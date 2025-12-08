Одна деталь доводить, що ваш повербанк застарів: що треба перевірити

Виробники повербанків відмовилися від використання порту micro-USB багато років тому. Тож наявність цього роз'єму в портативному зарядному пристрої свідчить про те, що він уже застарів.

Про micro-USB в повербанках пише технічний журналіст видання How-To Geek Сідні Батлер. Він зазначає, що цей низькопрофільний порт був ідеальним рішенням свого часу, коли телефони також використовували його. Проте наразі micro-USB в повербанку є найяскравішою ознакою того, що "начинка" пристрою теж належить до минулої епохи технологій.

"Якщо він заряджається через micro-USB, то він уже старий. Потенційно стародавній. Виробники відмовилися від micro-USB багато років тому, тому навіть "новий" зовнішній акумулятор з цим роз'ємом має застарілі компоненти", — пише журналіст.

Найбільша проблема цього роз'єму полягає в тому, що він не може передавати багато енергії: стандартна специфікація micro-USB становить максимум 2 А при 5 В, що становить близько 10 Вт. Щоб зарядити зовнішній акумулятор місткістю 20 000 мАг та більше, знадобиться ледь не доба.

Відео дня

Крім того, автор статті зазначив зі свого особистого досвіду, що micro-USB часто ламається — це було однією з причин швидкого здобуття популярності портом USB-C.

Якщо повербанк має micro-USB, це означає, що його акумулятор уже не в найкращому стані через вік, оскільки літієва батарея є найбільш нестабільною та псується від нагрівання та з кожним циклом заряджання. Також такі портативні зарядні пристрої зазвичай мають старі USB-порти з низькою потужністю та значно примітивнішу електроніку.

Такий вигляд має застарілий роз'єм micro-USB

Повербанки з USB-C

За словами автора статті, сучасний порт USB-C за технічними характеристиками випереджає micro-USB "на світлові роки". Зазвичай сучасні повербанки підтримують USB-C PD (Power Delivery), що здатен забезпечувати набагато більшу потужність і не лише заряджати, а й одночасно живити пристрій.

Коли є сенс оновити повербанк

При цьому журналіст зазначив, що не радить викидати робочий портативний зарядний пристрій, якщо порт micro-USB працює, щоб не створювати зайвих електронних відходів. Проте якщо це основний повербанк, його варто перевести в легший варіант.

Крім того, варто оцінити, чи забезпечує старий пристрій стільки ж заряджань телефону, як новіша модель, та наскільки добре він тримає заряд. Іще однією незручністю є потреба носити кабель micro-USB, щоб підзаряджати повербанк.

Автор матеріалу додав, що нові літієві акумулятори (такі як LiFePo4) в сучасних зарядних пристроях заряджаються швидке, довше служать та їхня місткість набагато більша за тих самих розмірів.

Нагадаємо, 4 листопада медіа slashgear.com розповідало, що в жодному разі не варто підключати до зовнішнього акумулятора. Потрібно враховувати потужність приладів.

23 жовтня видання techradar.com назвало найкращі повербанки 2025 року на випадок тривалих відключень світла.