Допоможуть під час відключень світла: Anker випустила нові версії свого павербанку (фото)

Компанія Anker представила три нові версії свого портативного зарядного пристрою Anker Zolo Power Bank, який з'явився наприкінці 2025 року.

Anker Zolo Power Bank, який раніше продавався лише в чорному кольорі, тепер також доступний в білому, синьому та рожевому дизайнах. Про це пише Notebookcheck.

Повідомляється, що окрім корпусу та кабелю іншого кольору, нові версії портативного Zolo Power Bank ідентичні своєму попереднику. Ці повербанки можна використовувати для одночасної зарядки до трьох пристроїв через вбудований кабель USB-C, порт USB-C та порт USB-A.

Anker Zolo Power Bank Фото: Anker

Повербанк має акумулятор ємністю 20 000 мАг. Anker стверджує, що цього достатньо для того, щоб тричі зарядити iPhone 17 Pro 3,3 або Samsung S25 Ultra. Вихідна потужність 40 Вт дозволяє поповнити рівень заряду iPhone 17 Pro до 50% за 20 хвилин.

За даними виробника, вбудований кабель довжиною близько 15,2 см з плетеним покриттям витримує понад 10 000 вигинів. Як кабель USB-C, так і порт USB-C пропонують вихідну потужність до 45 Вт з підтримкою Samsung Super Fast Charging 2.0.

Пристрій підтримує наскрізну зарядку, а технологія ActiveShield 2.0 часто контролює температуру, щоб запобігти перегріву. Повербанк має габарити 12,0 x 7,3 x 3,1 см та важить близько 353 г.

Нагадаємо, компанія Iniu, відома у сфері портативних акумуляторів, відкликала свій повербанк через випадки загоряння.

Фокус також писав про те, як зрозуміти, що ваш повербанк вже застарів та не може передавати багато енергії.