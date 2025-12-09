Негайно припиніть використання: популярні повербанки відкликають через загоряння (фото)

Компанія Iniu, відома у сфері портативних акумуляторів, відкликала свій зарядний пристрій ємністю 10 000 мАг з номером моделі BI-B41.

Відкликання стосується лише пристроїв з такими серійними номерами 000G21, 000H21, 000I21 та 000L21. Ці повербанки продавались переважно у США, однак жителям інших країн також варто їх перевірити, пише TechRadar.

Iniu BI-B41

Комісія з безпеки споживчих товарів (CPSC) США зафіксувала 15 повідомлень про перегрів повербанків Iniu BI-B41, включаючи 11 повідомлень про пожежі, які призвели до трьох незначних опіків та пошкодження майна на загальну суму понад 380 000 доларів.

Повідомляється, що всі несправні пристрої мають чорний або синій корпус з логотипом Iniu та світлодіодним індикатором у формі відбитка лапи на передній панелі. Модель та серійний номер надруковані на задній панелі зовнішнього акумулятора внизу.

"Очевидно, вам слід припинити його використання. Вам також слід утилізувати його, але не викидаючи у сміття чи навіть не віддаючи до звичайного пункту переробки батарейок, як у магазині, оскільки це створює більший ризик пожежі, ніж більшість батарейок", — зазначають автори статті.

Нагадаємо, компанія EcoFlow заявила про відкликання своїх зарядних станцій Delta Max 2000 через повідомлення про загоряння.

Фокус також повідомляв, що компанія Anker відкликала велику партію своїх повербанків через те, що вони почали вибухати і горіти.