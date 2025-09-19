Популярні повербанки Anker раптом стали небезпечними: що з ними відбувається

Цей рік, схоже, видався не найкращим для китайського виробника електроніки Anker. Влітку компанія відкликала велику партію своїх повербанків через те, що вони стали вибухати і горіти. Слідом за цим послідувало ще одне відкликання — з такої ж причини.

У червні через ризики для безпеки відкликати довелося 10 тисяч зовнішніх акумуляторів PowerCore, нагадує androidauthority.com. Потім було і друге відкликання, яке стосувалося Anker Power Bank (моделі A1257 і A1647), Anker MagGo Power Bank (модель A1652) і Anker Zolo Power Bank (моделі A1681 і A1689). Ці пристрої продавалися із серпня 2023-го по червень 2025 року і в роздрібних, і в онлайн-магазинах, зокрема на майданчиках Amazon, AliExpress, eBay, Walmart і TikTok.

Загалом було отримано близько трьох десятків повідомлень про пожежі та вибухи. Чотири з таких інцидентів призвели до легких опіків, а один — до серйозних матеріальних збитків.

Щоб перевірити, чи не потрапив ваш повербанк до числа потенційно небезпечних, перевірте номер моделі на задній панелі акумулятора. Anker пропонує повне повернення грошей або подарункову карту за несправний пристрій. Але спочатку вам необхідно підтвердити серійний номер і заповнити форму заяви на відгук, яку можна знайти на офіційній сторінці Anker.

Після подачі заяви рекомендується негайно припинити використання повербанка та утилізувати його безпечним способом. Зверніться до спеціального центру зі збору небезпечних побутових відходів і в жодному разі не викидайте повербанк у звичайний сміттєвий бак, — він може спалахнути і влаштувати сильну пожежу.

Раніше стало відомо, що мільйони повербанків вибухають і горять. Мова якраз і йшла про повербанки PowerCore 10000 (модель A1263), у яких спостерігалися проблеми з літій-іонними акумуляторами. Тоді користувачів теж попереджали, що самостійно утилізувати такі акумулятори занадто небезпечно.

