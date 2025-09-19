Популярные повербанки Anker вдруг стали опасными: что с ними происходит

Этот год, похоже, выдался не лучшим для китайского производителя электроники Anker. Летом компания отозвала большую партию своих повербанков из-за того, что они стали взрываться и гореть. Вслед за этим последовал еще один отзыв – по такой же причине.

Related video

В июне из-за рисков для безопасности отозвать пришлось 10 тысяч внешних аккумуляторов PowerCore, напоминает androidauthority.com. Затем последовал и второй отзыв, который касался Anker Power Bank (модели A1257 и A1647), Anker MagGo Power Bank (модель A1652) и Anker Zolo Power Bank (модели A1681 и A1689). Эти устройства продавались с августа 2023-го по июнь 2025 года и в розничных, и в онлайн-магазинах, в том числе на площадках Amazon, AliExpress, eBay, Walmart и TikTok.

Всего было получено около трех десятков сообщений о пожарах и взрывах. Четыре из таких инцидентов привели к легким ожогам, а один – к серьезному материальному ущербу.

Чтобы проверить, не попал ли ваш повербанк в число потенциально опасных, проверьте номер модели на задней панели аккумулятора. Anker предлагает полный возврат денег или подарочную карту за неисправное устройство. Но сначала вам необходимо подтвердить серийный номер и заполнить форму заявления на отзыв, которую можно найти на официальной странице Anker.

После подачи заявления рекомендуется немедленно прекратить использование повербанка и утилизировать его безопасным способом. Обратитесь в специальный центр по сбору опасных бытовых отходов и ни в коему случае не выбрасывайте повербанк в обычный мусорный бак, – он может загореться и устроить сильный пожар.

Ранее стало известно, что миллионы повербанков взрываются и горят. Речь как раз и шла повербанках PowerCore 10000 (модель A1263), у которых наблюдались проблемы с литий-ионными аккумуляторами. Тогда пользователей тоже предупреждали, что самостоятельно утилизировать такие аккумуляторы слишком опасно.

Также Фокус сообщал, что новая станция Anker с солнечными панелями заряжается невероятно быстро. Она может полностью зарядиться от розетки всего за 49 минут, а также поддерживает питание от солнечных панелей мощностью до 600 Вт.