Ваша техника сгорит: какой нюанс игнорируют при покупке зарядной станции

Современные зарядные станции могут выручить во время отключений света, запитав необходимую технику. В то же время неправильный выбор или эксплуатация такой станции может обернуться неисправностью или даже возгоранием.

О ключевых моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе зарядной станции, рассказали эксперты портала "Экономические новости".

Прежде всего стоит определиться с мощностью будущей зарядной станции. Специалисты предостерегают, что не стоит подключать к зарядной станции приборы, на которые она не рассчитана. По этому параметру можно выделить три категории зарядных станций:

до 300 Вт — для зарядки смартфонов, ноутбуков, роутеров и питания освещения;

500-1000 Вт — для телевизоров, небольших холодильников, микроволновых печей и другой базовой бытовой техники;

более 1000 Вт — стиральные машины или электроинструменты, однако лишь при условии поэтапного подключения приборов.

Эксперты также отмечают, что для работы с чувствительной техникой важна так называемая чистая синусоида. Если форма выходного сигнала не соответствует этому стандарту, приборы могут работать некорректно или даже сгореть. Особенно это касается такой техники, как электрокотлы, фены и индукционные плиты.

Учитывая это, рекомендуется выбирать зарядные станции с инвертором, которые обеспечивают стабильное и безопасное напряжение. Они обычно стоят больше, однако значительно снижают риск повреждения техники.

Основные правила безопасной эксплуатации зарядной станции:

не оставляйте устройство надолго полностью разряженным, ведь это ускоряет деградацию батареи;

не размещайте станцию возле отопительных приборов, под прямыми солнечными лучами или в помещениях с повышенной влажностью;

делайте паузы в работе, чтобы корпус мог остыть;

заряжайте станцию только оригинальными или качественными адаптерами и кабелями;

при подключении нескольких приборов через удлинитель суммарная мощность не должна превышать возможности станции.

