 мАг, залишивши його у яскраво освітленому місці на подвір'ї на цілий день. Від світанку до заходу сонця сонячні елементи виробили всього 1,72 Вт*год, тоді як iPhone 14 Pro має акумулятор ємністю 12,38 Вт*год. Це лише 9% заряду маленької батареї, багато смартфонів мають значно більший запас.

Редактор видання ZDNet Адріан Кінгслі-Хьюз також довів малоефективність сонячних павербанків. Він протестував майже 20 різних моделей, але кожна з них не змогла дати значну кількість енергії. Більшість із них не досягли навіть половини заряду за кілька днів під сонцем.

Для збору сонячного світла потрібно розмістити павербанк під прямими сонячними променями, що дуже шкідливо для літій-іонних акумуляторів. У випадку дослідника пристрій, залишений на вулиці у помірно спекотний день нагрівся до +80°C. Через це контролер заряду, ймовірно, запобігатиме зарядці акумуляторів, що зводить нанівець всі зусилля.

"Я не можу рекомендувати жодного портативного зарядного пристрою на сонячній енергії. Усі вони різного класу погані. Я не кажу, що немає хороших зарядних пристроїв, але я ще не знайшов жодного", — підсумував Адріан Кігслі-Хьюз.

Як альтернативу він порадив портативні зарядні станції, розроблені для використання невеликих сонячних панелей, такі як Jackery Explorer Plus 100 та SolarSaga 40W. Вони не такі зручні у використанні через більші габарити, до того ж значно дорожчі, але працюють надійніше та ефективніше.

Варто також враховувати, що сонячні панелі доволі крихкі, тому можуть легко пошкодитися від удару. Це робить сонячні повербанки значно тендітнішими, ніж звичайні, особливо у подорожах.

Раніше писали про кращі сонячні генератори для дому. Їх можна використовувати як у приватних будинках, так і на балконах квартир, якщо вони виходять на південь.