Найкращі повербанки 2025 року на випадок блекаута: Anker, Iniu для мобільної техніки (фото)

Питання, який повербанк купити, стає подвійно актуальним у контексті нинішніх відключень електроенергії. Попереду зима, тож імовірність блекаутів зросте ще більше, і треба подбати про те, щоб ваші гаджети завжди були заряджені.

Під час вибору повербанка треба враховувати не лише швидкість зарядки, зазначає techradar.com. Експерти видання протестували зовнішні акумулятори різних брендів і назвали найкращі в кількох категоріях

Anker MagGo (10K, Slim)

Цю модель назвали найкращим універсальним повербанком. Його ємність — 10 000 мАг, а загальна потужність — 15 Вт.

Повербанк Anker MagGo 1 (10K, Slim) Фото: techradar.com

Головна фішка — можливість швидкого заряджання. Наприклад, у тестах експертів він виявився найшвидшим зовнішнім акумулятором MagSafe і заряджає iPhone менш ніж за дві години. До того ж, це дуже тонкий повербанк, і його зручно брати з собою в дорогу.

Iniu P50-E1

Найкращий мініатюрний повербанк. Ємність — ті самі 10 000 мАг, загальна потужність — 45 Вт.

Відео дня

Повербанк Iniu P50-E1 Фото: techradar.com

Завдяки компактному дизайну цей повербанк без проблем поміститься навіть у кишені, але водночас цілком потужний. Особливо вражає вихідна потужність 45 Вт, що підтримує швидку зарядку. Сумісні телефони, такі як Samsung Galaxy S25 Ultra, дійсно заряджаються дуже швидко.

Anker 737 PowerCore

Це найкращий зовнішній акумулятор для просунутих користувачів. Ємність: — уже 24 000 мАг, а загальна потужність — цілих 140 Вт.

Повербанк Anker 737 PowerCore Фото: techradar.com

Відмінно заряджає високопродуктивні ноутбуки (наприклад, MacBook Pro). Експертам дуже сподобався кольоровий екран, який показує дані про зарядку в режимі реального часу.

Anker MagGo (10K)

Найкращий магнітний повербанк. Ємність — 10 000 мАг, загальна потужність — 27 Вт. Його насамперед оцінять власники нових iPhone.

Повербанк Anker MagGo (10K) Фото: techradar.com

У повербанка є зручна відкидна підставка, і в поєднанні з MagSafe це дає змогу встановлювати iPhone як в альбомній, так і в портретній орієнтації. Є й розумний дисплей, що дає змогу швидко перевірити відсотковий рівень заряду акумулятора.

Раніше стало відомо, що нова станція Anker із сонячними панелями заряджається неймовірно швидко. Вона може повністю зарядитися від розетки всього за 49 хвилин, а також підтримує живлення від сонячних панелей потужністю до 600 Вт.