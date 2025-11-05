Берегите повербанк: что ни в коем случае не советуют подключать к внешнему аккумулятору

Без повербанков трудно представить современную жизнь – особенно в Украине, когда ситуация с электроснабжением очень нестабильна из-за постоянных российских обстрелов. Повербанк спасет от разрядки ваши смартфоны, планшеты и прочие гаджеты – но может и сам пострадать из-за неправильного использования.

Повербанк – это портативный аккумулятор, позволяющий заряжать другие устройства, например, в дороге, напоминает slashgear.com. Сегодня на рынке представлено уже великое множество различных модификаций таких аккумуляторов – есть стандартные, есть беспроводные, есть даже такие, которые работают на солнечной энергии. Но какой бы повербанк вы ни выбрали, при его использовании понадобится соблюдать определенные правила. Например, не подключать то, что для этого не предназначено. Эксперты издания рассказали, какие устройства подключать к внешнему аккумулятору просто запрещено.

Бытовая техника

Дело в том, что повербанки служат для разных целей, а потому у них и разная емкость. К тому же, они спроектированы таким образом, что через USB-порты подают только постоянный ток. В этом и заключается их главное отличие от привычных бытовых приборов, которые используют переменный ток из розетки.

Так что не вздумайте подключать к повербанку, например, тостер. Это небольшой прибор, но, тем не менее, он потребляет от 800 до 1800 Вт. То же самое касается кофеварок (их мощность варьируется от 600 до 1500 Вт). Повербанк не может обеспечить таких показателей, ведь он не предназначен для подачи энергии в таких объемах.

В общем, запомните: если устройство подключается к розетке, то пытаться подключать его к повербанку бессмысленно и опасно.

Ноутбуки, консоли и мониторы

Тут есть нюанс: ноутбук можно подзарядить от повербанка – но только если у того достаточно мощности. Стандартные ноутбуки обычно потребляют до 100 Вт мощности, а игровые – даже еще больше.

Игровые консоли, такие как PlayStation, Xbox или Nintendo Switch, тоже требуют постоянного тока, часто превышающего 150 Вт, – вряд ли такая нагрузка под силу обычному повербанку. То же самое относится к внешним мониторам или дисплеям. Для их корректной работы требуется постоянное и стабильное питание, которое стандартные внешние аккумуляторы просто не в состоянии обеспечить.

Электроинструменты

Тут все просто: дрели, пилы, шлифовальные машины, электрические отвертки и прочее подключаются к розетке. Поэтому, как мы уже знаем из инструкций, приведенных выше, к повербанку их подключать нельзя.

Между прочим, ручные электроинструменты могут потреблять от 500 до 1000 Вт, а более мощные устройства – например, циркулярные пилы, – целых 3000 Вт.

Автомобильные аксессуары

Портативный насос для подкачки шин, видеорегистратор, мини-холодильник для машины и прочее разработаны для работы с 12-вольтовой автомобильной розеткой. При подключении все эти устройства питаются от автомобильного аккумулятора, который может обеспечивать более высокую и стабильную подачу тока, чем стандартный повербанк.

Некоторые все-таки умудряются подключать такие устройства через адаптер, но эксперты не рекомендуют этот способ. Так можно повредить и само устройство, и даже вызвать пожар – ведь повербанк начнет нагреваться от непредназначенной нагрузки. Если вам по какой-то причине реально необходимо использовать автомобильные аксессуары 12 В, то лучше купите портативную электростанцию.

Ранее стало известно, что делать, если повербанк нагревается. Когда он нагревается лишь слегка, это нормально, но если становится прямо горячим – то это уже повод для беспокойства.