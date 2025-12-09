Немедленно прекратите использование: популярные повербанки отзывают из-за возгорания (фото)

Компания Iniu, известная в сфере портативных аккумуляторов, отозвала свое зарядное устройство емкостью 10 000 мАч с номером модели BI-B41.

Отзыв касается только устройств с такими серийными номерами 000G21, 000H21, 000I21 и 000L21. Эти повербанки продавались преимущественно в США, однако жителям других стран также стоит их проверить, пишет TechRadar.

Iniu BI-B41

Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) США зафиксировала 15 сообщений о перегреве повербанков Iniu BI-B41, включая 11 сообщений о пожарах, которые привели к трем незначительным ожогам и повреждению имущества на общую сумму более 380 000 долларов.

Сообщается, что все неисправные устройства имеют черный или синий корпус с логотипом Iniu и светодиодным индикатором в форме отпечатка лапы на передней панели. Модель и серийный номер напечатаны на задней панели внешнего аккумулятора внизу.

"Очевидно, вам следует прекратить его использование. Вам также следует утилизировать его, но не выбрасывая в мусор или даже не отдавая в обычный пункт переработки батареек, как в магазине, поскольку это создает больший риск пожара, чем большинство батареек", — отмечают авторы статьи.

Напомним, компания EcoFlow заявила об отзыве своих зарядных станций Delta Max 2000 из-за сообщений о возгорании.

Фокус также сообщал, что компания Anker отозвала большую партию своих повербанков из-за того, что они начали взрываться и гореть.