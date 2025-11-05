Бережіть повербанк: що в жодному разі не радять підключати до зовнішнього акумулятора

Без повербанків важко уявити сучасне життя — особливо в Україні, коли ситуація з електропостачанням дуже нестабільна через постійні російські обстріли. Повербанк врятує від розрядки ваші смартфони, планшети та інші гаджети — але може і сам постраждати через неправильне використання.

Повербанк — це портативний акумулятор, що дає змогу заряджати інші пристрої, наприклад, у дорозі, нагадує slashgear.com. Сьогодні на ринку представлено вже безліч різних модифікацій таких акумуляторів — є стандартні, є бездротові, є навіть такі, які працюють на сонячній енергії. Але який би повербанк ви не вибрали, при його використанні знадобиться дотримуватися певних правил. Наприклад, не підключати те, що для цього не призначено. Експерти видання розповіли, які пристрої підключати до зовнішнього акумулятора просто заборонено.

Побутова техніка

Річ у тім, що повербанки служать для різних цілей, а тому в них і різна ємність. До того ж, вони спроектовані таким чином, що через USB-порти подають тільки постійний струм. У цьому і полягає їхня головна відмінність від звичних побутових приладів, які використовують змінний струм з розетки.

Тож не здумайте підключати до повербанка, наприклад, тостер. Це невеликий прилад, але, тим не менш, він споживає від 800 до 1800 Вт. Те ж саме стосується кавоварок (їхня потужність варіюється від 600 до 1500 Вт). Повербанк не може забезпечити таких показників, адже він не призначений для подачі енергії в таких обсягах.

Загалом запам'ятайте: якщо пристрій під'єднується до розетки, то намагатися під'єднувати його до павербанка безглуздо і небезпечно.

Ноутбуки, консолі та монітори

Тут є нюанс: ноутбук можна підзарядити від повербанка — але тільки якщо у того достатньо потужності. Стандартні ноутбуки зазвичай споживають до 100 Вт потужності, а ігрові — навіть ще більше.

Ігрові консолі, як-от PlayStation, Xbox або Nintendo Switch, теж вимагають постійного струму, що часто перевищує 150 Вт, — навряд чи таке навантаження під силу звичайному повербанку. Те ж саме стосується зовнішніх моніторів або дисплеїв. Для їхньої коректної роботи потрібне постійне і стабільне живлення, яке стандартні зовнішні акумулятори просто не в змозі забезпечити.

Електроінструменти

Тут усе просто: дрилі, пили, шліфувальні машини, електричні викрутки та інше підключаються до розетки. Тому, як ми вже знаємо з інструкцій, наведених вище, до повербанка їх підключати не можна.

Між іншим, ручні електроінструменти можуть споживати від 500 до 1000 Вт, а більш потужні пристрої — наприклад, циркулярні пили, — цілих 3000 Вт.

Автомобільні аксесуари

Портативний насос для підкачки шин, відеореєстратор, міні-холодильник для машини та інше розроблено для роботи з 12-вольтовою автомобільною розеткою. Під час під'єднання всі ці пристрої живляться від автомобільного акумулятора, який може забезпечувати більш високу і стабільну подачу струму, ніж стандартний повербанк.

Деякі все-таки примудряються підключати такі пристрої через адаптер, але експерти не рекомендують цей спосіб. Так можна пошкодити і сам пристрій, і навіть викликати пожежу — адже повербанк почне нагріватися від непризначеного навантаження. Якщо вам з якоїсь причини реально необхідно використовувати автомобільні аксесуари 12 В, то краще купіть портативну електростанцію.

Раніше стало відомо, що робити, якщо повербанк нагрівається. Коли він нагрівається лише злегка, це нормально, але якщо стає прямо гарячим — то це вже привід для занепокоєння.