Одна деталь доводить, що ваш повербанк застарів: що треба перевірити
Виробники повербанків відмовилися від використання порту micro-USB багато років тому. Тож наявність цього роз'єму в портативному зарядному пристрої свідчить про те, що він уже застарів.
Про micro-USB в повербанках пише технічний журналіст видання How-To Geek Сідні Батлер. Він зазначає, що цей низькопрофільний порт був ідеальним рішенням свого часу, коли телефони також використовували його. Проте наразі micro-USB в повербанку є найяскравішою ознакою того, що "начинка" пристрою теж належить до минулої епохи технологій.
"Якщо він заряджається через micro-USB, то він уже старий. Потенційно стародавній. Виробники відмовилися від micro-USB багато років тому, тому навіть "новий" зовнішній акумулятор з цим роз'ємом має застарілі компоненти", — пише журналіст.
Найбільша проблема цього роз'єму полягає в тому, що він не може передавати багато енергії: стандартна специфікація micro-USB становить максимум 2 А при 5 В, що становить близько 10 Вт. Щоб зарядити зовнішній акумулятор місткістю 20 000 мАг та більше, знадобиться ледь не доба.
Крім того, автор статті зазначив зі свого особистого досвіду, що micro-USB часто ламається — це було однією з причин швидкого здобуття популярності портом USB-C.
Якщо повербанк має micro-USB, це означає, що його акумулятор уже не в найкращому стані через вік, оскільки літієва батарея є найбільш нестабільною та псується від нагрівання та з кожним циклом заряджання. Також такі портативні зарядні пристрої зазвичай мають старі USB-порти з низькою потужністю та значно примітивнішу електроніку.
Повербанки з USB-C
За словами автора статті, сучасний порт USB-C за технічними характеристиками випереджає micro-USB "на світлові роки". Зазвичай сучасні повербанки підтримують USB-C PD (Power Delivery), що здатен забезпечувати набагато більшу потужність і не лише заряджати, а й одночасно живити пристрій.
Коли є сенс оновити повербанк
При цьому журналіст зазначив, що не радить викидати робочий портативний зарядний пристрій, якщо порт micro-USB працює, щоб не створювати зайвих електронних відходів. Проте якщо це основний повербанк, його варто перевести в легший варіант.
Крім того, варто оцінити, чи забезпечує старий пристрій стільки ж заряджань телефону, як новіша модель, та наскільки добре він тримає заряд. Іще однією незручністю є потреба носити кабель micro-USB, щоб підзаряджати повербанк.
Автор матеріалу додав, що нові літієві акумулятори (такі як LiFePo4) в сучасних зарядних пристроях заряджаються швидке, довше служать та їхня місткість набагато більша за тих самих розмірів.
