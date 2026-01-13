Зарядит смартфон и ноутбук: Anker выпустила повербанк мощностью 65 Вт (фото)

Компания Anker представила обновленную версию портативного зарядного устройства Prime мощностью 65 Вт с кабелем быстрой зарядки в комплекте.

Новая версия повербанка Anker Prime 65W представляет собой компактное устройство 3-в-1 со встроенными розетками. Детали раскрыл портал Notebookcheck.

Зарядное устройство имеет встроенный слот для шнурка для подключения кабеля USB-C, поставляемого в комплекте. По данным Anker, этот кабель имеет длину 22 см и оснащен микросхемой E-marker.

Обновленная версия Anker Prime Фото: Anker

Конфигурация портов Anker Prime осталась неизменной. Повербанк оснащен двумя портами USB-C, максимальная мощность которых составляет 65 Вт. Благодаря поддержке PD, QC, PPS и других основных стандартов зарядки, он может заряжать различные гаджеты, включая ноутбуки.

Повербанк имеет емкость 10 000 мАч, что позволяет заряжать большинство телефонов несколько раз. Встроенный дисплей отображает такую информацию, как процент заряда внутренней батареи, выходную мощность и состояние батареи. Наличие встроенных разъемов питания позволяет заряжать устройство, одновременно используя два порта USB-C для сквозной зарядки.

Обновленный Anker Prime уже вышел в Китае с ценой около 53 доллара. Дата глобального выхода повербанка пока не разглашается. Цена последнего поколения данной модели сейчас составляет около 89,99 доллара.

Напомним, Anker представила три новые версии своего портативного зарядного устройства Anker Zolo Power Bank, выпущенного в конце 2025 года.

Фокус также писал об ошибках во время зарядки, которые могут привести к перегреву или взрыву повербанка.