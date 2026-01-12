Помогут во время отключений света: Anker выпустила новые версии своего павербанка (фото)

Компания Anker представила три новые версии своего портативного зарядного устройства Anker Zolo Power Bank, которое появилось в конце 2025 года.

Anker Zolo Power Bank, который ранее продавался только в черном цвете, теперь также доступен в белом, синем и розовом дизайнах. Об этом пишет Notebookcheck.

Сообщается, что кроме корпуса и кабеля другого цвета, новые версии портативного Zolo Power Bank идентичны своему предшественнику. Эти повербанки можно использовать для одновременной зарядки до трех устройств через встроенный кабель USB-C, порт USB-C и порт USB-A.

Anker Zolo Power Bank Фото: Anker

Повербанк имеет аккумулятор емкостью 20 000 мАч. Anker утверждает, что этого достаточно для того, чтобы трижды зарядить iPhone 17 Pro 3,3 или Samsung S25 Ultra. Выходная мощность 40 Вт позволяет пополнить уровень заряда iPhone 17 Pro до 50% за 20 минут.

По данным производителя, встроенный кабель длиной около 15,2 см с плетеным покрытием выдерживает более 10 000 изгибов. Как кабель USB-C, так и порт USB-C предлагают выходную мощность до 45 Вт с поддержкой Samsung Super Fast Charging 2.0.

Устройство поддерживает сквозную зарядку, а технология ActiveShield 2.0 часто контролирует температуру, чтобы предотвратить перегрев. Повербанк имеет габариты 12,0 x 7,3 x 3,1 см и весит около 353 г.

Напомним, компания Iniu, известная в сфере портативных аккумуляторов, отозвала свой повербанк из-за случаев возгорания.

Фокус также писал о том, как понять, что ваш повербанк уже устарел и не может передавать много энергии.